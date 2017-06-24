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Мойнаки: что готовят целебному озеру крымские власти

Разбитый главный корпус грязелечебницы «Мойнаки»

Если перефразировать украинского поэта Павла Тычину («Не тот теперь Миргород, Хорол – речка не та»), то принесшее известность и популярность бальнеологическому курорту Евпатория озеро лиманного типа Мойнаки теперь не то. Нет, оно не пересохло, вроде бы сохранилось в тех же размерах. Вот только его грязи и рапа за последние десятилетия – из-за распреснения и других негативных процессов – существенно утратили свои прежние лечебные свойства. Как результат – закрыта известная на всем постсоветском пространстве грязелечебница «Мойнаки», а близлежащая водоохранная территория частично попала в зону коттеджной и многоэтажной застройки.

Новые крымские, в частности, евпаторийские власти уверяют, что непременно вернут уникальному озеру и одноименной грязелечебнице былое рекреационное величие и славу. Летом 2015 года там побывали заместитель главы Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков и российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. И заявили местным СМИ, что восстановление грязелечебницы «Мойнаки» в рамках развития туристско-рекреационного кластера является приоритетным не только для Евпатории, но и всего Западного Крыма.

Корректировка планов на марше

Вербальную «спасательную» эстафету нынче подхватил российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов. Вначале он рассказывал, что возрождение «Мойнак» начнется уже в 2017 году и что на эти цели «Федеральной программой развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 700 миллионов рублей». А недавно в эфире радио «Спутник в Крыму» чиновник несколько умерил свой пыл, сообщив, что за грязелечебницу возьмутся не раньше середины следующего года и в значительно урезанном, по сравнению с первоначальным проектом, варианте. «Проект, который был создан по техническому заданию, сформированному в 2014 году, не реализуем, и никто еще миллиард на него не даст – мы это понимаем. Более того, такие объемы и не нужны – нужно что-то более локальное и эффективное», – нашел слова в оправдание Филонов.

По его словам, старый проект дошел до государственной экспертизы, однако специалисты установили, что за выделенные деньги реконструировать 30 тысяч квадратных метров «Мойнак» не получится. В итоге был подготовлен новый проект, в котором восстанавливаемая площадь грязелечебницы сократилась почти в три раза. Зато родилась у неназванного инвестора идея обустроить возле озера первый в Крыму термальный комплекс.

Остатки былой роскоши

До «Мойнак», точнее остановки «Лиман», старенький шестидесятилетний евпаторийский трамвай от гостиницы «Украина» идет минут 15.

Старый трамвай к озеру Мойнаки
Старый трамвай к озеру Мойнаки

Сам главный корпус грязелечебницы расположен в глубине запущеного тенистого парка. Оттуда тянет сыростью, тленом и прохладой – недавно в Евпатории прошли дожди. Пробившаяся сквозь асфальт вокруг обшарпанного здания растительность и замусоренные парковые дорожки свидетельствуют, что до этих мест явно пока никому нет дела. Общую удручающую картину рукотворного увядания дополняют расписанные и «разбомбленные», с выбитыми стеклами, помещения по документам вроде бы законсервированной грязелечебницы.

Разбитое помещение грязелечебницы «Мойнаки»
Разбитое помещение грязелечебницы «Мойнаки»

Разрушенный кабинет грязелечебницы «Мойнаки»
Разрушенный кабинет грязелечебницы «Мойнаки»
«Половина июня прошла, отдыхающих все нет»

По дороге к озеру, под сенью высоких шелковичных деревьев натыкаюсь на веревочный парк. Несколько взрослых с детьми сидят на лавочках. Никто почему-то не демонстрирует желания подвергнуть себя «стремному» испытанию. Рядом то ли сотрудники парка, то ли просто наемные рабочие что-то ремонтируют, скидывая на кучу старые прогнившие доски. «Половина июня прошла, отдыхающих все нет», – уныло сетует женщина-кассир аттракциона.

Ближе к самим Мойнакам то и дело встречаются одинокие прохожие.

Курортники в старом парке возле озера Мойнаки
Курортники в старом парке возле озера Мойнаки

Тогда как непосредственно в озере и на его порослых камышом берегах никого вообще не видно.

Озеро Мойнаки
Озеро Мойнаки

Не трудно предположить, что приезжие все же отдадут предпочтение проверенным морским пляжам в черте города, в том числе и поселившиеся близ озера в тихих частных пансионатах.

Частный пансионат на берегу озера Мойнаки
Частный пансионат на берегу озера Мойнаки

«Кому нужны больные дети!»

«Санаторий еще весной передали из минздрава в минэкономразвития. К осени, а может и раньше, его закроют»

Эту фразу в разговоре со мной в сердцах бросил сотрудник детского крымского санатория «Родина». Мы случайно встретились у входа в «Родину», откуда мужчина как раз выводил организованную группу детей за покупками в близлежащий магазин. «Санаторий еще весной передали из минздрава в минэкономразвития, – сообщил мужчина.– К осени, а может и раньше, его закроют. Уже уволилась наша главврач. Говорят, что построят здесь спа-салоны. Еще раньше у санатория забрали то ли шесть, то ли восемь гектаров земли. Там вовсю уже строят дома».

Строительная площадка фактически примыкает к «Родине».

Строительство возле детского санатория «Родина»
Строительство возле детского санатория «Родина»

Скорее всего, такая же «инвестиционная» участь уготована и этой неработающей здравнице в районе Мойнак.

Недействующий санаторий в районе озера Мойнаки
Недействующий санаторий в районе озера Мойнаки

Повезло лишь соседнему детскому санаторию «Россия», что в ведении управления делами российского президента. Санаторий ухожен и наполнен детьми.

Детский санаторий «Россия» в районе озера Мойнаки
Детский санаторий «Россия» в районе озера Мойнаки

Впрочем, об отдыхе юных и взрослых россиян на берегах Мойнак на форумах в интернете можно найти всякое разное:

«Судя по всему, местные власти надеются, что мусор сам по себе сгниет и распадется, и потому его совершенно не убирают по берегу Мойнакского озера»

«К сожалению, озеро сильно «убили», лечебной грязи очень мало, надо еще постараться поискать. Много мелких рачков, которые при входе в воду сильно кусаются. Много голубой глины. Берег загажен мусором, остающимся от посиделок пьяных компаний. За три года, которые мы бываем в Евпатории, мусор на Мойнаках только увеличивается. Судя по всему, местные власти надеются, что мусор сам по себе сгниет и распадется, и потому его совершенно не убирают по берегу Мойнакского озера».

«В общем, мы искупались и грязью намазались ради «галочки». Но ожидали большего. Во-первых, местные говорят, что тех свойств, которые были у озера 20 лет назад, уже нет. Во-вторых, территория совершенно не облагорожена. Унылый вид, заброшенные здания вокруг... А ведь Евпатория – курортный город!».

«Некогда известное лечебное озеро превратилось в грязный водоем с мутной водой. Когда-то в озере была прозрачная соленая вода – рапа, и можно было принимать рапные ванны, лежа на поверхности воды. Но после того как поднялись грунтовые воды и озеро начало опресняться, качество воды ухудшилось (не говоря уже о стоках, попадающих в озеро из близлежащих санаториев). Теперь это мутноватая зеленоватая жидкость со множеством ракообразных».

Максим Денисов, крымский блогер

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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