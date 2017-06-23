Сладкая жизнь «хозяина радиоточек»

Центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" совместно с журналистом Лили Добровольской отыскал несколько любопытных квартир в Майами в кондоминиуме Trump Palace, записанных на имя Игоря Зорина и приобретенных с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия "Альфа-Антикриминал" Святослава Мангушева. Общая стоимость этих квартир составляет 9 миллионов долларов.

Помог успешному расследованию расположенный в Майами же первый американо-российский правоохранительных мотоклуб SPETSZNAZ. В числе его учредителей – Святослав Мангушев, который возглавляет совет директоров группы предприятий безопасности "Альфа-Антикриминал" в России. С 2012 года Мангушев активно скупал недвижимость в Майами. А его партнером стал человек по имени Игорь Зорин. Человек с таким же именем возглавляет "Российские сети вещания и оповещения", государственное предприятие, которому принадлежат все радиоточки в России. "Основными направлениями деятельности ФГУП РСВО являются строительство и эксплуатация специальных сетей оповещения, трансляция государственных радиопрограмм, звукотехническое обслуживание важнейших государственных мероприятий, включая Парад Победы на Красной площади в Москве. Сети проводного вещания (ПВ) Москвы и Санкт-Петербурга являются технической основой систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на территории, где проживает более 20 миллионов человек", – записано на сайте этой организации. Абонентская плата за радиоточку для физического лица составляет: в Москве – 88,5 рубля, в Санкт-Петербурге – 72,33 рубля, в Севастополе – 40,35 рубля. В 2017 году абонентская плата была существенно повышена.

О расследовании "Трансперенси Интернешнл – Россия" в интервью Радио Свобода рассказывает пресс-секретарь организации Глеб Гавриш.

– Главный герой этого расследования – Игорь Зорин. Что это за человек? И почему нас вообще должны интересовать его квартиры в Майами?

– Давайте сразу оговоримся по поводу личности директора федерального госпредприятия РСВО, которое занимается созданием сети вещания и оповещения, Игоря Зорина и человека по имени Игорь Зорин, которому принадлежат коммерческие компании, на которые записаны квартиры в элитных апартаментах в Майами. Мы не утверждаем, что это одно и то же лицо, но мы предполагаем, что Игорь Зорин одновременно может являться и руководителем российского ФГУПа (государственного унитарного предприятия. – РС), и владельцем этих компаний. Он достаточно долго является госслужащим – с 2007 года, если не ошибаюсь. В качестве директора российского госпредприятия он не может владеть и управлять коммерческими компаниями, в том числе заграничными. Нас привлекла эта фигура именно в связи с запретными ограничениями, которые на него распространяются как на госслужащего. Соответственно, если подтвердится – а мы написали в прокуратуру по этому поводу – его владение иностранными фирмами, то его необходимо будет уволить с занимаемой должности. Нас, помимо того что это сама по себе история интересная, в данной ситуации интересует соблюдение законодательства по противодействию коррупции.

Вторая фигура в этом расследовании, которая нас заинтересовала, – это господин Мангушев. Святослав Мангушев – учредитель американского мотоклуба SPETSZNAZ, и он же возглавляет совет директоров группы предприятий "Альфа-Антикриминал" в России. Как правило, в этой группе предприятий по безопасности работают бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности, других силовых ведомств, контртеррористического подразделения в частности. В общем, человек достаточно непростой. Благодаря нашему расследованию нам удалось, как нам кажется, найти связи между господином Зориным и господином Мангушевым.

– Что это за предприятие, которым руководит Зорин? Как оно может быть связано со спецслужбами?

– Это госпредприятие, которое занимается сетями специального оповещения, трансляции государственных программ и, насколько нам известно, обеспечивает звукотехническое обслуживание государственных мероприятий уровня Парада Победы на Красной площади. То есть это достаточно важное предприятие. Мы не знаем точно, какой уровень доступа к гостайне есть у господина Зорина, какой у него статус, но госпредприятие не рядовое. До того как стать директором "Российских сетей вещания и оповещения", господин Зорин был заместителем руководителя Федерального агентства связи, он занимал должность директора Главного центра специальной связи, это в структуре Россвязи такая фельдъегерская служба. Они доставляют секретные отправления, оповещения, оружие, наличные деньги, в общем, все, что нужно.

– Кто такой господин Мангушев? И как они связаны с Зориным?

Когда Зорин работал в Главном центре специальной связи, ФГУП передавал достаточно много контрактов на заказы по обеспечению безопасности ЧОПам, которые входят в группу "Альфа-Антикриминал". Нам удалось найти благодарственное письмо на имя Мангушева, которое подписал Зорин

– Святослав Мангушев – отставной офицер спецназа ФСБ, группы "Альфа", и человек, который тесно связан с "Альфа-Антикриминалом". Это тоже не рядовой ЧОП (частное охранное предприятие. – РС), потому что не во всяком ЧОПе работают ветераны контртеррористического подразделения ФСБ. Как они связаны? Когда Зорин работал в Главном центре специальной связи, ФГУП передавал достаточно много контрактов на заказы по обеспечению безопасности ЧОПам, которые входят в группу "Альфа-Антикриминал". Нам удалось найти благодарственное письмо на имя Мангушева, которое подписал Зорин. После того как Зорин перешел в другой ФГУП, в котором находится сейчас, в "Российские сети вещания и оповещения", там также было достаточно много крупных контрактов, которые он передавал предприятию Мангушева. Эта ситуация и позволяет нам говорить о том, что здесь возможен конфликт интересов, и нам неизвестно, урегулировал ли господин Зорин эту ситуацию со своим начальством. Это, собственно, то, что мы просим уточнить Генеральную прокуратуру.

– В каком году Мангушев оставил государственную службу?

– Мы знаем, что он в 2010 году перебрался в Майами, где занялся бизнесом и начал приобретать недвижимость. Там есть несколько компаний, которые он приобретал за достаточно крупные суммы, от миллиона долларов и выше. Когда именно он перестал быть сотрудником ФСБ, я вам точно сказать не могу.

– Какого рода недвижимость покупали в Майами Мангушев и Зорин? И какую сумму примерно они потратили?

– Покупал, собственно, Мангушев через коммерческие компании. В общей сложности сумма составила около 9 миллионов долларов, немножко больше. В настоящий момент, насколько мы понимаем, на компаниях, которые основал Мангушев и которые потом были переданы Зорину, находятся три квартиры.

– То есть отставной офицер ФСБ перебрался в США, в Майами, и практически за несколько лет потратил 9 миллионов долларов на покупку недвижимости.

– Получается так, да.

– Есть у вас предположения, для чего Зорину нужны были эти фирмы, которые ему передал Мангушев? Тоже только для покупки недвижимости?

– Мы можем сейчас говорить о том, что эти компании были использованы для того, чтобы приобрести недвижимость. Какие еще операции они проводили, мы сейчас говорить не можем, хотя одна из этих компаний – это компания с правом приобретения огнестрельного оружия, соответственно, там вполне могла идти речь тоже об организации типа ЧОПа, что-то в таком духе наверняка одна из компаний делала. Но никаких следов реальной деятельности этого предприятия мы не нашли.

– Какими документами, собственно, подтверждается факт управления человека по фамилии Зорин, с именем Игорь, американскими компаниями?

Подпись Зорина на рекомендательном письме очень напоминает подпись на учредительных документах, она очень похожа

– Мы пользовались записями в реестре недвижимости округа Майами Дейт, и согласно этим записям, Зорин владеет тремя квартирами в кондоминиуме Trump Palace через три компании. Последние две компании были приобретены с февраля по апрель 2012 года. Потом мы пользовались данными департамента корпораций штата Флорида и некоторыми другими открытыми источниками. То есть, в принципе, при желании любой человек может повторить наш расследовательский процесс и получить ту же самую информацию. Для нас самыми главными документами были, с одной стороны, уже упомянутое мною письмо в адрес группы компаний "Альфа-Антикриминал" и, с другой стороны, учредительные документы одной из компаний, которая называется "Трамп Пэлас". Подпись Зорина на рекомендательном письме очень напоминает подпись на учредительных документах, она очень похожа. И эти два документа позволили нам предположить, что это может быть одно и то же лицо.

– Насколько я помню, "Трансперенси Интернешнл" уже проводила расследование о том, как русские покупают недвижимость в Майами у компании Дональда Трампа.

– Даже два.

– Правильно ли я понимаю, что именно эти расследования в итоге позволили выйти на эту историю Зорина и Мангушева?

Для того, чтобы с 2007 года накопить 9 миллионов долларов при зарплате примерно в 75 тысяч долларов в год, ему пришлось бы почти 130 лет полностью откладывать всю свою зарплату

– Дело в том, что Майами вообще достаточно интересная территория для нас. Во-первых, потому что там действительно очень много выходцев из Российской Федерации, из бывшего Советского Союза, там очень много россиян, и они приобретают дорогую недвижимость, которой там тоже много. Во-вторых, есть некоторые недостатки законодательства, которые позволяют достаточно легко прятать концы в воду, приобретая недвижимость на подставных лиц, приобретать дорогую недвижимость на родственников и так далее. То есть, в принципе, насколько мы сейчас можем судить, россияне тянутся за рубежом к тем местам, где они уже, собственно, есть. Люди рассказывают друг другу, что здесь можно приобрести недвижимость, у них есть нужный человек, и все очень быстро происходит. Таких мест, как Майами, насколько нам известно, в США не очень много, но в Майами просто настоящий Клондайк для антикоррупционеров.

– Мы знаем Майами как место, которое очень любят звезды, селебритис, люди, у которых могут быть деньги, достаточные для покупки недвижимости. А вообще сопоставимы ли, хотя бы приблизительно, суммы, потраченные на недвижимость в Майами Мангушевым и Зориным, с их доходами на тех должностях, которые они занимали в России?

– Что касается Мангушева, я сказать не могу. Хотя вряд ли офицер ФСБ получал достаточные деньги в качестве оклада для того, чтобы приобрести настолько дорогую недвижимость. Но что касается господина Зорина, если предположить, что это одно и то же лицо, нам кажется, что здесь есть достаточно серьезное несоответствие. Потому что для того, чтобы с 2007 года накопить 9 миллионов долларов при зарплате примерно в 75 тысяч долларов в год, ему пришлось бы почти 130 лет полностью откладывать всю свою зарплату, – рассказал пресс-секретарь организации "Трансперенси Интернешнл – Россия" Глеб Гавриш.