Крым и «федеральная целевая суета»

Специально для Крым.Реалии

В начале аннексии Москва обещала залить Крым деньгами в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), превратив его в ведущий «российский» регион. Кремлевские «данайцы» убеждали, что за три года полуостров существенно преобразится. Срок прошел. Сбылись прогнозы украинских экспертов, предрекавших оккупированному Крыму экономический кризис и социальную деградацию. Уровень жизни крымчан падает, несмотря на «большие» российские деньги, якобы вкладываемые в республику.

Счетная палата России провела проверку реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Как сообщило издание «Коммерсантъ», аудиторы выяснили, что программа исполняется неэффективно. Они отметили низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6% в 2015 году, 63% – в 2016-м) и слабое привлечение денег из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно). По мнению руководства палаты, причина кроется в «отсутствии эффективной системы управления» ФЦП.

Причина провала реализации ФЦП якобы кроется в «отсутствии эффективной системы управления»

Нарушения обнаружились в работе «дирекции» по управлению целевой программой. Расходы на обеспечение ее деятельности (163 млн и 157 млн рублей в 2016 и 2017 годах соответственно) в Счетной палате назвали необоснованными. Половину из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители. С прошлого года среднемесячные выплаты руководству дирекции составили 472,6-607,5 тысяч рублей, а остальным сотрудникам – 302,8 тысяч. Аудиторы также отмечают проблемы в строительстве: из предусмотренных планом возведения 448 объектов отставание зафиксировано по 180 объектам (40,2%).

Крымские «власти» пообещали провести «работу над ошибками». Сомнительно, что они сдержат обещания, потому что фундаментальные причины, тормозящие реализацию ФЦП, никуда не делись. Изначально на бумаге все выглядело «красиво». Федеральная программа нацеливалась на кардинальное обновление инфраструктуры и интеграцию полуострова в российский хозяйственный организм. Почему она не дает нужного результата? Речь идет о комплексе взаимосвязанных факторов: аппаратное противостояние между крымским «совмином» и российским правительством; неготовность республики работать по российскому законодательству, которое запутаннее украинского; управленческие просчеты Москвы, которая весной 2014 года вообще не имела четкого плана по «освоению» территории.

Керченский мост – единственный объект, реализуемый в рамках ФЦП, который получает средства в нужном объеме. Сумму расходов постоянно уточняют. Последние данные – на мост через пролив планируют потратить астрономическую сумму в 300 млрд. рублей. По остальным проектам идут постоянные сбои или проблемы технического плана: строительство трассы «Таврида» (работы откладывали несколько раз), возведение социальных объектов, обеспечение «энергетической независимости» полуострова, постоянное водоснабжение и прочее. О создании крымской «силиконовой долины», индустриальных парков или рекреационных кластеров «власти» даже не заикаются, хотя они записаны в программе. В условиях санкций и блокады со стороны Украины такие проекты даже на бумаге выглядят фантастикой.

Керченский мост – единственный объект, реализуемый в рамках ФЦП, который получает средства в нужном объеме

Шараханья Москвы выразились в том, что сначала упразднили «министерство» по делам Крыма, а потом и «крымский федеральный округ». Чиновники объяснили это «оптимизацией» управления бюджетными потоками, направляемыми на полуостров. ФЦП отдали под контроль Министерства экономики России, но это никак не ускорило работу.

Весь 2015 год прошел под знаком противостояния между командами «главы» Крыма Сергея Аксенова и российского вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего республику. Местные «власти» хотели самостоятельно распоряжаться деньгами ФЦП и предлагали дать Крыму послабления в процедуре проведения тендеров. В Москве отвечали отказом. Козак заявил, что республиканским «управленцам» не хватает профессионализма. Пикировки между чиновниками – лишь внешнее проявление кулуарного противостояния за коррупционные потоки. Федеральные деньги остаются «неосвоенными» только по одной причине: крымское «правительство» и московское начальство по сей день ведут борьбу за то, кто именно будет «пилить» средства, выделенные на ФЦП.

В конце 2015 года произошел скандал: Аксенов заявил, что Крым по федеральной программе «не получил ни копейки». Он обвинил российское Министерство экономики в срыве работы и отказе утвердить финансирование строящихся объектов. Агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник опубликовало сообщение, что в правительстве страны с «удивлением» восприняли слова крымского «главы». «С сентября Республикой Крым и Севастополем были заключены соглашения и из федерального бюджета было перечислено 2,77 млрд руб. на проектирование и строительство 139 объектов ФЦП», – говорилось в сообщении. Тем не менее к концу 2015 года контракты заключены только на 308 млн руб. Из-за невозможности освоения деньги перенесли на следующий, 2016 год.

Федеральные деньги остаются «неосвоенными» только по одной причине: крымское «правительство» и московское начальство по сей день ведут борьбу за то, кто именно будет «пилить» средства, выделенные на ФЦП

С прошлого года ситуация не улучшилась. Российское правительство по инициативе экс-министра экономики Алексея Улюкаева создало «дирекцию» по реализации ФЦП. Теперь ее упрекают в плохом «освоении» выделенных денег. Ирония ситуации в том, что Улюкаев создавал «дирекцию» для более эффективного расходования средств. Но итогом ее работы стали лишь баснословные оклады руководства. Крымский «совмин» в тупике. Самое смешное, что команда Сергея Аксенова, пытаясь исправить ситуацию, создала очередную бюрократическую структуру – «рабочую группу», которая будет контролировать объекты ФЦП. То есть сначала создали «дирекцию», отвечающую за федеральную программу. Теперь назначили «группу» чиновников, которые будут контролировать саму «дирекцию».

Что будет дальше? Ничего нового. В полном объеме будут финансировать только Керченский мост, невзирая на технические и геологические сложности. Все остальные объекты повиснут в воздухе. Каждые полгода Москва будет упрекать Симферополь в плохом «освоении» денег и срыве сроков реализации проектов. Сергей Аксенов в очередной раз заявит, что «власти» намерены улучшить работу и исправить ошибки, но дальше разговоров дело не пойдет. Крым будет деградировать, все глубже погружаясь в экономическую яму.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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