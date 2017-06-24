Катар отверг требования ряда арабских стран, назвав их «необоснованными»

Катар назвал «необоснованными и невыполнимыми» требования ряда арабских стран к этому эмирату, тем самым отверг их.



Как заявил главный представитель власти Катара шейх Сейф ат-Тани, «перечень требований подтверждает то, что Катар заявлял с самого начала: что незаконная блокада не имеет ничего общего с борьбой против терроризма, а речь идет об ограничении суверенитета Катара и взятия на себя нашей внешней политики».



Накануне Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты выдвинули Катару ряд требований, они вышли далеко за первоначальные претензии к Катару, которого обвиняли в финансировании и поддержке «террористов». В перечне из 13 пунктов – в частности, такие, как закрыть телеканал «Аль-Джазира», прервать большинство связей с Ираном или прекратить пребывание в Катаре войск Турции.



В США, которые пытались сначала стать посредниками в урегулировании спора, заявляли, что любые требования соседей в Катаре должны быть обоснованы и выполнимы. Но нынешних требований Вашингтон не комментировал, по сути отстранившись от попыток урегулировать, как заявили в Белом доме, «семейный спор» между арабскими странами, которую должны решить они сами.



Напряженность в отношениях между странами Персидского залива и другими партнерами США в арабском мире выросла ранее в этом месяце, когда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали отношения с Катаром по подозрению в поддержке экстремизма. Эти обвинения Катар отвергает.