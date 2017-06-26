Пранкеры Вован и Лексус позвонили Светлане Алексиевич и представились (последовательно) министром культуры Украины и представителем Министерства культуры России, а потом очень веселились, что она повелась. На "России-24" другие молодые люди сделали развеселый сюжет из этой записи, захлебываясь от собственной лихости. Комментарий ведущих основывался на вырванных цитатах из интервью Алексиевич журналисту Гуркину, и теперь трудно считать его произведение случайной инициативой бойкого юного пера, а следует рассматривать как фрагмент кампании дискредитации нобелевского лауреата. И эта кампания выявляет некоторые уже закрепившиеся закономерности информационной войны и борьбы смыслов.

Первое. Посткрымский консенсус кратких формулировок хейт-спича вполне сложился, можно сказать, окаменел. Журналист Гуркин идет строго по цитатнику патриотического пропагандиста: государственный переворот в Киеве, стотысячные митинги против Майдана в Харькове, украинские фашисты, донецкие патриоты, запрет на русский язык, Бандера как жупел, симпатии к Путину в Европе. Алексиевич, надо сказать, отвечает ему в соответствующем плакатном духе европейского либерального дискурса: Россия подчинила и русифицировала Беларусь и Украину; допустимо ограничение русского языка как инструмента имперского влияния в тех странах, которые борются за независимость от империи. Украина хочет войти в Европу, а вы, русские, ей мешаете; русские танки вошли на восток Украины, европейские свободы лучше русских несвобод, симпатии к Путину в Европе минимальны.

Похожие на этот диалог краткие обмены репликами наблюдаются ежедневно на пространстве фейсбука. Люди отфренживают и банят друг друга за комменты “я хочу праздновать 9 мая с георгиевской лентой, а не 8-е с маками” и “пожалейте детей Донбасса, киевская хунта виновата в их смерти”. Виктор Шендерович пишет, что невозможно осуждать Алексея Баталова и Лизу Глинку, Гарри Каспаров отвечает, что война не позволяет оттенков морали. Попробуйте хотя бы в шутку в соцсетях задеть чувства украинского или русского умеренного патриота: вы получите набор штампов, будто под копирку написанных в штабах воюющих армий. Думаю, этим штабам удается одерживать победу над умами даже крайне изощренных в полемике людей.

В “запрещенном” интервью Алексиевич не позволила себя дискредитировать перед своей белорусской, украинской и европейской аудиторией, пусть ее ответы не кажутся достаточными умника

Меня заинтересовало, что именно в интервью Алексиевич задело русских френдов. Изучила полемику в соцсетях и задала вопросы. Выяснились три позиции: она (якобы) оправдывает убийство Олеся Бузины. Она не имеет права говорить о насильственной русификации Украины и Беларуси, поскольку сама в советские времена была пропагандистом (активно расшаривается ее советский текст о Феликсе Дзержинском). Русский язык отменять нельзя, это недемократично. По двум последним статусам замечу, что позиции Алексиевич отражают вполне и давно укорененное восточноевропейское представление о России-агрессоре и завоевателе и языке ее как инструменте завоевания (об Англии-империи в этом ключе написаны тома в постколониальной теории). Открыто и много об этом в Польше и Украине, Германии и Литве начали говорить после Крыма и Донбасса.

В том, как понимают реальность постсоветские русские и постсоветские граждане других стран, лежит настоящая пропасть. Ею будут пользоваться те люди, в чьи профессиональные интересы входит не завоевание сердец патриотов, они давно завоеваны. Их интересует дезинтеграция социальных групп в России и Украине. Им нужно поссорить сообщества, внести раскол и уныние в умы интеллигенции, движущей силы разума антиавторитарного и антиреваншистского протеста. Под их диктовку написаны мемы “русский либерал кончается на украинском вопросе” для украинцев и “Украина убивает своих журналистов” для русских. И да, Навальный крымнашист, как поскреби его, как же без этого мема!

Если говорить об интересе бойцов этой войны, то они не пропустили тот случай, что Алексиевич приехала в Россию впервые после вручения нобелевской награды. Разумеется, лауреата стоило попробовать на зубок. Можно представить, с какими выносками вышли бы перепосты и комменты к упомянутому интервью, если бы СА сказала что-то типа “убийцы Бузины чудовища”. Через запятую она говорит и об убийцах Павла Шеремета, но эту фразу не использовать для интернет-скандала.

Прежде всего, в “запрещенном” интервью Алексиевич не позволила себя дискредитировать перед своей белорусской, украинской и европейской аудиторией, пусть ее ответы не кажутся достаточными умникам. Это на их ссоры рассчитаны вопросы интервьюера. Для широкой публики найдется всегда готовый к услугам пранкер Вован.

Елена Фанайлова, журналист, ведущий программы "Свобода в клубах"

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