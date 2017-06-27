В центре Симферополя в понедельник, 26 июня, были задержаны около 20 человек, в том числе пожилые женщины и дети. В полицейском участке оказались члены крымского профсоюза работников культуры, которые пришли к зданию подконтрольного России крымского Совмина, чтобы протестовать за возвращение детского лагеря «Салют» в Евпатории. Это учреждение принадлежало им 60 лет, но в 2014 году его «национализировали» вместе с украинскими санаториями и здравницами.

На митинг против национализации «Салюта» на площади Ленина в Симферополе собралось около 60 человек из разных регионов Крыма. Акция была организована рескомитетом работников культуры Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК). Эта организация объединяет профсоюзные организации театров, библиотек, музеев и других культурных учреждений. Значительную часть собравшихся составляли пожилые женщины с детьми. Подготовить митинг профсоюзникам помогали местные общественные активисты.

«Сегодня сюда пришли члены профсоюза, работники культуры, чтобы показать и сказать правительству, государству, что детский лагерь «Салют», который мы строили почти 50 лет за профсоюзные взносы, у нас незаконного отобрали», – сказала глава рескома работников культуры ФНПК Галина Лемешко.

​Неудавшийся план «Б»

Выстроившись в ряд на главной площади Симферополя, собравшиеся несколько минут стояли, переговариваясь друг с другом. Некоторые принесли с собой плакаты, но держали их в свернутом виде. Такое робкое поведение было связано с тем, что симферопольская администрация, подконтрольная России, отказала профсоюзу в согласовании митинга. Но организаторы разработали «план Б», который, по их мнению, позволял им устроить легальный митинг. По словам российского общественного активиста Ильи Большедворова, мэрия обосновала свой отказ тем, что в указанное время в том же месте должно было проводиться другое массовое мероприятие.

​«Так как наших участников могли привлечь за участие в несогласованном публичном массовом мероприятии (в согласовании которого опять же администрация нам незаконно отказала), мы не стали проводить свое мероприятие. Приняли решение пойти на площадь, найти там организаторов этого согласованного массового мероприятия и, в случае их согласия, принять участие в их публичном массовом мероприятии», – пояснил стратегию организаторов общественник.

Но дальнейшие события развивались не по их сценарию.

На площадь Ленина подъехал наряд полиции под руководством заместителя начальника симферопольского управления МВД России Сергея Никитина. Последний не стал слушать аргументы собравшихся, объявил, что проводящееся мероприятия является незаконным, и все его участники будут задержаны.

Услышав это, большая часть присутствующих разошлась, но некоторые проследовали за полицейскими. По словам Ильи Большедворова, силовики доставили в Центральный ОВД около 15-20 человек, включая пожилых женщин и детей. В райотделе, как сообщил активист, всех собрали в актовом зале, где на протяжении нескольких часов брали объяснения.

Действия полиции были настолько непрофессиональные, что их сложно объяснить

​«Потом всех какое-то время удерживали без определенной цели. Потом в определенный момент, когда сотрудники не могли им объяснить цели пребывания в отделении, они организованно встали и вышли из отделения внутренних дел. Потом один капитан ходил и пытался узнать, где они. Когда ему сказали, что они ушли, он был очень сильно удивлен. То есть действия полиции были настолько непрофессиональные, что их сложно объяснить», – сказал общественник.

Пока участники несостоявшегося митинга находились в участке, главе профсоюза работников культуры Галине Лемешко стало плохо, и ей пришлось вызывать «скорую». Медики оказали ей помощь, и сейчас ее состояние нормализовалось.

Протоколы о проведении несогласованного массового мероприятия составили только в отношению двух человек: активиста Ильи Большедворова и правового инспектора профсоюза работников культуры Александра Трунова. Скорее всего, теперь их ждет суд, но когда будут проходить заседания, пока не сообщалось.

«Они «профукали» свою собственность»

Детский лагерь «Салют», за который устроили борьбу активисты, появился в Евпатории в 1954 году усилиями крымского профсоюза сотрудников культуры. По словам нынешнего руководителя этой организации Галины Лемешко, изначально на месте лагеря находился палаточный городок, потом – здания летнего типа. Каждый год профсоюз бесплатно отправлял туда детей своих членов, а также продавал путевки желающим.

Но в августе 2014 года их лагерь оказался в списке оздоровительных учреждений, которые «национализировали» по решению подконтрольного России Совмина Крыма. Представители крымского правительства тогда заявляли, что передают в собственность республики санатории и базы отдыха, принадлежащие организациям и предприятиям с материковой Украины. Но «Салют» числился в собственности крымской организации – республиканского комитета работников культуры ФНПК.

На протяжении нескольких лет после «национализации» лагеря профсоюз им продолжал пользоваться без каких-либо проблем и препятствий. Более того, в 2015 году «Салют» был зарегистрирован как российское юридическое лицо, принадлежащее профсоюзной организации работников культуры. Но в декабре 2016 года лагерь заняли чиновники, которые потребовали от профсоюзной администрации покинуть территорию и начали инвентаризацию имущества.

​С тех пор фактически «Салютом» владеет «Солнечная Таврика» – госпредприятие, которое управляет «национализированными» санаториями и базами отдыха в Крыму. В 2015 году ее руководителем была назначена Людмила Ермакова – экс-депутат симферопольского горсовета от партии «Русское единство» и давний соратник Сергея Аксенова. По ее словам, отныне «Салют» входит в состав другого евпаторийского санатория – «Дружба», который находился по соседству. Ермакова сообщила, что накануне курортного сезона в лагере был проведен ремонт, и в данный момент туда уже заехали дети. Более того, по словам руководителя «Солнечной Таврики», все путевки в «Салют» на этот сезон уже раскуплены.

В комментарии для Крым.Реалии Людмила Ермакова заявила, что, по ее мнению, профсоюз не может претендовать на возвращение лагеря в их собственность.

Люди необоснованно считают, что их обидело наше руководство, а тем более я. Я вообще ни при чем!

​«Мое личное мнение – люди необоснованно считают, что их обидело наше руководство, а тем более я. Я вообще ни при чем! Это неправда, это ложь! Они зарабатывали деньги полным ходом. Если надо провести расследование, можно просто узнать, кто у них в прошлом году отдыхал по 10 человек в номере, и по какой цене. Это не дети работников профсоюза», – заявила Ермакова.

Нынешнее руководство крымского Совмина, который пытались пикетировать профсоюзники 26 июня, никак не прокомментировало ситуацию с лагерем. Активисты заявляют, что неоднократно направляли письма главе Крыма, назначенному Россией, Сергею Аксенову и другим чиновникам, но в ответ получали только отписки.

Не поддержал протестующих и депутат российского парламента Крыма Владимир Клычников, который возглавляет Федерацию независимых профсоюзов Крыма. Вместо этого он обвинил прежних владельцев лагеря в том, что они использовали «Салют» для личного обогащения, а не для блага рядовых членов организации.

Профсоюз работников культуры «профукал» свою собственность три года назад. Вот и вся позиция

​«Профсоюз работников культуры «профукал» свою собственность три года назад, когда ему подставлялось плечо Федерации профсоюзов Крыма, и столкнулся с тем, что у него сейчас забирают эту собственность. Вот и вся позиция», – сказал Клычников.

При этом он затруднился ответить на вопрос, какие именно меры следовало предпринять профсоюзу, чтобы не «профукать» лагерь.

Несмотря на массовое задержание 26 июня и на то, что власти не поддерживают протестующих, они намерены продолжить свою борьбу за возвращение «Салюта» прежним владельцам. По словам общественника Ильи Большедворова, в ближайшее время профсоюзный актив планирует собраться, чтобы обсудить дальнейшие протестные действия.