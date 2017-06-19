В Крыму оккупационные власти отказали призывнику-иеговисту в праве на альтернативную службу и посоветовали «переменить веру». Вероятно, на такую, которая позволит ему полноценно служить. Уж, во всяком случае, на что-нибудь иное, нежели родная ему конфессия. Оставаясь иеговистом, он с недавних пор приравнен Россией к «радикалам».
Бедные крымские иеговисты. Как часто можно было встретить их, опрятных и благожелательных, на симферопольских улицах! Всегда улыбающиеся, готовые к беседе, с пачками книжек «Сторожевая башня». Кому они могли помешать? Конечно, и среди крымчан встречались такие, кто не признавал, например, близости Страшного суда, или те, кто напрочь отказывался поговорить о Библии... Но зачем же запрещать? Теперь им нельзя ни собираться вместе, ни тем более к кому нибудь приставать. И даже их молельные дома – в соответствии с общероссийским решением – должны отобрать. Ведь под личиной прекраснодушных проповедников скрываются «радикалы».
Трудно вообразить более аполитичных верующих, нежели иеговисты. Они, кажется, не особенно осознавали, какое тысячелетие на дворе
Между тем, трудно вообразить более аполитичных верующих, нежели иеговисты. Они, кажется, не особенно осознавали, какое тысячелетие на дворе. Их больше, как помню, интересовали времена Ноя и Иоанна Крестителя. В марте 2014-го, когда уже крымский парламент был превращен российским десантом в укрепленный пункт, они все так же благостно бродили по набережной Салгира со своими брошюрами.
И в этом видится некая... справедливость? Закономерность? Потому что не надо быть очень уж аполитичным, до крайностей. Какая это в общем удобная позиция – ни за что ни в своей стране, ни в своем городе не отвечать, пусть даже его и оккупируют.
Но в общем иеговистов жаль, безобидные люди, хоть иногда и слишком надоедливые.
Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО
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