Подконтрольная Кремлю ветеринарная служба аннексированного Крыма провела проверку двух охотхозяйств в Белогорском районе по вопросам профилактики африканской чумы свиней. В ходе проверок выявили два нарушения требований действующего законодательства в области ветеринарии, сообщает пресс-служба крымского Госкомитета ветеринарии.

«В результате за допущенные нарушения составлено два административных материала по ч.1 ст. 10.6 КоАП Российской Федерации и вынесено два постановления о наложении штрафа на сумму 13 тыс. рублей (около 5,5 тыс. грн – КР). Также с целью устранения выявленных нарушений вынесено два предписания», – сказано в сообщении.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.