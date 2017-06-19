С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло уже больше 30 лет, и с каждым годом в зону отчуждения приезжает все больше туристов. Их привлекают свежий воздух, заброшенные города и неизведанное, а сотрудники Чернобыльской зоны подтверждают, что здесь есть на что посмотреть.

Директор ЖКХ Чернобыльского спецкомбината Екатерина Федосенко показывает первую в зоне отчуждения гостиницу. Это самый новый и ухоженный дом в зоне отчуждения.

"Всего мы здесь можем поселить 100 человек. Условия у нас неплохие. Горячая вода у нас круглосуточно и круглогодично, для посетителей это немало, –​ говорит она. –​ У нас везде WI-FI, нормальная аппаратура, телевидение, душ, туалет".

Стоимость проживания одного человека в хостеле – 198 гривен или около 8,5 долларов. Федосенко рассказывает, что обычные туристы останавливаются в гостинице на ночь или две, но ученые и те, кто снимают документальные фильмы о зоне отчуждения, порой живут несколько недель. Роберт – именно из таких. Британский журналист в Чернобыле уже несколько дней.

"Я приехал сюда на две недели, мы с коллегами снимаем документальный фильм о жизни в зоне отчуждения, – рассказывает он. – Оставаться жить здесь мне поначалу было страшно. Во-первых, радиация, во-вторых, место само по себе жуткое. Но сейчас страх ушел. Апартаменты неплохие, еду мы с собой привезли, поэтому все нормально. Я постоянно работаю, мало думаю об удобствах".

Но действительно ли сегодня безопасно оставаться в Чернобыле? Вместе с нашим сопровождающим проверяем уровень радиации возле отеля.

"Дозиметр сейчас показывает 14 микрорентген. Это в рамках нормы, разрешенной в зоне отчуждения, – говорит Владимир Вербовицкий, ведущий специалист службы оперативного управления и контрольно-пропускного режима. – Здешний уровень не превышает уровень радиации, разрешенный за зоной, где он до 30 микрорентген. Хостел, как и другие здания, которые идут под общежития, периодически проверяются дозиметрическим контролем".

Тем не менее, в самой зоне отчуждения не везде безопасно. Вместе с дозиметристами мы неоднократно находим места, где уровень радиации значительно превышает допустимую норму: именно поэтому неподготовленным туристам надолго оставаться в "зоне" не рекомендуют. Сопровождающие также предупреждают туристов, что в зоне отчуждения по-прежнему действует комендантский час, из-за чего им не советуют покидать безопасную зону и перемещаться самостоятельно.