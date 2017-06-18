«Мы живем в темной стране»

Студент третьего курса Уфимского училища искусств Тамерлан Миннемухаметов опубликовал на своей странице в “ВКонтакте” аудиофайлы, на которых преподаватели не разрешают учащимся приходить на митинг “Надоел!”. На записи один из педагогов усталым голосом объясняет студентам, что некий федеральный закон запрещает им принимать участие в политической активности.

“Никто не заставляет любить президента нашего Путина. Вам не замуж за него выходить, – объясняет преподаватель. – Категорически предлагаю вам никуда не ходить. Если пойдете, пеняйте на себя. Я вас не стращаю, но не нужно никуда ходить. Закончите училище и можете быть кем угодно: навальными, ненавальными, розовыми, голубыми”. Миннемухаметов с другими студентами училища решили, что подобные высказывания нарушают их права, и написали на администрацию вуза заявление в прокуратуру. После этого Миннемухаметова стали вытеснять из учебного заведения. Студент, который три года учился на “хорошо” и “отлично”, уверен, что администрация училища выгоняет его за гражданскую позицию.

– Вы принимали участие в митингах против коррупции?

– Только в митинге Навального 12 июня. На митинг 26 марта я не смог пойти, потому что в этот день работал дворником. На акции “Открытой России” я тоже не выходил. Но меня возмутило, что за неделю до протестов “Надоел!” в училище студентам начали промывать мозги. Директор училища Владимир Белов дал распоряжение педагогам отговаривать учащихся от участия в митинге. Некоторые преподаватели отнеслись к этому заданию формально. Другие открыто угрожали проблемами студентам за участие в антиправительственных акциях. Администрация даже срывала с одежды студентов значки и наклейки с Навальным. Студентам запрещали проходить мимо штаба Навального. Кстати, преподаватели говорили нам, что митинг “Надоел” тоже устраивает Навальный. Я уверен, что студенты имеют право выражать свою гражданскую позицию. Это и называется демократией. Я выложил аудиофайлы с угрозами на своей странице в социальной сети. Затем с помощью координатора штаба Алексея Навального в Уфе написал заявление на администрацию училища в прокуратуру и в Министерство культуры Башкортостана. Оттуда пришло письмо, что нарушений прав студентов не обнаружено. После этого директор взъелся на меня.

Директор дал распоряжение педагогам отговаривать учащихся от участия в митинге

​– В чем это выражалось?

– Директор пришел на первый в этой сессии экзамен по предмету “специальность”. Это очень странно, потому что обычно Белов посещает только госэкзамены. Когда я начал играть, директор пересел с заднего ряда за стол комиссии. Белов несколько раз останавливал мою игру хлопками. Директор даже не дал мне закончить произведение. Он сказал, чтобы я приходил на пересдачу. Но преподаватели сказали, что Белов запретил мне пересдачу.

На втором экзамене по предмету “сольфеджио” история повторилась. Я сделал диктант, проверил его и отнес комиссии. Но мне сказали, что я буду сдавать экзамен только в присутствии представителя директора. В результате мою работу оформили, будто я вовсе ничего не писал. И пересдать "сольфеджио" мне тоже не дают. Сегодня я получил на экзамене по дирижированию оценку "отлично", потому что в субботу ни директора, ни кого-то из его окружения не было на экзамене. А преподаватели расправу директора надо мной не поддерживают. Многие из них считают, что нельзя преследовать студента за политические взгляды. Учителя в глаза директору не говорят ничего, конечно. Педагоги боятся проблем и не хотят потерять свое место.

– Может быть, вы не сдали экзамены, потому что вы учитесь плохо и прогуливаете?

– За три с половиной года у меня ни одной тройки и минимальное количество четверок. Последнюю зимнюю сессию я сдал без троек. Но после того, как я начал защищать права студентов, мне стали ставить двойки. Кроме того, я староста моего курса. Я помогаю студентам решать разные вопросы. И пропусков занятий у меня минимум.

– Директор Белов преследует за политические убеждения только вас из всех студентов училища?

Меня, видимо, тоже скоро исключат. Я чувствую отчаяние, потому что никто не может меня защитить

– Меня особенно сильно, потому что я рассказал о запугивании студентов публично, вынес наружу секреты нашего училища. Но не только я пострадал от преследований за политические убеждения. Другого студента нашего училища Салавата Шарипова администрация училища довела до того, что ему пришлось забрать документы. Салават все время носил на одежде значок Навального, что не запрещено законом. После митинга 26 марта директор вызвал Салавата к себе и стал ругать. Белов довел Салавата до очень плохого состояния. На экзамене Салавата завалили, и ему пришлось забрать документы и возвращаться в родной город. Меня, видимо, тоже скоро исключат. Я чувствую отчаяние, потому что никто не может меня защитить. Я три года учился, старался, и будет обидно, если меня сейчас выгонят. Мне страшно, и я в депрессивном состоянии. Я мог бы перевестись в другое училище, но для этого мне надо закончить третий курс. Кроме того, я очень люблю наше училище искусств и не хочу из него уходить.

​– Вы разговаривали с директором по поводу этой ситуации?

– Директор не станет со мной разговаривать. Он знает, что я могу записать нашу беседу и выложить в интернет. В прошлом году я собирал петицию за установку в нашем училище точки доступа в интернет. Директор был против интернета в училище. Он считал, что студенты будут на занятиях заниматься ерундой в социальных сетях. Но я предлагал установить точку доступа в том месте, где не проходят занятия. В библиотеке нашего училища очень мало книг. А с помощью интернета студенты смогли бы находить нужную для учебы литературу и слушать оперы. Мы написали заявление в Министерство культуры. Нам пришло письмо с разрешением установить точку доступа в интернет. Но интернет в училище так и не появился. Белов тогда намекал, что если я дальше буду качать права, то ”уж прости, дружок, ты у нас не доучишься”. Меня после этой истории убрали из студсовета. Хотя по уставу выгнать учащегося из студсовета нельзя. Студент может покинуть эту организацию только по собственному желанию.

– Администрации училища удалось запугать студентов?

Многие студенты назло администрации училища записались в штаб Навального

– Многие студенты назло администрации училища записались в штаб Навального. На митинг “Он вам не Димон” из нашего училища пришло мало студентов. Намного больше наших ребят пришло на акцию 12 июня. Я тоже принял в ней участие, потому что на своем опыте ощутил беззащитность каждого гражданина перед государственным механизмом. Любой человек, облеченный властью, может сделать все что угодно. Я выступил на антикоррупционном митинге и рассказал публично о репрессиях, которые происходят в нашем училище.

Бывший студент Уфимского училища искусств Салават Шарипов рассказал, как директор Уфимского училища искусств угрожал ему из-за значка с надписью "Навальный":

Директор заявил, что я революционер, агитатор и виноват во всем

– Мы живем в темной стране. Мои родители бедствуют и вынуждены выживать. Меня, несмотря на тяжелое заболевание, пытаются забрать в армию. Очень часто мне кажется, что нет никакой надежды на хорошую жизнь. Я носил значок Навального, потому что думаю: возможно, если этот политик придет к власти, появится шанс на изменение к лучшему. Недавно директор позвонил мне и сказал, чтобы я зашел к нему обсудить мой неопрятный внешний вид. В кабинете Белов отобрал у меня значок с Навальным и не вернул его. Потом директор заявил, что я революционер, агитатор и виноват во всем. Он кричал на меня. А я ничего ответить не мог. Я сильно заикаюсь, мне сложно разговаривать. Директор угрожал отчислить меня из училища. Так и произошло. На экзамене я нормально сыграл, а мне тройку влепили. Я не стал доказывать свою правоту и ушел из этого провонявшего лицемерием и показушностью места. Не желал я терпеть такую власть. А бороться с ними бесполезно.

Директор Уфимского училища искусств Владимир Белов отказался предоставить комментарий Радио Свобода.

О том, что студентов Уфимского училища искусств запугивают и пытаются отчислить за политическую деятельность, рассказал на анонимных условиях еще один студент:

– Преподаватели в самом деле говорили нам, что не надо ходить на митинги. Не пишите мою фамилию, потому что я не хочу оказаться на месте Тамерлана. Его сейчас прессуют из-за того, что он активный человек со своими взглядами на происходящее в стране. Учится Тамерлан нормально, и я считаю, что директор намеренно "топит" Тамерлана. Почти на всех экзаменах в эту летнюю сессию присутствует либо директор, либо близкий к нему человек. Такого никогда не было. Обычно директор на экзаменах не сидит. Может на две минуты зайти посмотреть, все ли студенты на месте. Я видел, как директор вел себя во время выступления Тамерлана. Белов постоянно прерывал Тамерлана, не дал ему выполнить задание. А ведь тромбон, на котором играет Тамерлан, очень трудный инструмент. Так вот Белов четыре раза останавливал Тамерлана, а потом сказал, что экзамен Тамерлан не сдал. Выпускники училища говорили мне, что директор никогда раньше во время игры не прерывал учеников. Он мог высказаться после игры. На другой экзамен пришла представитель директора. Она троих из восьми студентов по непонятным причинам завалила. У меня такое ощущение, что с неугодными студентами во время этой сессии сводят счеты.

Эдуард Янгиров, школьник, который выступил на митинге 12 июня в Уфе, рассказал о преследованиях студентов Уфимского училища искусств за участие в митингах:

– Я собираюсь поступать в это училище. Не уверен, возьмут ли меня туда после моего выступления на митинге. Училище искусств находится рядом со штабом Навального. В самом деле, некоторые студенты из этого училища записаны в волонтеры штаба Навального. У меня много знакомых из училища искусств. Сейчас почти все ребята, которые там учатся, полностью за Тамерлана и против беззакония со стороны администрации.