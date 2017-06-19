В Крыму оккупационные власти отказали призывнику-иеговисту в праве на альтернативную службу и посоветовали «переменить веру». Вероятно, на такую, которая позволит ему полноценно служить. Уж, во всяком случае, на что-нибудь иное, нежели родная ему конфессия. Оставаясь иеговистом, он с недавних пор приравнен Россией к «радикалам».

Бедные крымские иеговисты. Как часто можно было встретить их, опрятных и благожелательных, на симферопольских улицах! Всегда улыбающиеся, готовые к беседе, с пачками книжек «Сторожевая башня». Кому они могли помешать? Конечно, и среди крымчан встречались такие, кто не признавал, например, близости Страшного суда, или те, кто напрочь отказывался поговорить о Библии... Но зачем же запрещать? Теперь им нельзя ни собираться вместе, ни тем более к кому нибудь приставать. И даже их молельные дома – в соответствии с общероссийским решением – должны отобрать. Ведь под личиной прекраснодушных проповедников скрываются «радикалы».

Трудно вообразить более аполитичных верующих, нежели иеговисты. Они, кажется, не особенно осознавали, какое тысячелетие на дворе

​Между тем, трудно вообразить более аполитичных верующих, нежели иеговисты. Они, кажется, не особенно осознавали, какое тысячелетие на дворе. Их больше, как помню, интересовали времена Ноя и Иоанна Крестителя. В марте 2014-го, когда уже крымский парламент был превращен российским десантом в укрепленный пункт, они все так же благостно бродили по набережной Салгира со своими брошюрами.

И в этом видится некая... справедливость? Закономерность? Потому что не надо быть очень уж аполитичным, до крайностей. Какая это в общем удобная позиция – ни за что ни в своей стране, ни в своем городе не отвечать, пусть даже его и оккупируют.

Но в общем иеговистов жаль, безобидные люди, хоть иногда и слишком надоедливые.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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