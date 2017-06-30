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Политика

Непотопляемый Донич: как ректор КФУ одолел Аксенова

Ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич

Два месяца прошло с тех пор, когда российский глава Крыма Сергей Аксенов пообещал добиться отставки ректора КФУ Сергея Донича. В конце апреля после отмашки сверху против руководителя университета ополчились местные чиновники, депутаты и медиа, подконтрольные крымскому Совмину. Казалось, что увольнение Донича – это решенный вопрос, однако ректору удалось сохранить свой пост, а Аксенов перестал вспоминать о претензиях в его адрес. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, как руководителю КФУ удалось победить в борьбе с главой Крыма.

На днях Сергей Донич вернулся из Москвы. По информации пресс-службы КФУ, в столице России 28 июня он принял участие в совместном заседании Совета российского союза ректоров и Российской Академии Наук. А за месяц до этого – 22 мая сам Донич принимал в своем вузе членов «Клуба десяти» – ректоров российских федеральных университетов.

Сергей Донич продолжает руководить КФУ и демонстрировать, что он имеет хорошие связи в российской академической среде. Однако еще два месяца назад многие в Крыму, в том числе эксперты Крым.Реалии, считали отставку Донича едва ли не свершившимся фактом и гадали, кого на смену ему пришлет российское Министерство образования.

Кратковременная атака

20 апреля назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ректор КФУ «не оправдал его ожидания» и провалил проведение мероприятий по федеральной целевой программе. По словам Аксенова, ФЦП в вузе была реализована всего на 30 процентов.

«Могу сказать, что я как председатель наблюдательного совета (Крымского федерального университета – КР) ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности», – сказал Сергей Аксенов и добавил, что Донич, по его мнению, должен сам «написать заявление об увольнении».

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов (л) и ректор КФУ Сергей Донич (п)
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов (л) и ректор КФУ Сергей Донич (п)

В ответ ректор КФУ заявил журналистам, что знает о позиции главы Крыма, но увольняться не собирается.

«Заявления я не подал, это личное мнение главы, больше ничего прокомментировать не могу», – сказал Сергей Донич.

Согласно российскому законодательству, ректоров федеральных университетов назначает правительство России. Соответственно, Аксенов не имеет полномочий увольнять Донича. При этом нынешний глава Крыма является главой наблюдательного совета КФУ, и он решил задействовать этот рычаг. 24 апреля Аксенов объявил, что 5 мая состоится заседание набсовета «Крымского федерального университета» по вопросу «недоверия» ректору.

На следующий день, 25 апреля, в медиа, подконтрольных крымскому Совмину, началась информационная атака против Донича. В СМИ появились десятки сообщений о том, что из-за неэффективного управления главный крымский университет погряз в проблемах: отсутствие ремонта общежитий и медобслуживания для студентов, сорванные научные и инфраструктурные проекты и многое другое. Против Сергея Донича публично выступили практически все первые лица Крыма, которые находятся на службе у России: министр образования, депутаты Госдумы от полуострова, глава комитета по образованию крымского парламента и другие местные депутаты.

Недовольство действиями ректора высказывали также преподаватели и студенты. 24 апреля возле административного корпуса вуза провели пикет за отставку Донича. Через несколько дней в медиа появились сообщения о то, что недоверие главе вуза выразил весь трудовой коллектив Академии биоресурсов и природопользования, которая является структурным подразделением КФУ. Тут стоит отметить, что директор академии Сергей Додонов является депутатом крымского парламента и членом фракции «Единая Россия».

Такое административное давление и информационная атака продолжались примерно до 29 апреля. Потом крымские медиа прекратили тиражировать сообщения, компрометирующие Донича. Заседание наблюдательного совета КФУ, на котором Аксенов собирался объявить о недоверии Доничу, не состоялось 5 мая. В тот день «рупор» крымской власти «Крыминформ» опубликовал новость о том, как Донич открывает новую теплицу в агропромышленном колледже «Крымского федерального университета». В том самом колледже, работники которого за неделю до этого объявили о недоверии ректору КФУ.

Аксенов после 29 апреля также ни разу не затрагивал тему Донича. Чтобы выяснить, исчерпан ли конфликт, корреспондент Крым.Реалии ​обратился к ректору КФУ. Но Сергей Донич, услышав вопрос, бросил трубку и больше не отвечал на звонки.

Чемонданчики с долларами

После вспышки конфликта между Аксеновым и Доничем вуз продолжил работать, как и прежде. По информации крымского общественника, основателя сообщества «Типичный КФУ» Алексея Ефремова, преподаватели и студенты, которые публично выступили против главы университета, продолжают работать и учиться, не сталкиваясь с какими-либо проблемами. Он считает, что, те, кто публично критиковали Донича, делали это в основном по «отмашке» «Единой России» и Аксенова. Как предполагает активист, эти преподаватели находятся под крылом у правящей партии, и поэтому их боится трогать университетская администрация. По наблюдениям Ефремова, большая часть студентов равнодушно относится, как к Аксенову, так и Доничу, и наблюдали за происходящим, как за боксерским спаррингом.

Многие ставили на Аксенова, но Донич оказался ему не по зубам
Алексей Ефремов

«Многие, конечно, ставили на Аксенова, раз он показывает, что он тут в Крыму хозяин. Но, по моему личному мнению, Донич оказался ему не по зубам. Он смог что-то вовремя занести, что-то сказать – и за него замолвили словечко. Он продолжает вполне себе комфортно себя чувствовать. Говорят, месяцами не появляется на работе и особо не вникает в проблемы, которые не могут принести ему доход и бонусы», – сказал Ефремов.

Алексей Ефремов
Алексей Ефремов

​Примерно так же объясняет то, что Доничу удалось сохранить пост, крымский политик Леонид Грач. По его мнению, причина успеха ректора состоит в том, что он «успешно профинансировал» Министерство образования России.

Донич – не простак, всегда ходит с чемоданчиком с долларами
Леонид Грач

«Донич – не простак. Донич всегда ходит с чемоданчиком с долларами. Образно говоря, он решает эти проблемы через чемоданчики. Во-вторых, Донич хорошо профинансировал федеральный центр, в данном случае Министерство науки и образования», – сказал Грач в комментарии для Крым.Реалии.

Леонид Грач
Леонид Грач

Но при этом политик не считает победу Донича окончательной. По-мнению Грача, над ректором КФУ продолжают сгущаться тучи, и собеседник Крым.Реалии не исключает, что глава вуза в будущем может не только потерять свой пост, но и стать фигурантом уголовного дела.

Не намерен уступать Аксенов – у него осталось желание прибрать к рукам федеральный университет
Леонид Грач

«Не намерен уступать Аксенов. Он получил пощечину, публичное поражение. Но самое главное – у него осталось желание прибрать к рукам федеральный университет, который можно финансируется из Москвы, и материально-техническую базу медицинского университета, и, естественно, сельскохозяйственного института, где есть поля, угодья, фермы, молочный завод и так далее», – заявил Леонид Грач.

Крымский политолог Евгения Горюнова также считает, что в истории борьбы между Доничем и Аксеновым еще рано ставить точку.

«Вопрос смены руководства, скорее всего, отложили до окончания учебного года, чтобы избежать ненужного шума», – предполагает эксперт.

Евгения Горюнова
Евгения Горюнова

Горюнова не исключает, что отставка Донича может произойти уже в период этих летних отпусков.

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