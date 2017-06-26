Ялта: один день из жизни туриста

Туристы бывают разные: кто-то приезжает рюкзаком и палаткой, а кто-то выбирает фешенебельный отдых – на яхте с шампанским. В Ялте бывают и те и другие, но чаще – уверенный средний класс: съемное жилье, пляжный отдых, набор экскурсий, легкий завтрак, обед в кафе и вечерний выход в ресторан. Журналисты телепроекта «Крым.Реалии» прожили один день туриста в Ялте и выяснили, чем встречает жемчужина Южного берега Крыма и на какие затраты рассчитывать, отправляясь в отпуск на полуостров.

Отдых в Ялте начинается с поиска жилья. Объявлений об аренде немало, самый дешевый вариант – частные квартиры.

«Ну, 600 рублей (около 10 долларов или 260 гривен) есть. Квартира под ключ, небольшая, но со всеми удобствами», – рассказывает мужчина с табличкой «жилье» в руках.

Смотрим вариант чуть дороже – за 800 рублей (около 13 долларов, 350 гривен). Все в одной комнате: и спальня, и ржавый душ с туалетом, и импровизированная кухня – кастрюли на полке под телевизором. В придачу – недоделанный ремонт, вентилятор, есть интернет, хоть и медленный.

Полноценный стандарт в гостинице стоит примерно две тысячи рублей в сутки (около 33 долларов, 870 гривен).

Выбираем промежуточный вариант: комната, кухня, санузел, чисто, современная мебель. «Кондиционер, микроволновка, холодильник, посуда, мусор, спутниковое телевидение, интернет», – рекламирует жилье хозяин. Это жилье обошлось в тысячу рублей в сутки (около 16 долларов, 440 гривен).

После обустройства во временном жилье для туриста отправляемся на завтрак в кафе: за кофе с пирожным платим 220 рублей (около 4 долларов, 95 гривен).

За туристической программой идем на набережную. Здесь ремонт – штабеля тротуарной плитки, грохот и шум от продавцов.

«Экскурсия к замку Ласточкино гнездо…» – зазывает в громкоговоритель менеджер по продажам местных туров.

Морскую прогулку к Ласточкиному гнезду за 500 рублей (около 8 долларов, 220 гривен) предлагают чуть ли не на каждом шагу. Несмотря на то, что в эти дни дворец закрыт на реконструкцию.

Там пробы грунта берут рядышком – замок закрыт. На смотровые площадки можно подняться, посмотреть

«Ну там, смотрите, пробы грунта берут рядышком, замок сам закрыт. А так все смотровые площадки – можно там подняться, сфоткаться, посмотреть. Если выйти погулять: 500 – взрослый, 300 – детский, до шести лет – бесплатно», – рассказывает продавец.

Дальше по плану – отдых на пляже. Идем на Массандровский. Взять лежак напрокат можно за 300 рублей (около 5 долларов, 130 гривен) в день, но до шести вечера.

У отдыхающих на пляже расспрашиваем, сколько денег они тратят в сутки.

«Ну, примерно тысячи три-3500 (около 50-58 долларов, 1300-1520 гривен). Ну, жилье у меня – полторы (около 25 долларов, 651 гривен), на еду – ну, когда как. Когда в столовую вечером, в кафе покушать – в среднем, если полностью взять, – тысяча рублей в кафе покушать (около 17 долларов, 435 гривен). Даже, может, чуть меньше, ну, вот от 500 до 700 рублей (около 8-11 долларов, 217-300 гривен)».

«Жилье в день в среднем – 3500 рублей (около 58 долларов, 1520 гривен), более-менее нормальное. Развлечения, я думаю, с ребенком – тысяч пять уходит в день (около 84 долларов, 2170 гривен). Покушать на семью: муж с женой и ребенок 1000-1500 в среднем уходит (около 17-25 долларов, 435-651 гривен), это на раз».

«Ялта-Интурист» – это дорого. А местные как сдают – не знаю. Стандарт – минимум 4800 (около 80 долларов, 290 гривен), самый дешевый».

«Ну, тысячу на жилье, тысячу на развлечения. Смотря как питаться, если кто-то в ресторане, то, конечно, дороже, а так – там перекусил где-то – есть недорого».

Выбираем кафе с видом на море – не фастфуд, но и не самое дорогое в своей категории заведение. Заказываем грибной крем-суп, салат «Цезарь» и отбивную под сыром, из напитков – кофе американо. Обед нам обходится в 970 рублей (около 16 долларов, 420 гривен).

Дальше ищем развлечений. Морские аттракционы – не из дешевых: 10 минут на водном мотоцикле стоят две тысячи рублей (около 33 долларов, 870 гривен). Хотим посетить кинотеатр (когда-то здесь была украинская сеть «Планета кино», а теперь это якобы российский «Сатурн», однако рекламную вывеску заменить не потрудились). Вечерний сеанс в 3D стоит 300 рублей (около 5 долларов, 130 гривен), в Imax3D – 450-500 рублей (около 8 долларов, 195-217 гривен).

Из бесплатных развлечений – фестиваль под открытым небом «Классика рока». Хочешь не хочешь, а слушать ностальгические песни придется.

Из бесплатных развлечений – фестиваль под открытым небом «Классика рока». Хочешь не хочешь, а слушать ностальгические песни придется

Незабываемые впечатления заедаем ужином: салат и бокал крымского вина обошлись в 600 рублей (около 10 долларов, 260 гривен). Чтобы подсластить впечатление, покупаем чурчхелу за 100 рублей (около 1,67 долларов, 43,50 гривны).

Вечером подсчитываем расходы: жилье – тысяча рублей (около 16,7 долларов, 430 гривен); еда, напитки и сладости – тысяча девятьсот рублей (около 32 долларов, 833 гривен); экскурсия, пляжный отдых и развлечения – три тысячи сто (около 52 долларов, 1360 гривен).

Итого: за сутки в Ялте кошелек среднестатистического туриста худеет почти 6 тысяч рублей (около 100 долларов, 2 623 гривны).