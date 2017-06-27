Критика систем безопасности, советы и шутки. Из-за масштабных кибератак на ряд украинских учреждений и компаний «упали» множество сайтов и сервисов, но соцсети работают без сбоев. Как на ситуацию реагирует твиттер- и фейсбук-сообщество? Радіо Свобода собрало ряд особых реакций.

Нацбанк, некоторые министерства, «Укрпочта», «Новая почта», сети заправок KLO и WOG, аэропорт «Борисполь», «24 канал», ЧАЭС... Это неполный перечень тех, кто пострадал от вируса (подробнее ‒ в живом блоге Радіо Свобода).

Атака на критические объекты инфраструктуры ‒ это совсем не смешно. Но в «Укрпочте» нашли место и для позитива.

Официальный Твиттер Украины призывает не паниковать.

А вот некоторые советы, как избежать заражения, от основателя курсов онлайн-образования Prometheus Ивана Примаченко.

Некоторые СМИ сообщили об атаке на «ПриватБанк». Эту информацию впоследствии опровергла пресс-секретарь банка. Есть и «официальное» заявление в Твиттере.

Российская компания «Роснефть» также сообщила об атаке.

#PetyaCry

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на название вируса.

В соцсетях критикуют слабость систем безопасности.

Следующий уязвимый вопрос ‒ повлияют ли атаки на ход реформ.

Юлия Тимошенко тоже не удержалась от комментария и игры слов.

Шутники «советуют» покупать спички и распечатать Фейсбук

Что бы было, если бы украинцы остались без доступа к интернету и гаджетам? Фантазирует блогер Роман Голубовский.

А блогер Евгений Сойкин представляет, как бы выглядело общение хакеров с украинскими чиновниками:

Есть и шуточные советы, как избежать кибератак.

И вообще, что делать дальше?

Лучшая скрытая реклама Apple, операционная система которой не чувствительна к вирусам?

Пока проблемы не решены, но шутки не утихают.