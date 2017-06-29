Присяжные в четверг, 29 июня, признали виновными всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова. Совещание коллегии проходило в Московском окружном военном суде со вторника. Присяжным необходимо было ответить на 26 вопросов суда. Несмотря на сомнения отдельных присяжных в степени вины того или иного подсудимого, в целом коллегия пришла к выводу, что они "не заслуживают снисхождения".

В убийстве Немцова, по мнению присяжных, виновны пять человек, которых следствие считает исполнителями: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела против него, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ходе следствия Заур Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что подвергались пыткам. Адвокат Анзора Губашева Артем Сарбашев уже сказал журналистам, что защитники всех подсудимых намерены обжаловать обвинительный приговор, который суд скоро вынесет на основе вердикта присяжных.

О намерении обжаловать приговор говорил и адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин. "Я детально записывал все нарушения, допущенные судьей в ходе процесса, и уже готовлю апелляционную жалобу в Верховный суд. Данный вердикт – это далеко не окончание этого дела. Если Верховный суд отменит его, то мы снова встретимся здесь для нового рассмотрения, но уже в новом составе суда и с новой коллегией присяжных". Марк Каверзин также заявил, что на один из вопросов, касающихся виновности Шадида Губашева, старшина коллегии присяжных объявила ответ "да, виновен", но в выданной судом копии вопросника слово "виновен" потом было заменено на слово "доказано". По мнению адвоката Заура Дадаева, это грубейшее нарушение, на основании которого весь вердикт может быть отменен.

Оппозиционер и соратник Бориса Немцова Илья Яшин заявил, что считает вынесенный присяжными вердикт справедливым, но само дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики убийства Немцова остаются на свободе:

"Если кому-то кажется, что мы удовлетворимся приговором исключительно в отношении исполнителей, то он ошибается. Задача демократической оппозиции заключается в том, чтобы наращивать максимально давление на власть и добиваться энергичных, максимально эффективных следственных действий в отношении тех людей, к кому идут следы от тех людей, которые сегодня признаны виновными. В частности, речь идет о братьях Делимхановых – один из них возглавляет батальон "Север", где служили подсудимые, второй является депутатом Государственной Думы от фракции "Единая Россия" и ближайшим соратником Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров также является объектом, который должен интересовать следственные органы, хотя этого до сих пор не происходит

Рамзан Кадыров также является объектом, который должен интересовать следственные органы, хотя этого до сих пор не происходит. Генерал Виктор Золотов, глава Росгвардии, несомненно, должен представлять интерес для следствия. Ну, а за генералом Золотовым очевидным образом маячит фигура Владимира Путина, и с него тоже никакие подозрения, с нашей точки зрения, разумеется, не сняты. На любом публичном выступлении, где появляется Путин и где есть хотя бы один независимый человек, ему должны задавать вопросы про убийство Немцова. В любой стране, куда приезжает Путин, ему должны задавать в лоб вопросы про убийство Немцова. Это одно из главных дел демократической оппозиции – добиться, чтобы заказчики, организаторы, все до одного, причастные к убийству Бориса, оказались в итоге за решеткой".

Сторона обвинения выразила удовлетворение вердиктом. Как заявила прокурор Мария Семененко: "Присяжные признали, что данное дерзкое позорное преступление совершено именно в составе организованной группы".

Судебный процесс по делу об убийстве оппозиционера начался в начале октября 2016 года. За это время защита семьи Немцова неоднократно ходатайствовала о вызове в качестве свидетелей представителей руководства Чечни, включая главу республики Рамзана Кадырова.

В начале июня адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров заявил, что убийство политика "не раскрыто", и призвал не верить "тем, кто говорит обратное". После оглашения вердикта он повторил эти слова. Во время выступления перед присяжными в Московском окружном военном суде адвокат добавил, что следствие, по его мнению, "потерпело очевидное фиаско". "Скорее всего, сознательно", – отметил Прохоров. Ольга Михайлова – другой адвокат семьи Немцова – также заявила, что заказчики убийства оппозиционера и те, кто руководил исполнителями преступления, до сих пор находятся на свободе. По мнению Михайловой, заказчиков убийства Немцова "надо искать" среди высших должностных лиц России и Чечни.

На днях "Новая газета" опубликовала обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой посодействовать в допросе бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева по делу об убийстве Бориса Немцова. Издание предложило Кадырову задать Геремееву ряд вопросов о его связи с подозреваемыми в убийстве Немцова. "Новая газета" заявила о готовности опубликовать все ответы Геремеева в полном объеме.

Родные и соратники Немцова настаивают на причастности Кадырова к его убийству, а организатором преступления неоднократно называли именно Геремеева. В ходе следствия он ни разу не был допрошен.

В беседе с Радио Свобода дочь политика Жанна Немцова заявила, что недовольна результатами следствия и ходом судебного разбирательства:

– У меня не было никогда никакой уверенности в том, что государство будет заинтересовано в установлении организаторов и заказчиков этого убийства. К большому моему разочарованию, я оказалась права. Поэтому, безусловно, следствие и суд потерпели фиаско в установлении организаторов и заказчиков. Хотя следственная группа признает наличие и первых, и вторых. И второе фиаско – это, безусловно, то, что не удалось установить мотив, кроме мотива исполнителя, который был признан корыстным. Для того, почему не удалось установить мотив, мне кажется, тоже существует довольно простое объяснение. На мой взгляд, это убийство государственное, это убийство по политическому мотиву. Безусловно, государство это признавать не хочет. Поэтому они отказались переквалифицировать дело со статьи 105 на статью, которая предусматривает наказание за убийство общественного государственного деятеля.

Безусловно, следствие и суд потерпели фиаско в установлении организаторов и заказчиков

Но это не значит, что надо опускать руки, будем продолжать работать дальше. Самое важное, чего удалось добиться, – это назначение специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы, он подготовит в течение года-двух доклад о том, как велось следствие, как велся суд, – это будет официальная позиция Совета Европы по поводу этого дела. Безусловно, это не инструмент расследования, ни одно государство не допускает в расследование международные органы, если, конечно, само не просит о помощи. Но применение этих инструментов контроля – это официальная правовая позиция, которая будет сформулирована Советом Европы, – говорит Жанна Немцова.

Один из адвокатов семьи Немцова Вадим Прохоров рассказал в интервью Радио Свобода, кому, по его мнению, могло быть выгодно убийство политика:

​– Немцов, конечно, был крайне неудобен – это была яркая харизматическая личность, с прекрасными контактами на Западе, например, он был одним из основных инициаторов "акта Магнитского", который крайне не нравится нашей элите и лично затрагивает ее интересы. Он писал депутатские запросы – что это за так называемые кадыровцы принимают участие в конфликте на Донбассе? Он писал резкий пост про тот самый шабаш, который кадыровцы устроили в декабре 2014 года на стадионе в Грозном, когда показывали свои мускулы, что это была очевидная демонстрация, в том числе и для федералов, что появляется такая слабо управляемая Кадыровым самостоятельная сила. Немцов это все говорил, и это все не нравилось. Но по тем данным, по которым можно сделать вывод, последней каплей был все-таки апрель 2014 года, нецензурное высказывание в адрес гражданина Путина. В принципе, широкого обсуждения это не вызвало, но люди, живущие по соответствующим законам (а я полагаю, что верхушка Чечни к ним относится безусловно, вполне вероятно, что и часть федеральной власти), не могли пройти мимо этого тоже, завязался клубок. Если вы спросите, тянутся ли нити выше руководства Чечни, – не знаем, надо разбираться. Но то, что они тянутся как минимум к руководству Чечни, а вполне вероятно, что и к части федеральных силовиков, для нас это практически очевидно.

Адвокат Ольга Михайлова не исключает, что рано или поздно имена заказчиков убийства будут названы:

​– Я думаю, для следователей не секрет, кто является организатором данного преступления. Другое дело, что у них связаны руки, потому что они не могут пойти дальше этих пяти человек и несчастного водителя. Как я понимаю, должно быть политическое решение, президент должен набраться смелости принять такое решение. Если до сих пор он его не принял, значит, что-то еще происходит, я не могу понять, что именно, что мешает.

Я думаю, для следователей не секрет, кто является организатором данного преступления

Следствие сделало все, чтобы отследить точную цепочку, у нас даже в деле есть ключи от номера Сулеймана Геремеева (сенатор от Чеченской республики – КР). Эти ключи были найдены в квартире, наверное, где проживали Заур Дадаев и все остальные подсудимые. Если бы, например, ключи Навального были обнаружены на Веерной, то все [выводы были бы сделаны быстро]. А здесь найдены ключи сенатора, но мы его не трогаем, мы его не допрашиваем, мы его оберегаем. Но в материалах дела они лежат, как вещдоки используются, ждут, наверное, все-таки часа икс, когда кто-то разрешит всю эту цепочку действительно от начала и до конца поднять, всех виновных привлечь к ответственности.

Борис Немцов был застрелен в центре Москве 27 февраля 2015 года. По версии следствия, киллером был Заур Дадаев. Остальные подсудимые собирали информацию о Немцове и следили за ним. Адвокаты семьи Немцова заявили, что они сомневаются в причастности к убийству только одного из обвиняемых – Хамзата Бахаева. По мнению юристов, в отношении него следствию не удалось собрать достаточную доказательную базу.