В день памяти и скорби 22 июня президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев возлагали венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Во время памятной церемонии начался дождь. Фото мгновенно стало популярным.

Настоящее Время составило рейтинг самых знаменитых моментов, когда политиков неожиданно застал дождь.​

1. В январе 2017 года во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне, когда начался дождь, неугомонный ветер не давал бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему справиться с дождевиком.

2. В мае 2010 года во время памятной акции экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым возлагали цветы к памятнику Неизвестного солдата в Киеве. Тогда порыв ветра уронил венок на украинского президента.

3. Папа римский Франциск разговаривает с паствой во время своей еженедельной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане в мае 2013 года.

4. А вот король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приехал с визитом в Индонезию.

5. Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Брюссель в Совет Европы для распределению бюджета ЕС в ноябре 2012 года. Тогда Германия и Великобритания выступали за сокращение расходов стран Евросоюза.

6. На фотографии, которая представлена ниже, бывший президент США Барак Обама дает речь в штате Виргиния во время своей второй предвыборной кампании в 2012 году.

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