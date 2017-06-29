Поменять посла на «переправе»

11 июля Американо-российский деловой совет проведет прощальный прием в честь оставляющего свой пост посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Разместив это приглашение на своем сайте, совет подтвердил многочисленные слухи, что посол возвращается в Москву.

Сергей Кисляк стал послом в Вашингтоне еще при президентах Джордже Буше и Дмитрии Медведеве, в июле 2008 года. Его взгляды на администрацию Обамы претерпели значительную эволюцию. В мае 2012 года, когда подходил к концу первый президентский срок Барака Обамы, Сергей Кисляк в интервью Русской службе "Голоса Америки" позитивно оценил перезагрузку – reset по-английски.

"Я думаю, что это был период довольно устойчивого повышения качества наших отношений. Вспомните конец 2008 года, где мы были до начала того, что здесь называется "рисетом" в отношениях. Это, наверное, был один из тяжелых периодов после холодной войны в наших отношениях. Но за это время с "рисетом", когда обе стороны решили работать над преодолением трудностей и работать над областями сотрудничества, где наши интересы совпадают, сделано очень много", – сказал посол.

Но на втором сроке президент Обама "разочаровал посла". В феврале этого года в интервью программе "Вести" Кисляк уже замечал, что переход от одной администрации к другой – это всегда непростой момент, но "в отношениях с нашей страной он тем более очень непростой, поскольку предыдущая администрация оставила очень тяжелое наследство".

"Наши президенты, Путин и Трамп, дважды разговаривали и каждый раз отмечали необходимость возврата к нормальности, улучшения этих отношений, и мы, конечно, ждем возможности заняться этим серьезно", – добавил посол.

Сергей Кисляк редко общался с прессой и пользовался репутацией опытного, дружелюбного, но упорного в принципиальных вопросах дипломата. В Вашингтоне ходят легенды о лукулловых пирах, которые он устраивал в своей загородной резиденции в Мэриленде – этим особняком на берегу Чезапикского залива посольству теперь запретили пользоваться.

В январе этого года Сергей Кисляк оказался в центре внимания американской прессы. Журналистам стало известно, что 29 декабря генерал в отставке Майкл Флинн, которого Дональд Трамп вскоре назначил своим советником по национальной безопасности, несколько раз созванивался с российским послом. Именно в этот день администрация Обамы объявила об ужесточении санкций в отношении России и выдворении 35 сотрудников российских дипучреждений. Флинн знаком с Кисляком с 2013 года. Почему бы старым знакомым не поговорить по телефону? Но дело в том, что Флинн скрыл этот факт, а когда он подтвердился, исказил содержание разговора. Он не учел, что телефоны посольства прослушиваются ФБР. Оказалось также, что Кисляк первым позвонил Флинну сразу после того, как вернулся из Госдепартамента, где ему вручили ноту о новых санкциях и выдворении его подчиненных. Когда ложь стала очевидной, Флинн ушел в отставку.

Журналисты стали копать дальше и обнаружили, что министр юстиции Джефф Сешенс в бытность сенатором и советником Трампа встречался с Кисляком в своем служебном кабинете в сентябре и тоже скрыл это.

Оппозиция потребовала отставки министра. Сешенс созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что в отставку не уйдет, но не будет участвовать ни в каких в решениях, связанных с расследованием российского вмешательства в американские выборы. На вопрос, о чем же он все-таки разговаривал с послом Кисляком, Джефф Сешенс ответил так: "Разговор был самый обыкновенный. Многого я не помню, но помню, что сказал, что бывал в России в 1991 году с группой верующих, а он сказал, что сам он неверующий, но рад, что в Россию приезжают верующие. Вообще я думаю, что он такой старорежимный посол советского типа. Ну, поговорили немного о терроризме, насколько я могу припомнить. И каким-то образом вышли на украинскую тему. Послушать его – так Россия вообще ничего плохого нигде не делает, а вот все остальные ведут себя неправильно в украинском вопросе. Об этом он говорил несколько раздраженно. Ну а под конец он пригласил меня на ланч. Я отказался, и никакого ланча у нас никогда не было".

Тема встреч посла с людьми из окружения Дональда Трампа возникла в недавнем интервью президента Путина телекомпании NBC News. Путин отозвался об этих встречах с людьми из окружения Трампа как о "текущей, ничего не значащей работе, не имеющей никаких, может быть, даже перспектив".

"Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента. Это не наше дело, это ваши там внутриполитические разборки. Занимайтесь ими сами. Ничего просто, не о чем говорить. Даже не было какого-то конкретного обсуждения по санкциям или еще по чему-то. Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто, знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо", – добавил Владимир Путин.

А ведущий ток-шоу NBC "Встреча с прессой" Чак Тодд и бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в прошлом месяце обсуждали вопрос, шпион ли Сергей Кисляк и не следует ли его выдворить из страны.

Чак Тодд спросил, не считает ли разведывательное сообщество, что Кисляк, по сути, агент ФСБ, прежнего КГБ.

Джеймс Клэппер ответил на это, что "учитывая тот факт, что он курировал весьма агрессивную разведывательную операцию в США, а русские имеют здесь больше сотрудников разведки, чем любая другая страна, даже после того, как мы избавились от 35 таких сотрудников... Так вот учитывая этот факт, предполагать, что он каким-то образом держался особняком или не замечал этой деятельности – это уж слишком".

Тогда Тодд поинтересовался, почему бы не выдворить его из страны? "Почему именно он не попал под санкции, если в нем видят не посла, не дипломата, а начальника американского отделения шпионского ведомства?" – заметил журналист. Клэппер парировал в ответ, что разведке платят "за подозрительность", "а уж выслать ли кого или объявить нежелательным лицом – это вопрос межведомственного согласования".

Джеймса Клэппера подвело плохое знакомство с биографией Кисляка и незнание российских бюрократических тонкостей. Сергей Кисляк – профессиональный карьерный дипломат. С начала 1990-х годов он был директором департамента в МИДе. Кроме того, резидентура разведки не подчиняется послу и не обязана ставить его в известность о своих действиях. И разумеется, ФСБ не занимается шпионажем – это работа Службы внешней разведки или Главного разведуправления Генштаба.

Преемника Сергея Кисляка Анатолия Антонова в США знают хорошо. Он карьерный дипломат, начал работать в МИДе сразу после окончания МГИМО в 1978 году. Антонов – специалист по контролю за вооружениями. Он много раз возглавлял российскую делегацию на соответствующих переговорах с США. Возможно, из-за его знакомства с оружием в феврале 2011 года президент Медведев назначил его заместителем министра обороны. В этом качестве он отвечал за международное военное сотрудничество и, вследствие того, что он говорит по-английски, часто комментировал различные события от имени министерства обороны для англоязычной аудитории. Например, в интервью телекомпании RT – Russia Today в июле 2014 года в связи с катастрофой малайзийского боинга в небе Украины Антонов заявлял, что его "немного удивляет, что в течение первых же суток после катастрофы появилось множество публикаций, заявлений западных официальных лиц, пытающихся обвинить Российскую Федерацию, а также ее вооруженные силы". "Они пытаются показать всему миру, что в катастрофе виновны мы", – сказал Антонов и обвинил западных журналистов в том, что они, "не имея реальных доказательств, стараются найти виновника".

В апреле 2014 года заместитель министра обороны Анатолий Антонов выступил перед студентами МГИМО с докладом "Актуальные проблемы международной и региональной безопасности". В качестве главных угроз для России он выделил две – НАТО и цветные революции.

"Крайний пример реализации самого жесткого варианта цветных революций – это Украина. Все необходимые характеристики событий в этой стране дал наш с вами президент, – говорил Антонов студентам. – Несколько дней тому назад мой министр предостерег нынешнее руководство Украины об опасности заигрывания с неонацистами и поощрения русофобских настроений, что может обернуться трагедией не только для Украины, но и для всей Европы. В этих условиях крымчане поставили вопрос просто и понятно, открыто и честно. Люди выразили свою волю быть с Россией, и теперь мы вместе более чем с двумя миллионами крымчан".

Вероятно, именно за эти и подобные интервью и выступления Анатолий Антонов в феврале 2015 года был включен в санкционные списки Евросоюза и Канады, а в сентябре того же года – Украины.

О том, что кандидатура Антонова одобрена на закрытом заседании профильного комитета Госдумы, некоторые средства информации сообщили еще в мае. В разгар "Рашагейта" Кисляку действительно стало трудно работать, его избегали, и он жаловался на это в интервью "Вестям", которое мы цитировали. Но смена посла перед самой встречей президентов – а ведь они в том или ином формате обязательно встретятся в июле на саммите "Двадцатки" в Гамбурге, если только специально не будут избегать друг друга, – менять посла за считаные дни до саммита – это все-таки необычно. С другой стороны, Анатолий Антонов в полной мере владеет проблематикой американо-российских отношений и, возможно, принимает участие в подготовке встречи с российской стороны.