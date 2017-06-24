Ремонт территории возле «Ласточкиного гнезда» сделали за счет предпринимателей – власти Ялты

Подконтрольные Кремлю власти Ялты отчитались о завершении работ по реконструкции территорий, которые прилегают к замку «Ласточкино гнездо». При этом, как говорится в сообщении пресс-службы российской администрации города, ремонт производили работающие там «предприниматели за собственные средства».

«Во время проведения работ, подход к замку оставался доступным – ремонтные работы не доставили неудобств отдыхающим. Отремонтировали и благоустроили лестницу, мост, который теперь является безопасным. Заменили перила, ограждения, балюстраду, установили освещение и скамейки, сделали ливневую канализацию и вывезли весь мусор. Теперь дорогу к замку украшают перила с кованой надписью «Ялта» и изображением «Ласточкиного гнезда». Всего на ремонтные работы было затрачено более 4 миллионов рублей», – проинформировали в пресс-службе.

На официальном сайте замка нет информации о завершении работ.

В конце мая 2017 года сообщалось, что «Ласточкино гнездо» закрыли на реконструкцию. Ранее заместитель директора замка Александр Левин утверждал, что в 2017 году в «Ласточкином гнезде» пройдут проектные работы по укреплению скалы, которые будут реализованы в 2018 или в 2019 годах.

Министерство культуры Украины в 2015 году назвало незаконными действия российской власти в аннексированном Крыму в отношении объектов культурного наследия, охраняемых законами Украины и занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В их числе – «Ласточкино гнездо».