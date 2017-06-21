Спутники разведки США зафиксировали активность на полигоне ядерных испытаний в Северной Корее, сообщает CNN со ссылкой на представителей администрации США. Речь идет о неких действиях около входа в тоннель, ведущего к подземной тестовой площадке. Собеседники телеканала не смогли с уверенностью сказать, свидетельствует ли это о подготовке новых ядерных испытаний.

Этой весной Северная Корея провела как минимум два испытания баллистических ракет. Первые испытания оружия среднего радиуса действия состоялись 29 апреля, ракета взорвалась в воздухе. 15 мая об успешном испытании отчитался официальный орган северокорейской пропаганды – агентство ЦТАК. Как сообщало агентство, ракета, способная нести ядерную боеголовку, была запущена под высоким углом, "чтобы не нанести ущерба безопасности соседних стран", и пролетела семьсот восемьдесят семь километров.

Чем Северная Корея может угрожать в случае войны

Согласно данным из ежегодного отчета Military Balance, численность личного состава вооруженных сил Северной Кореи достигает почти 1,2 миллиона человек. В регионе это вторая по численности армия после китайской. Если сравнивать техническое оснащение армий Северной и Южной Кореи, то почти по всем параметрам Пхеньян превосходит Сеул. В распоряжении Кем Чен Ына больше танков, тяжелой артиллерии, подводных лодок. Примерный паритет – только в авиации.

Но образцы техники в северокорейской армии – сильно устаревшие. Например, почти все подлодки – дизельные. Современные радары обнаруживают их достаточно легко из-за их шумности.

Еще одна мощная сила в регионе – группировка вооруженных сил США. Речь даже не об авианосцах, которые Минобороны отправляет к корейским берегам. В Южной Корее на военных базах находится около 28 тысяч американских военнослужащих, в Японии – больше 47 тысяч. Плюс новейшее вооружение.

На бумаге, главный козырь северокорейской армии – баллистические ракеты. Стоящие на вооружении носители "Нодон-1" и "Тэпходон-1" могут поражать цели на расстоянии в 1300 километров. Ими можно угрожать Южной Корее и Японии. Ракета "Тэпходон-2", которую Пхеньян активно испытывает, по предположениям экспертов, может быть эффективна уже на расстоянии до 8 тысяч километров, а значит, способна достичь и территории США. Существует ли в реальности эта ракета или нет – можно спорить.

Очевидно другое – с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын уже провел гораздо больше испытаний баллистических ракет, чем оба его предшественника, вместе взятые. Но гораздо более грозным оружием в руках северокорейского лидера, как ни странно, остается обычная, местами устаревшая артиллерия.

Большой Сеул, гигантская агломерация, в которой проживает почти 25 миллионов человек, расположен расположена в 30 километрах от границы с КНДР.

Северокорейская армия собрала напротив Сеула мощнейшую артиллерийскую группировку, по некоторым данным – до 250 орудий. Все на защищенных позициях, которые не уничтожить одним ударом. В случае начала вооруженного конфликта орудия успеют сделать по меньшей мере несколько десятков залпов. Этого будет достаточно, чтобы привести к тысячам жертв среди гражданского населения в Южной Корее.

Кроме того, по оценкам Пентагона, в КНДР насчитывается до 8 тысяч подземных военных комплексов и километры туннелей, большинство на границе с южным соседом. Пхеньян десятилетиями готовился к войне. Так что даже массированный удар по ядерным объектам Северной Кореи далеко не гарантирует быстрой развязки возможного конфликта. Скорее, ровно наоборот.

"Это не будет прогулка иракского типа"

Чем закончится обострение отношений США с Северной Кореей и могут ли Соединенные Штаты действительно нанести удар по КНДР? Об этом рассказал научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

– Сейчас эта страна пытается выйти на тот уровень ядерного сдерживания, который можем назвать гарантированным. Северяне полагают, что если у них будет межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой, которая будет иметь достаточный шанс долететь до континентальной цивилизованной Америки, то все попытки сменить режим военным путем будут убраны в сторону из-за слишком большого риска неадекватного ответа.

Поясню: даже если по результатам военного конфликта Северная Корея будет представлять собой марсианский пейзаж, а в Америке не будет Лос-Анджелеса, США не будут считать это победой.

Северяне рассчитывают, что когда они выйдут на этот уровень, отношения между Северной Кореей и Америкой начнут развиваться по модели противостояния двух ядерных держав, так же, как российско-американской или китайско-американской. Но понятно, что для США возможность северокорейского удара по американской территории психологически неприемлема.

Американцы воспринимают Северную Корею как государство адского зла с большой буквы

Новый страх пугает больше старого, к тому же, для значительной части американской аудитории, особенно протестантского пояса, Северная Корея с ее атеистическим коллективизмом реально воспринимается как государство адского зла с большой буквы. И это очень сильно сужает пространство для маневра, особенно если мы говорим об администрации Дональда Трампа, который для того, чтобы ввести в действие свою программу, в первую очередь, внутриполитических реформ, должен достигнуть консенсуса с общественным мнением.

США, на самом деле, стоят перед очень тяжелым и неприятным выбором из двух больших зол. С одной стороны, военный конфликт имеет очень большие риски, поскольку, понятно, что это не будет прогулка иракского типа, с другой – идти на переговоры, показывать свою слабость, совершать то, что половина избирателей сочтет сделкой с дьяволом – это тоже, как вы понимаете, не лучший выбор.

"Здесь локальным конфликтом не отделаться"

Могут ли испытания баллистических ракет и ядерная программа КНДР стать для Вашингтона поводами для превентивного удара? Об этом рассказал заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Любое применение ядерного оружия будет новой вехой в мировой истории

– Если начнется война на Дальнем Востоке, то не покажется мало не только близлежащим странам, но и Америке тоже. Это будет, в общем-то, конец всему, конец мировому порядку. Здесь локальным конфликтом не отделаться, любое применение ядерного оружия – а оно вполне возможно в нынешних условиях – будет новой вехой в мировой истории, от которой мир долго не оправится. Поэтому я думаю, что в США хорошо понимают последствия силовых действий, Северная Корея – это, конечно, не Ирак.

– Нет никакого чувства опасности от того, что оружие Северной Кореи до Москвы долетит? Или в Северной Корее Россию тоже воспринимают как союзника?

– Я не думаю, что в Северной Корее воспринимают Россию как союзника. Другое дело, что Северная Корея сейчас ведет тонкую дипломатическую игру, направленную на то, чтобы понизить зависимость от Китая и увеличить пространство для внешнеполитического маневра. И Россия в этом смысле является естественным партнером Северной Кореи. Поэтому Северная Корея и Россия сейчас стараются не предпринимать никаких шагов, которые бы ухудшили эти отношения.

– Северная Корея славится довольно неожиданной политикой, политикой странных, очень резких решений. Как вам кажется, это будет продолжаться или сейчас она будет поспокойнее?

Северокорейское общество изменится – это дело времени

– Я думаю, будет продолжаться этот фирменный ход северокорейского лидера, вернее, фирменный стиль – пытаться привлечь такими эпатажными шагами к себе внимание, выторговать себе какие-то уступки, потому что международное сообщество, конечно, на Северную Корею уже махнуло рукой.

– Она хоть как-то меняется внутри себя, становится более человечной страной?

– Внутренние процессы, конечно, идут. Хочет того северокорейское руководство или нет, информация туда проникает, там формируются капиталистические отношения, частная собственность. И эти процессы необратимы. Наверное, это дело времени – северокорейское общество изменится, и нужно дать ему возможность сделать это естественным путем.