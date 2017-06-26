«Telegram взрывает Россию»

Главная тема сегодняшнего дня в соцсетях – возможная блокировка Telegram, мессенджера, чей создатель Павел Дуров упорно отказывается подчиняться требованиям российских властей.

О том, что дело может кончиться запретом этого приложения, Роскомнадзор предупреждал уже давно, однако многие не верили, что Telegram действительно грозит опасность.

Varlamov

Заблокируют ли Телеграм?

Не думаю!

Во-первых, в России у него довольно маленькая аудитория, в отличие от других мессенджеров. Аудитория смышленая, люди быстро научатся обходить блокировки и толку не будет.

Во-вторых, сами чиновники используют активно Телеграм для анонимных звонков и переписок. Где же им обсуждать свои темные делишки дальше?

В-третьих, вся эта эмоциональная истерика РосКомНадзора выглядит жалко. Больше похоже не на реальные угрозы, а на отчаяние. Хотели бы заблокировать, давно бы заблокировали без этих жалких писем. Дуров давно дал понять, что на сделку с дьяволом не пойдет.

Те же аргументы приводил и Павел Дуров:

Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram.



Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive.



Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов.

О популярности Telegram у российских чиновников, в том числе и на высшем уровне, упоминал в том числе и пресс-секретарь Путина – его слова цитировались в том числе в большом расследовании журнала "Секрет фирмы", посвященном этому мессенджеру:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Кремль для общения с журналистами использует Telegram, поскольку он удобен для быстрого оповещения. Когда встал вопрос о блокировке Telegram, министр связи Николай Никифоров встал на его защиту, заявив, что он поддерживает контакт с Дуровым. Во многих ведомствах общаются в Telegram, потому что он «защищённее» и «создан россиянином».

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично потребовал у Дурова данные Telegram для того, чтобы внести его в официальный реестр распространителей информации и пригрозил, что в противном случае мессенджер заблокируют через считанные дни. Поскольку основная претензия к Telegram заключалась в том, что он не внесен в официальный реестр организаторов распространения информации, некоторые пользователи решили оперативно исправить положение:

Но судя по тому, что на федеральных каналах стартовала кампания по дискредитации мессенджера, так просто проблемы Telegram решить не удастся. Репортажи, в которых рассказывается, как им пользуются террористы и наркодилеры, практически синхронно выпустили НТВ и РЕН-ТВ, а по Первому каналу Павла Дурова призвали к соблюдению российских законов:

Тысячи специалистов каждую секунду отслеживают сообщения в интернете. Могут залезть в любой компьютер. И делают это, конечно, тайно. Построены гигантские дата-центры, где хранится вся информация из интернета, из тех же мессенджеров. Записаны все телефонные разговоры. Используют хакеров. Создают вредоносные программы. Недавний случай с вирусом «ВоннаКрай», он поразил миллионы компьютеров во многих странах. А это ведь была утечка из спецслужб.

При этом крупнейшие компьютерные компании США сотрудничают со спецслужбами. Об этом тоже рассказал Сноуден. Россия идет по другому пути. Альтернатива ведь не в том следить или не следить. На этот вопрос ответ дан: следить. Никакое государство не откажется от этого. Но вот как? Следить тайно, делая вид, что кругом полная свобода, фактически обманывать собственных граждан? Или же ввести законные процедуры, по которым будут работать спецслужбы? И у нас уже приняты законы, которые и установили эти процедуры.

Павел Пряников

В "Итогах недели" у Ирады Зейналовой глава РКН Жаров визжит про Телеграм: "Террористы с помощью Telegram продолжают убивать людей!" Далее говорит то, что всегда: "Заблокируем не завтра. Но в скорые дни". Дурова называет уважительно "Павел Валерьевич". Зейналова вкрадчиво комментирует: "Это обращение к культурным кодам. Глава ФСБ Бортников даже на встречу с депутатами приходит без мобильного телефона и им не даёт брать". Стыдобища, конечно. Лицемерие чинуш.

​Вишенкой на торте стало сегодняшнее заявление ФСБ, согласно которому теракт в метро Петербурга подготовили при помощи Telegram. Многие считают, что тем самым спецслужбы расписались в своей беспомощности.

​Александр Фельдман

Вот, мать-мать-мать, как они без Телеграма взяли Норд-Ост, Беслан, взрывали метро в Москве и аэропорт в Домодедово?!



Нет, если руки из жопы растут, то это навсегда. И даже трансплантация не поможет.

Konstantin Elsenbach

Раньше одним почтовым ящиком пользовались, используя для переписки создание черновика, без отправки письма. Это и сейчас крутейший способ обмена, мессенджеры просто курят в стороне.

Vladimir Guriev

про телеграм: я, кстати, смутно помню времена, когда каждому мобильному телефону требовалось разрешение, и распечатанное разрешение с печатью нужно было носить с собой.

(но не помню, правда, чем это было чревато: в смысле, что будет, если ты на улице с мобильным телефоном, а разрешения нет)

Serg Mitrofanov

Зачем террористам телеграм?

Просто так взорвать бомбу нельзя, не сообщая об этом по телефону?

В соцсетях немедленно посыпались предложения, что еще стоило бы запретить, чтобы этим не воспользовались террористы.

Stass Ve

в ФСБ заявили, что при подготовке теракта был использован #телеграм и интернет, а так же террористы дышали воздухом.

Боря Горячев

Теракт в метро подготовили с помощью метро.

Ilya Krasilshchik

Еще надо мобильные сети, операционные системы и телефоны запретить. Ну и также уже нет никаких самнений, что телеграм в России пытается запретить не Роскомнадзор, а кто-то повыше

Егор Лынов

Еще один пример манипуляции сознанием нашим зомбоящиком. Таких сюжетов можно снять кучу. Террористы пользуются автомобилями, словами, ездят общественным транспортом, исповедают ислам. Давайте еще это запретим. А еще террористы живут в квартирах. Так что граждане РФ обязаны сдать дубликаты ключей в ФСБ для собственной безопасности. Звучит абсурдно? Но именно этого требует ФСБ и РКН.

Понято, что сюжет Первого канала рассчитан на наших мам и бабушек, которые никаким Telegram не пользуются, и любой реальный пользователь мессенджера распознает в сюжете Первого канала явную халтуру. Но наше мнение власть и их журнашлюхи продолжают игнорировать. Нас не хотят слышать, поэтому нужно заставить нас слышать. Так победим!

Павлу Дурову лучи поддержки, журналистам Первого канала отельную сковородку в аду!

Galina Timchenko

Можно бесконечно шутить по поводу убогости этой логики. Но чего-то несмешно. Какие же уроды.

Oleg Kozyrev

Прежде, чем раскрыть рот на Телеграм, и ФСБ и Роскомнадзор обязаны статистически доказать, что предыдущие ограничения в Интернете сработали.

Пусть докажут, что снизилась смертность в России, что стало меньше самоубийств, меньше насилия в семье, меньше криминала в отношении детей. Пусть докажут, что стало меньше терактов и меньше людей в них погибло.

Если все эти цифры, если статистика покажет, что предыдущие запреты не сработали - то и новых не надо. Если запреты предыдущие не сработали - то проблема не в Интернете, а проблема в самих силовиках (и в их политическом начальстве, разумеется, тоже).

Victor Sonkin

Хроники одурения: "своими кураторами из заграницы", говорит ФСБ про нехороший телеграм (какую биографию нашему рыжему итд., но буээээээээ).

Виктор Шендерович

Фейсбук резвится: у народовольцев не получилось взорвать Александра III, потому что у них не было Telegram

Nickolay V. Kononov

Telegram взрывает Россию.

Антон Коробков-Землянский

Первым делом нужно захватить почту, вокзалы и телеграм.

В.И. Ульянов (Ленин)

Аркадий Бабченко

История показывает, что когда одни люди блокируют "Телеграм", то через какое-то время другие люди блокируют почту, телеграф, телефон.

Обращения Жарова пародирует Евгений Шестаков:

Выйти с поднятыми руками и раздвинутыми ягодицами по первому требованию властей - долг любого гражданина, бизнес или жилье которого приговорены к сносу. Если господину Дурову действительно дорог его "Телеграм", он мог бы закрыть его сам, не дожидаясь траурных мероприятий со стороны возглавляемой мной структуры. Еще лучше - вовсе не открывать. Ибо неконтролируемое общение, сторонником которого он является - это системный грех, который нужно наказывать вырванными ногами и проводами. За свою карьеру я насквозь просидел три кресла, и камень моего зада крепче черепов любых гениев. Чтобы победить, мне надо просто не двигаться. Человек не выдержит долго в одной комнате с трупом. Угадайте, Павел, кто первый выбежит?

Но как бы смехотворно ни выглядели аргументы в пользу блокировки сервиса, массированная агитация на федеральных телеканалах убедила многих в том, что Telegram действительно будет закрыт.

Эль Мюрид

Обвинение в поддержке и пособничестве террористам - тоже весьма натянутое и неоднозначное. Размыто само понятие "терроризм". Этим термином в крайне произвольной форме обозначают массу явлений, слабо совпадающих друг с другом по многим признакам. В российской же практике террористом могут назвать человека даже не за действия, а за умысел, причем этот умысел может быть сфабрикован продажным экспертом. За примером далеко ходить не надо - то же дело Кунгурова, когда человека посадили на реальный срок по абсолютно замороченным показаниям.

В случае с Дуровым это уже второй раз, когда одного и того же конкретного человека фактически понуждают к одному и тому же. И как и в случае с ресурсом "ВКонтакте", судьба Телеграм в России, скорее всего, будет такой же. Либо его просто заблокируют, либо постараются украсть. Власть не может допустить существование свободной от нее зоны - она просто не понимает, как так можно существовать. Путин тут начал заливать очередную байку про цифровую экономику и прочее такое. Судя по всему, он прискорбно невежественен в главном: цифровая экономика - это безопасность конкретного пользователя. В том числе и от государства. Только на этих условиях люди будут готовы работать в сети. И государство должно строить свою политику, исходя их этого совершенно нового для него обстоятельства. Не сможет - значит, останется в дикой архаике. Это относится не только к России. Все государства сейчас пытаются нагнуть Сеть под себя, однако у кого-то хватает ума понять, что мир изменился и с этим придется жить. У наших, судя по всему, с умом пока не очень.

О технических аспектах возможной блокировки и возможных последствиях рассуждает телеграм-канал Методичка:

Существующий механизм блокировки – по IP-адресам серверов мессенджера – едва ли окажется эффективным. Насколько известно, команда Дурова уже предусмотрела направление трафика через прокси. Но учитывая иррациональное желание заблокировать Telegram накануне выборов, следующим шагом станет попытка убрать приложение из App Store и Google Play. И в этом случае тотальной блокировки не произойдёт, но рост пользовательской базы мессенджера в России будет сильно ограничен.

Но тут РКН неизбежно упрется в позицию корпораций Google и Apple, на которых у ведомства отсутствуют какие-либо реальные рычаги давления: Роскомнадзор не может заблокировать Android и iOS в России, как и их базовые магазины приложений. Примечательно, кстати, и то, что все заблокированные ранее мессенджеры (Line, WeChat, Zello) в настоящий момент доступны в российских сторах.

Если бы в Кремле было кому это делать, то там бы уже сейчас просчитали последствия кампании против Телеграма:

1) Ничего заблокировать не получится. Как пользовались все Телеграмом, так и продолжат им пользоваться.

2) Роскомнадзор в очередной раз будет выглядеть ведомством клоунов-идиотов, на которых же в итоге переведут все стрелки за неудачу и выставят желание заблокировать мессенджер личной инициативой Жарова.

3) Американские корпорации заслужат репутацию главных защитников прав российских интернет-пользователей.

4) Сам Telegram получит от этой истории только плюсы с точки зрения позиционирования и репутации (в том числе на международном рынке, где его российское происхождение порой вызывает вопросы).

Во многом солидарен с ним Илья Красильщик.

несколько очевидных мыслей про телеграм:

1. его заблокируют (инициатива не роскомнадзора, очевидно, что не делает ркн лучше)

2. заблокируют абсолютно через жопу

3. сторы его не удалят

4. все будет работать, только чуть хуже

5. дуров все правильно делает

6. такого уровня блокировок в россии еще не случалось. это новый уровень, открывающий большие возможности для следующих блокировок.

7. «Сибрус» («Киберника»), Staply («Примавера»), «Ответ» (УКТ), Actor («Актор»), eMotion («Мегафон»), «Кубик» («Платформа кубик»), Flodium («Оммджи технолоджи»), Titanium (Nexters), ICQ2016 (Mail.Ru), Dialog («Диалог»), Bellchat (ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами президента РФ), B2G Messenger («Ростелеком») и RTIMS («РТ-Информ»)

Знаете, что это такое? Это список финалистов конкурса госмессенджеров (список взят из апрельской статьи Газеты.ру). Никакой мессенджер хоть сколько-то популярный у них не получится, но денег зато потратят. А также нанесут вреда — эти люди ходят на совещания в Госдуму и говорят о том, как важно начать регулировать мессенджеры и как рьяно они готовы сотрудничать с любыми контролирующими органами.

а про террористов и смех и грех, но зато какая прекрасная возможность для фсб объяснить, почему прошляпили теракт

Что до кремлевских чиновников, Дмитрий Песков уже заявил об их готовности отказаться от Telegram, сообщает Дождь:

Перейдем на другой [мессенджер], посмотрим, какой будет удобнее, в данном случае здесь есть конкуренция, есть выбор.

А пока шумиха привлекает в Telegram многих из тех, кто раньше его игнорировал либо и вовсе не знал о его существовании.

​Elena Nikolaeva

Чиновники так активно рекламируют #телеграм пришлось установить 😂 кто что читает?

Дмитрий Гудков

ФСБ выступило в роли Онищенко. Поступил заказ — и вот спецслужба срочно выяснила, что питерские террористы пользовались Телеграмом. Или «Телеграммой», как тут показывали «признание террориста» в теленовостях?

Значит это только одно: мессенджер хороший, надо брать, как сапоги в «Служебном романе». Наша мымра зря ругать не будет.

Интересно, не через Телеграм из Кремля приказали ФСБ сообщить о его опасности? На нем ведь успешно сидят уже все, от замминистра Волина до последнего сотрудника «Первого канала». И, больше того: не только сидят, но и продолжат сидеть. Павел Дуров справился с Ираном (там Телеграм, считай, заменяет собой браузеры и поисковики) — а уж с нашим-то православным халифатом с его комичными блокировками справится и подавно.

В общем, искренне желаю ФСБ перейти на голубиную почту, а сам как пользовался Телеграмом, так и буду пользоваться. И наш предвыборный штаб — тем более. Вся нынешняя история — лучшее доказательство тому, что чистые шаловливые ручки с Лубянки до мессенджера дотянуться не могут.

Alik Kokh

Не знаю как вам, а мне все это напоминает постановку, которую крутят Дуров с Роскомнадзором и ФСБ. Чтобы вызвать необычайное доверие Тереграмму и все свои самые конфедициальные переговоры вести через этот мессенджер.

Заранее извиняюсь, если окажусь неправ. Но с учётом vpn все эти игрища - не более чем плохой спектакль.

Сайт "альтернативных новостей" Интерсакс выступил со своей версией происходящего:

РИГА. ИНТЕРСАКС. Основатель Telegram Павел Дуров признался, что мессенджер принадлежит Алине Кабаевой. «Telegram был создан как канал любовной переписки между Кабаевой и сами знаете кем», – заявилДуров в разговоре с корреспондентом Интерсакса. По его словам, глава Роскомнадзора Александр Жаров не знал об этом, когда пытался «нагнуть мессенджер».

“Несколько лет назад мне позвонили из Кремля и попросили создать закрытый канал «правительственной любовной связи». После того как я выполнил заказ, мне сразу дали понять, что теперь этой не мой продукт и заставили переписать мессенджер на Алину Маратовну. Однако разрешили остаться формальным руководителем и монетизировать Telegram», – рассказал Дуров.

Если отвлечься от шуток и конспирологии, действия российских властей по отношению к интернету складываются в неутешительную общую картину. Растущий список запретов и предписаний, нередко противоречащих друг другу, может вскоре привести к трагическим последствиям, считает ​Кирилл Мартынов:

Интуитивно кажется, что мы наблюдаем последние времена Рунета - каким мы его знали, без разорванных сегментов сети, заблокированных повсеместно страниц, массовых доносов, разорившихся провайдеров и взлетевших тарифов на связь. И произойдет это не в силу каких-то "государственных интересов", а просто в силу некомпетентности как законодателей, так и исполнителей законов. Их глубокого непонимания, как и зачем интернет работает. Их принципиального неумения даже вменяемой, работающей системы цензуры организовать. В споре вокруг Телеграма я, к слову, придерживаюсь позиции - "не пяди земли гадине", то есть никаких договоров с цензорами. Остановиться они не смогут, компромиссы их не интересуют, у них там конкурс, кто первым принесет Владимиру Владимировичу "суверенный интернет" на блюде. Готовьтесь к партизанским действиям - нам надо будет продержаться на полях свободного интернета, пока труп Роскомнадзора не проплывет мимо, а все антиконституционные акты цензоров не будут отправлены в макулатуру. Как только закон о VPN был внесен, я сразу оплатил доступ к надежному американскому провайдеру этой услуги - стоит это просто как еще один домашний интернет в месяц, ерунда. Ну а дальше можно будет смотреть за повышениями ставок.

Дмитрий Навоша

Главное в блокировке Telegram (и в любых других) – понимать: это не «в России заблокируют Telegram». Это русских заблокируют еще в одном сервисе.

За возможность частной жизни в интернете ратует Олег Козырев:

Мне дико не нравится Телеграм Дурова из-за его привязки к SMS (которая стоит по умолчанию и лучше бы по умолчанию там была привязка только к почте, т.к. мобильная связь прозрачна для силовиков). Ровно поэтому я не считаю Телеграм на самом деле защищенным каналом связи. Но Дуров делает куда более важную вещь - он является евангелистом защищенного интернета. Он помогает людям осознать, насколько важно, чтобы появилось в Интернете больше таких каналов связи, которые не может прочитать никто кроме участников переписки.

Никто же не напрягается, что нельзя прочитать и прослушать мысли. Все же понимают, что если кто-то что-то шепчет другому на ушко - это нормально, люди хотят что-то оставить между друг другом. Давайте же вернем право людям шептать друг другу на ушко через Интернет.

Пусть воркуют влюбленные и рядом с ними в комнате не будет толпы силовиков из разных стран, все фиксирующих и записывающих. Пусть разговаривает сын с мамой без присутствия посторонних. Пусть работодатель говорит с работником без ушей конкурентов рядом. Пусть оппозиционеры в авторитарной стране затевают ужасный и страшный для тирана пикет с плакатиком, за который потом их все равно отправят в тюрьму, но хотя бы потом, а не до. Пусть поэт и художник в стране, полной запрета, прочитает стихи своей закрытой аудитории. Пусть ученый в религиозном очередном халифате скажет для анонимных студентов дерзкое мнение о том, что Земля круглая или что динозавры были.

Пусть люди шепчут друг другу на ушко. Оставим им это право. Не будем отрубать друг другу уши и языки только из-за того, что и кто-то злой шепчется неподалеку. Шепот не для чужих ушей. Даже если это шепот через Интернет.

Но более вероятной пока кажется антиутопическая модель будущего, которую предлагает​ Александр Морозов:

я вот думаю, глядя на эти мучения (сначала с ЖЖ, теперь с Телеграмм, со всеми этими габреляновскими "идеями" альтернативного влияния в сетях на молодежь, с советом блогеров в ГД и т.д.), зачем так страдать? Пусть откроют одну платформу для обсуждения текущих проблем прямо при Совете Безопасности, а все остальные закроют. Там и будем на русском языке обсуждать все происходящее. Ведь все эти усилия по плавному перерождению сознания миллионов и превращения их из свободных людей в травмированных и запуганных - пустая трата времени. Ведь все уже поняли - какова цель, к чему ведут дело, на какой "идеал общества" опираются эти люди. К чему эти двусмысленности и напрасные мучения.