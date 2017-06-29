«Пояс безопасности» для «Триморья»

В Украине набирает популярности идея создания Балтийско-Черноморской конфедерации, которая бы формировала «пояс безопасности» в условиях гибридной войны России против Украины и распространения влияния пропаганды Кремля на страны бывшего «социалистического лагеря». Польша, в свою очередь, предлагает расширить этот формат сотрудничества до Адриатического моря.

Идея создания Черноморско-Балтийского (или Балтийско-Черноморского) союза возникла во время восстановления независимости Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины и Беларуси ‒ в начале 1990-х годов. В ее основе лежит желание «молодых демократий» на Юге, Востоке и Севере Европы не просто избавиться от зависимости от метрополии (России), но и противостоять российской агрессии, а также усилить военно-техническое и экономическое сотрудничество – для уменьшения влияния России, рассказывает ученый и публицист Сергей Грабовский.

Союз может остановить российскую экспансию и противодействовать международному исламистскому терроризму

«У меня есть копия уникального документа 1990-х годов, который подписали представители двух десятков партий и общественных организаций Украины, Польши, Беларуси и Литвы о создании Балто-Черноморского союза. Конечно, сегодня такой союз должен быть большим, более действенным ‒ ведь у него пока несравненно большие ресурсы (чем в начале 1990-х ‒ ред.). Такой союз может остановить, с одной стороны, российскую экспансию, а с другой ‒ противодействовать международному исламистскому терроризму», ‒ отметил эксперт.

​Военная агрессия России против Украины, как и усиление влияния Кремля на политические силы в Центрально-Восточной и Южной Европе, изменила планы тех, кто поддерживает проект создания «пояса безопасности». К примеру, президент Польши Анджей Дуда два года назад предложил усилить сотрудничество между странами бассейнов Адриатического, Черного и Балтийского морей. Конечно же, лидером этого регионального объединения в Варшаве видят именно Польшу, говорят украинские эксперты, среди которых и политолог Богдан Олексюк.

Угрозу со стороны России испытывает ныне и Польша: это и граница с Россией, и исторические фантомные боли

«Угрозу со стороны России испытывает ныне и Польша: это и исторические фантомные боли, и то, что она граничит с Россией, а также имеет длинную границу с Беларусью. Конечно, Польша с момента вступления в Евросоюз пыталась играть роль регионального лидера. Польша была среди лидеров «Восточного партнерства», а сейчас предлагает свою роль в решении конфликта на Донбассе», ‒ рассуждает Олексюк в беседе с Радіо Свобода.

«Россия опасается тех, то может себя защитить»

«Пояс безопасности», то есть современную систему региональной безопасности между Адриатическим, Черным и Балтийским морями, стоило создавать хотя бы в 2008 году, когда Россия вела боевые действия против Грузии и аннексировала часть грузинской территории, отмечают эксперты. Ведь агрессия России против Грузии десять лет назад, нынешняя гибридная война против Украины ‒ это реализация политики президента Владимира Путина по восстановлению нового Советского Союза. Пусть в других границах, но с той же имперской сущностью, которой соседние государства могут противопоставить мощный коллективный оборонительный комплекс, экономическую и энергетическую независимость и информационную устойчивость, утверждает политолог, публицист, эмигрант из России Ольга Курносова.

Россия опасается тех, кто может себя защитить

«Такой «пояс безопасности» следует развивать с учетом намерений Путина восстановить советскую империю, вернув под влияние Москвы бывший «социалистический лагерь». Поэтому инициатива формирования союза между Адриатикой, Черным морем и Балтией ‒ полезное и важное дело. Я считаю, что актуален не только оборонительный блок, а и энергетическое и экономическое сотрудничество, а также сильный информационный «фронт». Это все ‒ факторы сдерживания России. Ведь на самом деле Россия опасается тех, кто может себя защитить», ‒ говорит Курносова в интервью Радіо Свобода.

Немецкий исследователь-политолог Иоанн Заячковски отмечает: предлагаемая Польшей структура «Триморья» выглядит слабой. Ведь найти общий язык левым политикам из Болгарии, где до сих пор сильны пророссийские настроения, и прозападным Польше и странам Балтии, осуществляющим антироссийскую политику, будет довольно сложно.

Сотрудничество в области безопасности является результатом сотрудничества в области экономики, культуры, и это очень важно

«Исторически сотрудничество между Польшей и другими странами, расположенными в «Триморье», теми же Болгарией и Румынией, не является столь глубоким. Ведь сотрудничество в области безопасности является результатом сотрудничества в области экономики, культуры, и это очень важно», ‒ отмечает Заячковски в комментарии для Радіо Свобода.

По его мнению, именно проблемы безопасности и попытки остаться «в зоне комфорта» на фоне российской гибридной агрессии против европейских демократических ценностей ‒ это причины объединиться государствам региона «Триморья». Крайне важно, по мнению эксперта, привлечь к формированию системы региональной безопасности Украину как полноценного участника, как государство, защищающее свою территориальную целостность и европейский выбор от гибридной агрессии Кремля.