На кого поменяют россиянина Виктора Агеева? Жителя Алтайского края захватили в плен во время боя в Луганской области, при нем нашли российский военный билет. ВВС утверждает – он кадровый российский военный. Официально Кремль отказался от пленного, но неофициально выражает готовность к обмену по старой схеме – ранее на двух российских разведчиков поменяли народного депутата Надежду Савченко. На сегодняшний момент в России в тюрьмах и под следствием находятся 46 украинцев, а в плену у пророссийских боевиков, только по официальным данным, больше сотни заложников. Кого отдадут на этот раз?

Двадцатидвухлетнего Виктора Агеева из села Топчиха Алтайского края взяли в плен 24 июня. Солдаты 93-й бригады зафиксировали выход диверсионно-разведывательной группы в составе шести человек и окружили их. В ходе боя погибло двое боевиков, один из которых оказался российским капитаном, остальные сдались в плен. Одним из них и был Агеев.

Фотографию его военного билета опубликовала в Фейсбуке украинская журналистка Юлия Кириенко, а волонтеры из проекта InformNapalm проследили боевой путь сначала призывника, а затем и контрактника, уроженца Казахстана – в апреле 2017 года Агеев утвердительно отвечает на вопрос о зачислении на контракт.

Основатель волонтерского проекта InformNapalm Роман Бурко говорит, что их активисты ведут подсчет российских военных по «засветившимся» в интернете воинским частям и медалям. Всего таких частей около 75, и в каждой – по несколько десятков человек.

В ходе исследований социальных сетей мы раскрыли не меньше 500-600 человек

«В ходе исследований социальных сетей мы раскрыли не меньше 500-600 человек. Это примерно 10% от того состава, который находится, по примерным подсчетам, на Донбассе», – говорит Бурко.

Сейчас волонтеры собираются подбить итоги, упорядочить имеющуюся у них информацию и подсчитать количество российских военных, чье присутствие на Донбассе и участие в боевых действиях против украинской армии было зафиксировано.

«На фотографии он не выглядит как контрактник ГРУ», – утверждает собеседник Донбасс.Реалии, который служит в одном из спецподразделений украинской армии. Именно под этой фотографией Агеев утверждает, что стал кадровым военным.

Cнайперская винтовка, которую взяли с Агеевым, действительно российской модификации, 1994 года выпуска

«У него АК-74 ранней модификации, примерно конца 1970-х – начала 1980-х, и подствольный гранатомет ГП-25, в России эти образцы сняты с вооружения. Его, впрочем, могли одеть как обычного сепаратиста специально для боевых действий на Донбассе. Когда брали в плен ГРУшников Ерофеева и Александрова, они были одеты в российский камуфляж и со штатным оружием, в частности ВСС «Винторез». А вот снайперская винтовка, которую взяли с Агеевым, действительно российской модификации, 1994 года выпуска. В украинской армии на вооружении не состоит, и в Украину не поставлялась», – говорит наш источник.

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Штампов про контрактную службу у Агеева нет, но для разведчиков это не показатель – пресс-служба 93-й бригады

В документах Агеева, как признали в пресс-службе 93-й бригады, отсутствует штамп не только о зачислении на контрактную службу, но и об увольнении со срочной службы, сообщили телеканалу «Настоящее время» в пресс-службе бригады.

«На второй странице там нет штампа про увольнение, но и штампа на приеме на контракт тоже нет. Но учитывая бригаду, в которую он попал, а это 22-я гвардейская бригада ГРУ Генштаба России, я думаю, что в этих организациях немного другая процедура», – рассказал пресс-офицер Андрей Михейченко.

Министерство обороны России официально открестилось от Агеева, но источники газеты «Ведомости» утверждают: менять его будут, причем по той же схеме, что и бойцов ГРУ Генштаба России Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Их вернули России в мае 2016 года после года переговоров и судебных заседаний. Кого получит Украина на этот раз?

Здоровье некоторых «узников Кремля» находится под серьезной угрозой – правозащитник

По словам правозащитника Марии Томак, которая координирует усилия по освобождению украинцев из российских и крымских тюрем и изоляторов, среди заключенных есть такие, чье здоровье находится под серьезной угрозой.

Прежде всего, нужно говорить про Станислава Клыха. Он попал под контроль России совершенно здоровым человеком, а последние сигналы о его состоянии были довольно тревожащими

«Прежде всего, нужно говорить про Станислава Клыха. После того, как его отправили по этапу в Верхнеуральск, мы ничего не знаем о его состоянии. Он попал под контроль России совершенно здоровым человеком, а последние сигналы о его состоянии были довольно тревожащими», – говорит Томак.

Также от наплевательского отношения тюремных врачей страдает Александр Костенко, которого осудили по одному из так называемых «дел Майдана». По информации правозащитника, украинцу поломали руку во время задержания, и ему нужна операция. Вместо этого в тюрьме его отправили на лечебную физкультуру. Из 46 узников Кремля 15 украинцев находятся в России, остальные в оккупированном Россией украинском Крыму. Отдельно Томак упомянула украинцев Глеба Шаблия и Алексея Стогния, которые, по версии российских спецслужб, планировали «диверсии» в Крыму, и информации о них практически нет.

Как сообщил 28 июня советник главы СБУ Юрий Тандит, на временно неподконтрольных Киеву территориях Донбасса пророссийские боевики незаконно удерживают 132 украинских заложника, без вести пропавшими при этом считаются около 400 человек. В том числе на неподконтрольных территориях удерживают Станислава Васина, который писал для Донбасс.Реалии, сотрудника киевской организации «Центр UA» Владимира Фомичева, ученого Игоря Козловского и многих других. Официальных обменов заложниками не было уже около года.