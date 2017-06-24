Если перефразировать украинского поэта Павла Тычину («Не тот теперь Миргород, Хорол – речка не та»), то принесшее известность и популярность бальнеологическому курорту Евпатория озеро лиманного типа Мойнаки теперь не то. Нет, оно не пересохло, вроде бы сохранилось в тех же размерах. Вот только его грязи и рапа за последние десятилетия – из-за распреснения и других негативных процессов – существенно утратили свои прежние лечебные свойства. Как результат – закрыта известная на всем постсоветском пространстве грязелечебница «Мойнаки», а близлежащая водоохранная территория частично попала в зону коттеджной и многоэтажной застройки.

Новые крымские, в частности, евпаторийские власти уверяют, что непременно вернут уникальному озеру и одноименной грязелечебнице былое рекреационное величие и славу. Летом 2015 года там побывали заместитель главы Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков и российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. И заявили местным СМИ, что восстановление грязелечебницы «Мойнаки» в рамках развития туристско-рекреационного кластера является приоритетным не только для Евпатории, но и всего Западного Крыма.

Корректировка планов на марше

Вербальную «спасательную» эстафету нынче подхватил российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов. Вначале он рассказывал, что возрождение «Мойнак» начнется уже в 2017 году и что на эти цели «Федеральной программой развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 700 миллионов рублей». А недавно в эфире радио «Спутник в Крыму» чиновник несколько умерил свой пыл, сообщив, что за грязелечебницу возьмутся не раньше середины следующего года и в значительно урезанном, по сравнению с первоначальным проектом, варианте. «Проект, который был создан по техническому заданию, сформированному в 2014 году, не реализуем, и никто еще миллиард на него не даст – мы это понимаем. Более того, такие объемы и не нужны – нужно что-то более локальное и эффективное», – нашел слова в оправдание Филонов.

По его словам, старый проект дошел до государственной экспертизы, однако специалисты установили, что за выделенные деньги реконструировать 30 тысяч квадратных метров «Мойнак» не получится. В итоге был подготовлен новый проект, в котором восстанавливаемая площадь грязелечебницы сократилась почти в три раза. Зато родилась у неназванного инвестора идея обустроить возле озера первый в Крыму термальный комплекс.

Остатки былой роскоши

До «Мойнак», точнее остановки «Лиман», старенький шестидесятилетний евпаторийский трамвай от гостиницы «Украина» идет минут 15.

Сам главный корпус грязелечебницы расположен в глубине запущеного тенистого парка. Оттуда тянет сыростью, тленом и прохладой – недавно в Евпатории прошли дожди. Пробившаяся сквозь асфальт вокруг обшарпанного здания растительность и замусоренные парковые дорожки свидетельствуют, что до этих мест явно пока никому нет дела. Общую удручающую картину рукотворного увядания дополняют расписанные и «разбомбленные», с выбитыми стеклами, помещения по документам вроде бы законсервированной грязелечебницы.

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«Половина июня прошла, отдыхающих все нет»

По дороге к озеру, под сенью высоких шелковичных деревьев натыкаюсь на веревочный парк. Несколько взрослых с детьми сидят на лавочках. Никто почему-то не демонстрирует желания подвергнуть себя «стремному» испытанию. Рядом то ли сотрудники парка, то ли просто наемные рабочие что-то ремонтируют, скидывая на кучу старые прогнившие доски. «Половина июня прошла, отдыхающих все нет», – уныло сетует женщина-кассир аттракциона.

Ближе к самим Мойнакам то и дело встречаются одинокие прохожие.

Тогда как непосредственно в озере и на его порослых камышом берегах никого вообще не видно.

Не трудно предположить, что приезжие все же отдадут предпочтение проверенным морским пляжам в черте города, в том числе и поселившиеся близ озера в тихих частных пансионатах.

«Кому нужны больные дети!»

«Санаторий еще весной передали из минздрава в минэкономразвития. К осени, а может и раньше, его закроют»

Эту фразу в разговоре со мной в сердцах бросил сотрудник детского крымского санатория «Родина». Мы случайно встретились у входа в «Родину», откуда мужчина как раз выводил организованную группу детей за покупками в близлежащий магазин. «Санаторий еще весной передали из минздрава в минэкономразвития, – сообщил мужчина.– К осени, а может и раньше, его закроют. Уже уволилась наша главврач. Говорят, что построят здесь спа-салоны. Еще раньше у санатория забрали то ли шесть, то ли восемь гектаров земли. Там вовсю уже строят дома».

Строительная площадка фактически примыкает к «Родине».

Скорее всего, такая же «инвестиционная» участь уготована и этой неработающей здравнице в районе Мойнак.

Повезло лишь соседнему детскому санаторию «Россия», что в ведении управления делами российского президента. Санаторий ухожен и наполнен детьми.

Впрочем, об отдыхе юных и взрослых россиян на берегах Мойнак на форумах в интернете можно найти всякое разное:

«Судя по всему, местные власти надеются, что мусор сам по себе сгниет и распадется, и потому его совершенно не убирают по берегу Мойнакского озера»

​«К сожалению, озеро сильно «убили», лечебной грязи очень мало, надо еще постараться поискать. Много мелких рачков, которые при входе в воду сильно кусаются. Много голубой глины. Берег загажен мусором, остающимся от посиделок пьяных компаний. За три года, которые мы бываем в Евпатории, мусор на Мойнаках только увеличивается. Судя по всему, местные власти надеются, что мусор сам по себе сгниет и распадется, и потому его совершенно не убирают по берегу Мойнакского озера».

«В общем, мы искупались и грязью намазались ради «галочки». Но ожидали большего. Во-первых, местные говорят, что тех свойств, которые были у озера 20 лет назад, уже нет. Во-вторых, территория совершенно не облагорожена. Унылый вид, заброшенные здания вокруг... А ведь Евпатория – курортный город!».

«Некогда известное лечебное озеро превратилось в грязный водоем с мутной водой. Когда-то в озере была прозрачная соленая вода – рапа, и можно было принимать рапные ванны, лежа на поверхности воды. Но после того как поднялись грунтовые воды и озеро начало опресняться, качество воды ухудшилось (не говоря уже о стоках, попадающих в озеро из близлежащих санаториев). Теперь это мутноватая зеленоватая жидкость со множеством ракообразных».

Максим Денисов, крымский блогер

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