Как большую победу оценил президент США Дональд Трамп решение Верховного суда страны о временном восстановлении действия его указа о приостановлении допуска в страну граждан шести стран с преобладающим мусульманским населением. Оппоненты Трампа заявляют, что заявления о победе преждевременны. Противостояние судов и президента вокруг права главы государства ограничить въезд в страну граждан некоторых стран стало одним из самых важных сюжетов первых месяцев президентства Дональда Трампа.

Указ, который тут же неверно окрестили запретом на въезд в США граждан семи стран, где большинство населения составляют мусульмане, стал первой публичной акцией нового президента, вызвавшей шумные массовые протесты. 27 января, через семь дней после прихода в Белый дом, Дональд Трамп подписал указ о временном запрете допуска в страну граждан семи стран и приостановлении рассмотрений заявлений о предоставлении им убежища в США. Президент мотивировал свое неожиданное решение необходимостью реорганизовать систему контроля за въездом в Соединенные Штаты жителей стран, где сильны террористические группировки. Однако поспешно подготовленный и изданный указ повлек непредвиденные Белым домом последствия. Таможенная служба начала задерживать в аэропортах сотни людей, прибывших из этих стран. Авиакомпании отказывались допускать на борт людей с действующими визами и оплаченными билетами, американские правозащитные организации организовали в американских аэропортах многолюдные протесты, и нанятые ими адвокаты начали подавать иски от имени людей, застрявших по прибытии в США.

Буквально в течение нескольких часов судьи стали принимать решения о незаконности некоторых положений указа. А следом несколько судов ввели временный запрет на действие указа. Возмущенный президент пообещал переработать указ, который многие правоведы называли "сырым". Но и его обновленная версия показалась судам сомнительной. Основная претензия апелляционного суда заключалась в том, что он выглядит дискриминационным по отношению к представителям одной из религиозных конфессий решением. Администрация Трампа и ее сторонники настаивали на том, что президент действует в рамках конституционных полномочий, пытаясь защитить страну от угрозы терроризма.

В понедельник Верховный суд США, который рассмотрит конституционность президентского указа в октябре, вынес решение о восстановлении его действия до вынесения окончательного решения, однако он не будет применяться по отношению к тем из граждан шести стран, кого пригласили в США родственники, работодатели, кто получил студенческую визу, то есть тем, у кого есть формальные связи в Соединенных Штатах.

Торжествующий президент Трамп назвал это решение суда "очевидной победой национальной безопасности" и позже поблагодарил членов Верховного суда, обратившись к ним посредством Твиттера: "Крайне признателен за 9:0 решение Верховного суда."

Близкие Демократической партии ведущие американские газеты The Washington Post и The New York Times, до сих пор по большому осуждавшие президентский указ как явную попытку дискриминации мусульман, откликнулись сдержанными комментариями на решение главного суда страны. "Юридические перипетии истории не должны заслонять принципиальную глупость подобной политики, – пишет The New York Times. – Несмотря на безосновательные утверждения Дональда Трампа, что запрет необходим для обеспечения безопасности США, никто из граждан этих стран не был причастен к смертоносным террористическим атакам в Соединенных Штатах в последние двадцать лет". The Washington Post призывает своих читателей не отчаиваться и надеяться на то, что это решение не обернется полным поражением противников запрета. В конце концов, пишет газета, Верховный суд "может защитить иммигрантов, имеющих тесные связи с нашей страной". Консервативная The Wall Street Journal провозгласила частичное введение в действие президентского указа победой Белого дома и, что более важно, победой конституционного принципа разделения власти. Суды не должны брать на себя полномочий верховного главнокомандующего, отменяя решения президента, касающиеся национальной безопасности, настаивает газета.

Джонатан Тарли, авторитетный правовед из университета Джорджа Вашингтона, пишет комментарии в газете The Hill, что предварительное решение Верховного суда сослужит хорошую службу, если заставит прессу и даже судей осознать, что личная неприязнь к Дональду Трампу не должна определять содержание их статей и судебных вердиктов.

Собеседник Радио Свобода Дэвид Коппел, юрист, ведущий научный сотрудник института Independence в Колорадо, согласен, что проблемы с президентским указом, касающимся ограничения иммиграции в страну, во многом результат того, что автором указа является именно Дональд Трамп:

– По традиции суды с уважением относятся к президентским решениям, особенно когда они касаются вопросов безопасности страны, в том числе иммиграции. Проблема заключается в том, что действия президента Трампа далеко не всегда выглядят обоснованными и серьезными. Многие из предшественников Трампа принимали сомнительные неверные решения, но эти решения никогда не выглядели столь легковесными или импульсивными, как, например, первый вариант президентского указа, в который был включен заведомо неконституционный запрет на въезд в страну обладателей вида на жительство. Можно предположить, что такие действия заставили суды сомневаться в мотивах президента и не доверять его выводам.

– Можно на основании этого предварительного решения Верховного суда США попытаться предсказать, чем закончится рассмотрение иска о конституционности президентского указа Дональда Трампа о приостановлении въезда в страну граждан шести стран?

– По вопросу о тех из потенциальных иммигрантов и беженцев, у кого нет формальных связей с США, я предполагаю, что эта часть президентского указа останется в силе, поскольку у иностранцев попросту нет никаких оснований требовать разрешения на въезд в Соединенные Штаты в рамках американского законодательства. У тех из соискателей, у кого есть родственники здесь, работодатели, заинтересованные в их приезде, или у тех, кто учится в местных колледжах, больше оснований быть допущенными в США. Не исключено, впрочем, что в октябре Верховный суд объявит, что он не будет заниматься этим делом, потому что запрет был временным и администрация получила достаточно времени, чтобы принять все необходимые меры в интересах безопасности страны, которые она намеревалась осуществить.