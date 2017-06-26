Национальный флаг крымских татар прошел исторический путь от древности и полного запрета до возрождения с народом и собственного дня в календаре.

«Из Тираны мы ехали на автобусе в Македонию. На меня произвело сильное впечатление множество флагов Албании на улицах города – это красное знамя с черным орлом. Флаги висели над каждым домом. Тогда я задумался, ведь, насколько албанцы стремятся проявить свою солидарность и чтят свои символы», – вспоминает путешествие 2007 года инициатор Дня крымскотатарского флага Эскендер Бариев.

А уже через три года в один день – 26 июня – тысячи крымскотатарских флагов будут ежегодно подниматься на улицах многих стран.

Если углубиться в историю, узнаем, что свой национальный символ крымские татары несут не первую сотню лет.

«У многих знатных семей был свой символ, но за основу для флага была принята тамга – герб рода Гираев. В 1917 году на первом Курултае крымскотатарского народа символ был принят, на тот момент, как государственный флаг. Если мы возьмем более глубокую историю, как таковых общегосударственных знамен у Крымского ханства не было, практически каждый род имел свои знамена. А знак Гираев был выбран благодаря тому, что они были правителями и с ними была связана государственность крымских татар», – рассказывает Бариев.

Голубой фон, как знак неба, часто сопровождал тюркские народы. Знак же тамги толкуют по-разному: она напоминает сокола, который летит в небе; есть версия, что это весы – символ миролюбия, уравновешенности, взаимопонимания; говорят и о том, что тамга – гребень. Эта разница толкований, предполагает Бариев, может быть связана с родовыми изображениями – у каждой семьи во времена Крымского ханства тамга выглядела по-своему.

В 1917 году для флага был утвержден стандарт – голубой фон и тамга в левом верхнем углу. Тогда флаг был принят именно как государственный

«Если взглянуть еще раньше – зачем роды использовали разные символы – семьи, у которых были свои пастбища, отмечали свой скот особым знаком – тавром, часто именно тамгой, ее графическими разновидностями. У самих же ханов Гираев тамга на флаге находилась посередине, а в 1917 году для флага был утвержден стандарт – голубой фон и тамга в левом верхнем углу. Тогда флаг был принят именно как государственный».

В таком понимании знамя использовалось вплоть до прихода коммунистов. Те в 1929 году обозначили Крым красным полотнищем, куда вписали «РСФСР» и «КрАССР». А голубой флаг с тамгой был объявлен «буржуазно-националистическим».

В советский период сохранение знамени было угрозой для свободы людей, живших в Крым

«Сам Номан Челебиджихан (годы жизни 1885 – 1918 – КР), который возглавлял исполком Курултая, был арестован, казнен, расчленен и выброшен в Черное море. Многие из его соратников подверглись преследованию, уничтожению, некоторые ушли в эмиграцию. А те, кто поддержал коммунистическую идеологию, попали под репрессии 1937 года, когда была уничтожена крымскотатарская интеллигенция. В советский период сохранение знамени было угрозой для свободы людей, живших в Крыму», – указывает Бариев.

А далее последовал период депортации в Среднюю Азию и жизни в спецпоселениях (с 18 мая 1944 года), крымские татары были лишены любой возможности проявлять самоидентификацию, коренной народ Крыма оказался под угрозой уничтожения.

«В местах депортации хранить флаг было также опасно… В 1970-80 годах многие крымские татары не знали о существовании своего флага. На 18 мая активисты тайно вывешивали траурные черные флаги на высотные сооружения, здания и столбы. Таким образом, люди выражали свой протест против осуществленной 18 мая 1944 года депортации и чтили память ее жертв», – сообщает Эскендер.

Да и сам вспоминает, что узнал о крымскотатарском флаге только в 1991 году, несмотря на то, что вырос в семье активистов крымскотатарского движения. В те годы семья возвращалась в Крым.

Решение же признать крымскотатарский флаг национальным было принято в том же году на уже втором Курултае.

Но само знамя в те годы не было широко распространено: после принудительного переселения, потери своей земли, долгих лет жизни на чужбине в условиях ограничений и запретов на символы, у вернувшихся в Крым крымских татар в домах еще некоторое время не было национального флага с голубым полотнищем.

«На помощь пришли те, кто когда-то эмигрировал в Турцию, – представители турецкой диаспоры. Там всегда использовали формат знамени, который был принят первым Курултаем. И когда появилась возможность контакта, они передавали соотечественникам в Крыму свои знания и традиции, связанные с национальным знаменем», – вспоминает активист.

Крымские татары начали размещать символ на своих столах, стенах домов, дети стали плести из ленточек тамгу, мастера изображали древний герб в своих изделиях. Так флаг начал возрождение со своим народом.

К 2000-м годам свое стремление знать историю и культуру народа активно проявила молодежь

К 2000-м годам свое стремление знать историю и культуру народа активно проявила молодежь. Акция «Це твоя країна – рідна Україна» ежегодно объединяла молодых людей. Активисты собирались со всей Украины, поднимались на вершины крымских гор, закладывали капсулу с обращением к будущим поколениям, устанавливали флаги Украины и крымских татар, сообща исполняли гимны. Во время одного из таких сборов была озвучена идея о проведении Дня крымскотатарского флага.

26 июня 2010 года крымские татары впервые праздновали День крымскотатарского флага. С тех пор крымские татары стали чаще использовать эту символику

​«Я помню наше выступление на телеканале ATR, где мы говорили, что у крымских татар должен быть не только день трагедии – 18 мая, но и день возрождения, день борьбы, восстановления символов. Инициатива была одобрена людьми».

26 июня 2010 года крымские татары впервые праздновали День крымскотатарского флага. С тех пор крымские татары стали чаще использовать эту символику: тамгой украшают дома, одежду, рукотворные шедевры, автомобили и рабочие места.

«Активно помогали представители диаспоры, из Турции привозили вымпелы, флажки и ленточки, активисты очень хотели иметь такие символы. Уважение и гордость своим знаменем есть. Каждый крымский татарин имеет хотя бы один флаг и знает, что это символ нашей государственности, символ полноценности нашей нации», – говорит инициатор особого дня в календаре крымскотатарского народа – Дня флага.

Сегодня в аннексированном Россией Крыму флаг официально не запрещен. Подконтрольные Кремлю власти не первый год пытаются через национальные символы и даты «приручить» и сделать лояльным крымскотатарское население, показывают телевизионную картинку «братания народов», хотят докричаться до мирового сообщества с пропагандистскими утверждениями о «равенстве» народов в Крыму. Между тем планомерно исключается изучение крымскотатарского языка в школах, активистов преследуют за неугодную режиму литературу, административные протоколы пишутся за использование символики, а уголовные дела открываются за проведение митинга, который прошел еще под полноценной украинской юрисдикцией, да и десяток суток за пару слов в соцсетях схлопотать не сложно. Но каждый раз 26 июня крымскими татарами будет отмечаться День флага – праздник тех, кто бережет и уважает свой национальный символ.