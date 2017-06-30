Два месяца прошло с тех пор, когда российский глава Крыма Сергей Аксенов пообещал добиться отставки ректора КФУ Сергея Донича. В конце апреля после отмашки сверху против руководителя университета ополчились местные чиновники, депутаты и медиа, подконтрольные крымскому Совмину. Казалось, что увольнение Донича – это решенный вопрос, однако ректору удалось сохранить свой пост, а Аксенов перестал вспоминать о претензиях в его адрес. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, как руководителю КФУ удалось победить в борьбе с главой Крыма.

На днях Сергей Донич вернулся из Москвы. По информации пресс-службы КФУ, в столице России 28 июня он принял участие в совместном заседании Совета российского союза ректоров и Российской Академии Наук. А за месяц до этого – 22 мая сам Донич принимал в своем вузе членов «Клуба десяти» – ректоров российских федеральных университетов.

Сергей Донич продолжает руководить КФУ и демонстрировать, что он имеет хорошие связи в российской академической среде. Однако еще два месяца назад многие в Крыму, в том числе эксперты Крым.Реалии, считали отставку Донича едва ли не свершившимся фактом и гадали, кого на смену ему пришлет российское Министерство образования.

Кратковременная атака

20 апреля назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ректор КФУ «не оправдал его ожидания» и провалил проведение мероприятий по федеральной целевой программе. По словам Аксенова, ФЦП в вузе была реализована всего на 30 процентов.

«Могу сказать, что я как председатель наблюдательного совета (Крымского федерального университета – КР) ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности», – сказал Сергей Аксенов и добавил, что Донич, по его мнению, должен сам «написать заявление об увольнении».

В ответ ректор КФУ заявил журналистам, что знает о позиции главы Крыма, но увольняться не собирается.

«Заявления я не подал, это личное мнение главы, больше ничего прокомментировать не могу», – сказал Сергей Донич.

Согласно российскому законодательству, ректоров федеральных университетов назначает правительство России. Соответственно, Аксенов не имеет полномочий увольнять Донича. При этом нынешний глава Крыма является главой наблюдательного совета КФУ, и он решил задействовать этот рычаг. 24 апреля Аксенов объявил, что 5 мая состоится заседание набсовета «Крымского федерального университета» по вопросу «недоверия» ректору.

На следующий день, 25 апреля, в медиа, подконтрольных крымскому Совмину, началась информационная атака против Донича. В СМИ появились десятки сообщений о том, что из-за неэффективного управления главный крымский университет погряз в проблемах: отсутствие ремонта общежитий и медобслуживания для студентов, сорванные научные и инфраструктурные проекты и многое другое. Против Сергея Донича публично выступили практически все первые лица Крыма, которые находятся на службе у России: министр образования, депутаты Госдумы от полуострова, глава комитета по образованию крымского парламента и другие местные депутаты.

Недовольство действиями ректора высказывали также преподаватели и студенты. 24 апреля возле административного корпуса вуза провели пикет за отставку Донича. Через несколько дней в медиа появились сообщения о то, что недоверие главе вуза выразил весь трудовой коллектив Академии биоресурсов и природопользования, которая является структурным подразделением КФУ. Тут стоит отметить, что директор академии Сергей Додонов является депутатом крымского парламента и членом фракции «Единая Россия».

Такое административное давление и информационная атака продолжались примерно до 29 апреля. Потом крымские медиа прекратили тиражировать сообщения, компрометирующие Донича. Заседание наблюдательного совета КФУ, на котором Аксенов собирался объявить о недоверии Доничу, не состоялось 5 мая. В тот день «рупор» крымской власти «Крыминформ» опубликовал новость о том, как Донич открывает новую теплицу в агропромышленном колледже «Крымского федерального университета». В том самом колледже, работники которого за неделю до этого объявили о недоверии ректору КФУ.

Аксенов после 29 апреля также ни разу не затрагивал тему Донича. Чтобы выяснить, исчерпан ли конфликт, корреспондент Крым.Реалии ​обратился к ректору КФУ. Но Сергей Донич, услышав вопрос, бросил трубку и больше не отвечал на звонки.

Чемонданчики с долларами

После вспышки конфликта между Аксеновым и Доничем вуз продолжил работать, как и прежде. По информации крымского общественника, основателя сообщества «Типичный КФУ» Алексея Ефремова, преподаватели и студенты, которые публично выступили против главы университета, продолжают работать и учиться, не сталкиваясь с какими-либо проблемами. Он считает, что, те, кто публично критиковали Донича, делали это в основном по «отмашке» «Единой России» и Аксенова. Как предполагает активист, эти преподаватели находятся под крылом у правящей партии, и поэтому их боится трогать университетская администрация. По наблюдениям Ефремова, большая часть студентов равнодушно относится, как к Аксенову, так и Доничу, и наблюдали за происходящим, как за боксерским спаррингом.

Многие ставили на Аксенова, но Донич оказался ему не по зубам

«Многие, конечно, ставили на Аксенова, раз он показывает, что он тут в Крыму хозяин. Но, по моему личному мнению, Донич оказался ему не по зубам. Он смог что-то вовремя занести, что-то сказать – и за него замолвили словечко. Он продолжает вполне себе комфортно себя чувствовать. Говорят, месяцами не появляется на работе и особо не вникает в проблемы, которые не могут принести ему доход и бонусы», – сказал Ефремов.

​Примерно так же объясняет то, что Доничу удалось сохранить пост, крымский политик Леонид Грач. По его мнению, причина успеха ректора состоит в том, что он «успешно профинансировал» Министерство образования России.

Донич – не простак, всегда ходит с чемоданчиком с долларами

«Донич – не простак. Донич всегда ходит с чемоданчиком с долларами. Образно говоря, он решает эти проблемы через чемоданчики. Во-вторых, Донич хорошо профинансировал федеральный центр, в данном случае Министерство науки и образования», – сказал Грач в комментарии для Крым.Реалии.

Но при этом политик не считает победу Донича окончательной. По-мнению Грача, над ректором КФУ продолжают сгущаться тучи, и собеседник Крым.Реалии не исключает, что глава вуза в будущем может не только потерять свой пост, но и стать фигурантом уголовного дела.

Не намерен уступать Аксенов – у него осталось желание прибрать к рукам федеральный университет

«Не намерен уступать Аксенов. Он получил пощечину, публичное поражение. Но самое главное – у него осталось желание прибрать к рукам федеральный университет, который можно финансируется из Москвы, и материально-техническую базу медицинского университета, и, естественно, сельскохозяйственного института, где есть поля, угодья, фермы, молочный завод и так далее», – заявил Леонид Грач.

Крымский политолог Евгения Горюнова также считает, что в истории борьбы между Доничем и Аксеновым еще рано ставить точку.

«Вопрос смены руководства, скорее всего, отложили до окончания учебного года, чтобы избежать ненужного шума», – предполагает эксперт.

Горюнова не исключает, что отставка Донича может произойти уже в период этих летних отпусков.