Критика систем безопасности, советы и шутки. Из-за масштабных кибератак на ряд украинских учреждений и компаний «упали» множество сайтов и сервисов, но соцсети работают без сбоев. Как на ситуацию реагирует твиттер- и фейсбук-сообщество? Радіо Свобода собрало ряд особых реакций.
Нацбанк, некоторые министерства, «Укрпочта», «Новая почта», сети заправок KLO и WOG, аэропорт «Борисполь», «24 канал», ЧАЭС... Это неполный перечень тех, кто пострадал от вируса (подробнее ‒ в живом блоге Радіо Свобода).
Атака на критические объекты инфраструктуры ‒ это совсем не смешно. Но в «Укрпочте» нашли место и для позитива.
Официальный Твиттер Украины призывает не паниковать.
А вот некоторые советы, как избежать заражения, от основателя курсов онлайн-образования Prometheus Ивана Примаченко.
Некоторые СМИ сообщили об атаке на «ПриватБанк». Эту информацию впоследствии опровергла пресс-секретарь банка. Есть и «официальное» заявление в Твиттере.
Российская компания «Роснефть» также сообщила об атаке.
#PetyaCry
Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на название вируса.
В соцсетях критикуют слабость систем безопасности.
Следующий уязвимый вопрос ‒ повлияют ли атаки на ход реформ.
Юлия Тимошенко тоже не удержалась от комментария и игры слов.
Шутники «советуют» покупать спички и распечатать Фейсбук
Что бы было, если бы украинцы остались без доступа к интернету и гаджетам? Фантазирует блогер Роман Голубовский.
А блогер Евгений Сойкин представляет, как бы выглядело общение хакеров с украинскими чиновниками:
Есть и шуточные советы, как избежать кибератак.
И вообще, что делать дальше?
Лучшая скрытая реклама Apple, операционная система которой не чувствительна к вирусам?
Пока проблемы не решены, но шутки не утихают.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: