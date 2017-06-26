В Европе начались торжества, связанные с семидесятилетием плана Маршалла – американской программы экономической помощи разрушенным войной европейским странам, которую часто называют самым успешным проектом структурной реконструкции экономики и одной из основ для последующего создания Европейского Союза.

На уходящей неделе канцлер Германии Ангела Меркель отметила семидесятилетие плана Маршалла специальной речью, которую она произнесла в присутствии бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера – уроженца Баварии, бежавшего от нацистских преследований в США в 1938 году.

Ангела Меркель воспользовалась юбилеем, чтобы еще раз подчеркнуть свое несогласие с заявлениями нынешнего президента США Дональда Трампа, хотя его имя ни разу не упоминалось. “План Маршалла показал, как следует понимать политику, основанную на общих убеждениях и ценностях и как такая политика может приносить выгоду всем. Когда мы стоим на защите общих ценностей, мы получаем мир и процветание для всех и каждого”, – сказала Меркель.

Когда мы стоим на защите общих ценностей, мы получаем мир и процветание для всех и каждого

По словам канцлера ФРГ, сегодня важно помнить, что европейские страны возродили свои экономики благодаря убежденности Джорджа Маршалла в том, что сильная Европа, активно торгующая с США, будет, в свою очередь, способствовать укреплению американской экономики. “Изоляционизм и протекционизм препятствуют инновациями и в конечном итоге никому не приносят пользы”, – напомнила Меркель.

Как критика изоляционизма связана с послевоенным восстановлением Европы? Как работал план Маршалла и почему пример его успеха может считаться весомым аргументом против попыток ограничения свободы международной торговли?

В чем была проблема

К концу Второй мировой войны большинство регионов Европы лежали в руинах. Главные разрушения коснулись крупнейших промышленных центров, но обычные люди тоже испытывали проблемы с жильем. Везде не хватало еды. Больше всего пострадала транспортная инфраструктура. Экономики европейских стран были истощены войной, и справиться со всем этим могли помочь только союзники по другую сторону Атлантики – США и Канада.

Как в США изначально видели послевоенное будущее Германии

Первый план, связанный с послевоенной Германией, носил название “Программа по предотвращению развязыванию Германией Третьей мировой войны”. Он был предложен министром финансов США Генри Моргентау и предусматривал расчленение Германии, ее демилитаризацию и превращение ее в аграрную страну. План был выдвинут еще в сентябре 1944 года, и после войны началась его частичная реализация. Однако в 1947 году, после посещения деиндустриализуемой Германии экс-президент США Генри Гувер писал, что превратить Германию в набор сельскохозяйственных угодий можно, только если вывезти из нее 25 миллионов человек.

Европейские страны-союзницы, главным образом Великобритания, тоже остро нуждались в экономической помощи США, и вели об этом активные переговоры.

Появление плана Маршалла

В январе 1947 года госсекретарем США стал отставной военный Джордж Маршалл. Президентом США в то время был демократ Гарри Трумэн, большинство в Конгрессе было у республиканцев.

План помощи Европе, который представил Маршалл, основывался на том, что сильная Европа будет надежным союзником США в борьбе с коммунистической угрозой. Отсюда в плане появилось требование уничтожения торговых барьеров между европейскими странами.

Американские политики-демократы опасались, что американская публика примет такой план в штыки, поэтому его презентация – во время выпускной церемонии в Гарварде 5 июня 1947 года – была ориентирована преимущественно на европейскую публику. “Би-би-си” вела прямую трансляцию речи, тогда как американских репортеров специально не приглашали.

Европейские дипломаты мгновенно отреагировали согласием, в Париже начались переговоры между странами-участницами, и к декабрю 1947 года был сформулирован окончательный план.

Участие СССР и стран Восточной Европы

В результате американо-советских консультаций, состоявшихся еще до произнесения Гарвардской речи, стало понятно, что СССР откажется от участия в плане Маршалла. Главной заботой Сталина и Молотова на переговорах в Париже было не допустить участия стран Восточной Европы, входивших в зону влияния Москвы. Особенное желание присоединиться к плану выразили Чехословакия и Польша. Министр иностранных дел Чехословакии Ян Масарик был специально вызван в Москву, где получил четкие указания от Сталина не участвовать, а Польше взамен предложили щедрый договор о помощи и сотрудничестве. Финляндия отказалась от участия самостоятельно, чтобы не наращивать напряженность в отношениях с восточным соседом, а Югославия попросила о помощи только после окончательного разрыва Тито и Сталина, и с 1949 года начала получать отдельное небольшое финансирование от США.

В 1947 году замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский выступил в ООН, обвинив США в попытке повлиять на политику суверенных европейских государств, воспользовавшись их бедственным экономическим положением.

Реакция Конгресса США

Консервативная часть республиканского большинства была настроена решительно против плана Маршалла, ссылаясь на то, что США и так много потратили на участие во Второй мировой войне, и главной заботой должна оставаться Америка. Тем не менее, сенатору-республиканцу от Мичигана Артуру Ванденбергу удалось возглавить крыло республиканцев-интернационалистов и создать двухпартийное большинство.

Основным аргументом было, однако, не то, что американская экономика в конечном счете тоже получит выгоды от широкой торговли с Европой, а то, что в разрушенной войной Европе необходимо сдерживать распространение коммунизма. Коммунистический переворот в Чехословакии, случившийся в феврале 1948 года, стал дополнительным подтверждением существования такой опасности.

Конгресс принял план, и 13 апреля 1948 года его подписал президент Трумэн.

Результаты

Средства, выделяемые США, распределялись среди европейских стран из расчета на душу населения, хотя страны-союзницы получили в итоге больше. Средства направлялись правительствам отдельных стран, которые сами их распределяли. В первые годы средства тратились в основном на закупку предметов первой необходимости у Соединенных Штатов, впоследствии закупалось уже оборудование, необходимое для восстановления промышленности.

Частью реализации плана Маршалла было создание Организации Европейского экономического сотрудничества, которая обеспечивала свободу торговли по всему континенту и впоследствии существенно способствовала процессу европейской интеграции.

План Маршалла был рассчитан до 1953 года, однако его прекратили на год раньше в связи с Корейской войной. Период между 1948 и 1952 годом оказался временем самого быстрого экономического роста в Европе. Промышленное производство выросло на 35%, сельскохозяйственное – значительно превысило довоенный уровень. Послевоенный дефицит был побежден, и в последующие два десятилетия Западная Европа пережила беспрецедентный рост уровня жизни среди всех слоев населения. Вероятно, не все эти успехи следует считать результатом плана Маршалла – но то, что он значительно ускорил восстановление Европы и способствовал важным структурным экономическим реформам, остается бесспорным. Отдельное тому доказательство – судьба стран Восточной Европы, которые были вынуждены отказаться от участия в плане.

Политических целей план Маршалла тоже достиг: его реализация способствовала расширению НАТО, и Западная Европа стала надежной союзницей США в Холодной войне.

Необходимый постскриптум

В отличие от планов Моргентау и Маршалла, никакого “плана Даллеса” по порабощению СССР на самом деле не существовало. Текст, приписываемый главе ЦРУ в 1953 – 1961 годах Аллену Даллесу, впервые появился в российской печати в начале 1990-х годов и представляет собой подборку фрагментов романа А.С. Иванова “Вечный зов” в редакции 1981 года.

Эта книжка, выходившая огромными советскими тиражами, наверное, и по сей день пылится на полках во многих российских домах, но – судя по живой реакции на газетную компиляцию 1990-х – ее мало кто читал. Она действительно скучная.