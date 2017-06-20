Противостояние на Донбассе перешло в стадию позиционной войны или, как еще ее называют ‒ окопной. В таких условиях особую важность приобретают разведданные о местах скопления техники, личного состава или расположениях укрепленных позиций противника. Укомплектованы ли украинские войска качественными беспилотниками, которые помогают на передовой? В Министерстве обороны Украины признали, что пользуются волонтерскими беспилотниками. Волонтеры же и специалисты в этой области отмечают, что украинские беспилотные комплексы значительно уступают российским и требуют государственного финансирования. «Донбасс.Реалии» узнавали, чем и как живет украинская аэроразведка.

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Беспилотники есть в зоне конфликта на Донбассе с обеих сторон линии фронта. Если для украинской армии их производство пришлось запускать практически с нуля, то поддерживаемые россиянами сепаратисты еще в 2014 году получили готовые высококачественные комплексы.

«Это серийные аппараты, которые производятся уже не один год и не два. «Орлан» производится уже около десяти лет, поэтому можно сказать, что это очень сильные, очень профессиональные машины, с которыми трудно бороться», ‒ рассказывает боец с позывным «Пилот».

Украинскими военными в небе над Донбассом за время конфликта сбит целый ряд современных российских беспилотников. Здесь и небольшие модели ближнего радиуса действия, как «Гранат-1», «Гранат-2», «Элерон», так и настоящие гиганты, образца «Форпост» с размахом крыла 7 метров и возможностью ведения разведки на расстоянии в 200 километров.

Аэроразведка на Светлодарской дуге

Отряд добровольцев-аэроразведчиков согласился продемонстрировать съемочной группе «Донбасс.Реалии» свою работу на передовой. Экипаж беспилотного летательного аппарата идет, а точнее летит в разведку, в районе Светлодарской дуги.

Во время полета у аэроразведчиков на Светлодарской дуге возникают проблемы. Из-за работы мощных комплексов радиоэлектронной борьбы, беспилотник становится практически неуправляемым.

‒ Какая причина, что отваливается связь? В нашем «железе»?

‒ Нас заглушили. Я его забрал и начал снижаться, нас только на 400 метрах отпустило.

Впрочем, несмотря на то, что беспилотник стал практически неуправляемым, бойцу с позывным «Пилот» все же удалось вернуть коптер.

У бойцов на передовой не более четверти беспилотников от Минобороны ‒ Касьянов

В киевской компании «Матрица технологий» построили уникальный беспилотник. Их ноу-хау, рассказывает основатель проекта и известный волонтер Юрий Касьянов, может поднимать до пятидесяти килограммов груза, находиться в воздухе 4 часа и летать на расстояние до семидесяти километров.

«Он может быть вооружен бомбовой и минной нагрузкой. То есть, варианты применения вооружения могут быть разные, вплоть до установки турельного пулеметного устройства, из которого он может вести огонь», ‒ рассказывает соучредитель компании «Матрица технологий» Юрий Касьянов.

В компании «Матрица технологий» еще несколько новых разработок, но ни одна из них пока не заинтересовала Министерство обороны Украины, говорит волонтер.

«Это непрофессионализм, который граничит с предательством. Или измена, которая скрывается под кожей непрофессионализма», ‒ добавляет Касьянов.

По его словам, с тех беспилотников, которые есть на передовой у украинских бойцов, от Минобороны ‒ не более четверти. Остальные передали волонтеры.

Беспилотники «Фурия» скоро отправятся на передовую

Скоро отправятся на Донбасс и беспилотники «Фурия». Это разработка еще одной киевской компании ‒ «Атлон авиа». Они одними из первых подписали контракт с Министерством обороны Украины и еще в начале прошлого года отправили военным первые пять беспилотных комплексов. Стоимость одного тогда составила два с половиной миллиона гривен.

«У меня в руках беспилотный летательный аппарат, который входит в состав беспилотного авиационного комплекса «Фурия А1-СМ». Это разведка в интересах артиллерийских подразделений. То есть выявление целей, передача координат, корректировка стрельбы и контроль огневого поражения», ‒ рассказывает директор компании «Атлон авиа» Артем Вьюнник.

Впрочем, «Фурия», как и все другие украинские и зарубежные разработки, еще не принят на вооружение украинской армии.

Наши комплексы значительно уступают российским ‒ Ассоциация производителей вооружения и военной техники Украины

В ответ на официальный запрос «Донбасс.Реалии» в Министерстве обороны Украины признали, что пользуются волонтерскими беспилотниками, но точных цифр не назвали.

Также отметили ‒ сейчас используют десяток различных типов украинских и иностранных беспилотных летательных аппаратов, которые закупили и получили как партнерскую помощь. Например, в 2016 году США передали Украине 72 разведывательных беспилотника «Рейвен». Впрочем, позже сами же военные раскритиковали их как устаревшие и уязвимые.

Благодаря работе сообщества «Информнапалм», на Донбассе удалось обнаружить целый ряд новейших российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Среди них: СБ-341В «Леер-3», которая начала поступать в армию только в 2015-м и Р-836АМ2 «Свет-КУ», появившаяся на вооружении пять лет назад.

«Наши комплексы пока значительно уступают российским. Без государственного финансирования мы не в состоянии будем создать этот комплекс. Все решения по созданию комплексов, которые по своим характеристикам превосходят российские, у нас есть. Но денег на их создание нет и государство этих денег не дает», ‒ рассказывает президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Вадим Кодачигов.

Эксперт отмечает ‒ сейчас российские комплексы РЭБ могут нейтрализовать практически каждый украинский беспилотник.

В Минобороны учат летать разве что на бумаге ‒ волонтеры

В Минобороны Украины журналистам программы «Донбасс.Реалии» рассказали, как сейчас готовят операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Подготовка экипажей беспилотных авиационных комплексов тактических классов для нужд Вооруженных сил Украины осуществляется на базе Житомирского военного института имени Королева. Кроме этого, подготовка экипажей отдельных образцов осуществляется специалистами предприятий производителей и сертифицированными инструкторами из состава Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины», ‒ говорится в ответе Министерства обороны журналистам «Донбасс.Реалии».

В Украине существует Центр поддержки беспилотной авиации ‒ полностью волонтерский проект. Там уже выпустили более 200 операторов БПЛА. Специалисты центра говорят ‒ в Минобороны учат летать разве что на бумаге.

В качестве примера волонтер приводит ту же Россию. Там, в городе Коломна, еще в 2014 году Миноброны России открыло государственный центр, где за год выпускают около тысячи специалистов.

«Мы технологически проигрываем. На некоторых участках фронта мы воюем на уровне Второй мировой войны. Потому что когда российские беспилотники летают, они корректируют по нам огонь. Это позиционная артиллерийская война. И наши люди погибают. В брониках, в касках, в хороших берцах, но все равно погибают», ‒ говорит руководитель центра Мария Берлинская.

В 2016 году при Генштабе Украины создали отдельную воинскую часть, которая специализируется на аэроразведке. В ее основе ‒ волонтерский проект. Впрочем, как отмечают руководители центра, сейчас он менее чем на десять процентов финансируется из бюджета. Остальные деньги, как и раньше, ‒ помощь обычных украинцев.