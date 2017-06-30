Тюменскому региональному управлению ФСИН грозит "тотальная" проверка из-за гибели гражданина Украины в колонии №2. Основатель социальной сети Gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин написал открытое заявление руководству ФСИН, в Следственный комитет и в прокуратуру с требованием разобраться с ситуацией в колонии. По мнению правозащитника, в исправительном учреждении действует коррупционная схема: криминальные авторитеты вымогают крупные суммы денег у других заключенных и делятся с сотрудниками колонии.

25 июня заключенный ИК-2 Тюменской области 20-летний гражданин Украины Станислав Труняков был обнаружен повешенным в одной из камер без признаков насильственной смерти. Он был осужден на семь лет по обвинению в перевозке партии наркотиков.

По словам правозащитника Владимира Осечкина, в колонии местные криминальные авторитеты вымогали у Трунякова деньги, угрожая побоями и изнасилованием, и в конце концов довели до суицида:

Так называемые смотрящие в этой колонии унижали его, пытали, жестоко избивали, практически не давали спать

– Три дня назад к нам на горячую линию Gulagu.net поступило сразу несколько сообщений от разных людей, которые находятся в колонии №2 Тюменской области, и все они не в восторге от коррупционного сращивания криминальных авторитетов и недобросовестных сотрудников учреждения. Они сообщили о том, что молодого парня, 20-летнего Станислава, довели до самоубийства: его унижали, пытали, жестоко избивали так называемые смотрящие в этой колонии, у него вымогали денежные средства. Сначала у него потребовали 50 тысяч рублей, он обратился к родственникам и друзьям, и ему перечислили деньги, но потом требования увеличились. Ему практически не давали нормально спать – он спал по 3-4 часа в сутки. Криминальные авторитеты заставляли его стирать свои грязные вещи, убираться за ними, готовить им еду, приносить кофе. После несколько месяцев нахождения в таких условиях молодой человек был сломлен. Я квалифицирую действия этих бандитов как целенаправленное доведение до суицида.

По информации одного из источников в колонии, за несколько часов до самоубийства Станислав обращался к сотрудникам администрации колонии, просил предоставить ему безопасное место, оградить его от криминалитета. Но, как я понимаю, эти сотрудники, связавшись с начальником колонии Гейсом Гулиевым, молодому человеку отказали в защите, сказали, чтобы он сам решал свои проблемы. К сожалению, молодой человек остался без поддержки со стороны государства, должностных лиц, остался один на один с бандитами. Просить деньги у семьи, которая и без того уже из-за него была в долгах, он не стал. И самоубийство произошло из-за преступной халатности администрации учреждения. Я сразу, как только мы получили эту информацию, направил соответствующее заявление прокурору региона и в Следственный комитет, с требованием возбудить уголовные дела как в отношении представителей криминалитета, которые издевались над парнем и довели его до суицида, так и в отношении недобросовестных сотрудников колонии. Потому что абсолютно очевидно, что это была халатность, а возможно, даже и злоупотребления, и коррупционный сговор с бандитами, которые, видимо, с администрацией делились денежными средствами, которые они вымогали и у молодого человека, и у других осужденных.

– А какая-то реакция уже поступила из следственных органов на ваше заявление?

ФСИН закроет глаза на то, что творит криминалитет, а криминалитет использует свою власть среди заключенных и обеспечит молчание основных свидетелей

– Мне известно, что следователи проводят проверку, они выехали на место, допрашивали и сотрудников, и ряд осужденных. У меня также есть информация, что центральный аппарат ФСИН России проводит свою служебную проверку. О результатах нам, конечно, пока не сообщается, но я почему-то уверен, что будут возбуждены уголовные дела по данному факту. Хотя буквально два дня назад нам на горячую линию опять поступила тревожная информация: представителей криминалитета в колонии вызывали в штаб, с ними разговаривал один из заместителей начальника. Я так понимаю, речь идет о неком консенсусе, когда местное управление ФСИН закроет глаза на то, что творит криминалитет, а криминалитет использует свою власть среди заключенных и обеспечит молчание основных свидетелей из числа заключенных и их родственников, которые все это время платили вымогателям денежные средства. Поэтому ситуация тревожная, и мы сейчас будем собирать информацию. На данный момент нам удалось получить чеки и квитанции о переводах денежных средств. Мы направим их в Управление собственной безопасности ФСИН, в Следственный комитет, и я вижу основания для возбуждения уголовных дел, – говорит Владимир Осечкин.

Проблема большая, трагедия случилась, человек погиб

В заявлении, отправленном правозащитником в прокуратуру и Следственный комитет, называются предполагаемые имена криминальных авторитетов, вымогающих деньги у заключенных. Один из них – Сергей Лаптев по кличке Серега Север. Другой – вор в законе Владимир Зятьков, по кличке Зятек, который, по данным Осечкина, входил в клан криминального авторитета Деда Хасана, убитого в 2013 году, а теперь – Шакро Молодого.

По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева, в его ведомство часто приходили жалобы от заключенных ИК-2, и правозащитники регулярно посещали это исправительное учреждение:

– В той колонии мы очень часто бываем. Мы занимались оказанием медицинской помощи там, проблемы были, и приглашают нас заключенные, когда у них есть какие-то проблемы с отправлением корреспонденции, например. Мы туда выезжаем очень часто, поэтому мы хорошо знакомы с этой колонией. А по этому случаю я ничего точно сказать не могу, потому что сейчас Следственный комитет работает и прокуратура, и внутреннее расследование идет. Проблема большая, трагедия случилась, человек погиб.

– Каковы шансы, что ситуация в колонии изменится вследствие этой трагедии?

Ремонт оплачивали родственники заключенных, есть чеки и квитанции

– Вообще, проблемы во многих колониях есть. Сейчас в ИК-2 новый руководитель, он начал наводить вроде как порядок. По многим вопросам, когда у нас были претензии, он достаточно серьезно занимался. Кто его знает, как дальше пойдет. Я вот сейчас не могу пока сказать. Но будет обязательно большой разбор, и после разбора только можно говорить о том, что что-то изменится или не изменится. В ИК-2 сменился руководитель примерно год назад. И за это время было много хорошего сделано. К нам, например, люди приходили, родственники заключенных, и высказывали благодарности за то, что много сделано для заключенных в последнее время там. Места длительных свиданий у них там отремонтированы, сделаны комнаты, в которые приходят с детьми. То есть много сделано хорошего, и вот такая трагедия случилась. Будут компетентные органы заниматься этим.

Правозащитник Владимир Осечкин придерживается иного мнения о начальнике ИК-2 Гейсе Гулиеве:

– Замечательно, что омбудсмен сообщил о ремонте в колонии. На самом деле, это абсолютно преступная, коррупционная схема. Этот ремонт, покупку строительных материалов оплачивали родственники заключенных, есть чеки и квитанции. Но при этом параллельно из бюджета России, из бюджета ФСИН по Тюменской области выделялись средств на аналогичные строительные материалы, и эти денежные средства присваивались. Это распространенная среди коррумпированных сотрудников ФСИН схема. И то, что омбудсмен говорит, что в колонии произведен ремонт, это не плюс, а жирный минус. И очень плохо, что этот омбудсмен не удосужился побеседовать с родственниками заключенных, которые все это оплачивали, у которых эти денежные средства вымогались в обмен на безопасность их близких, которые находятся в колонии. Что касается начальника колонии Гулиева, то в отношении него необходимо проводить проверку и установить, как так получилось, что при этом начальнике колонией рулит криминалитет? Нам удалось установить, что в ИК-2 фактически установлена власть криминалитета. Там есть так называемый "положенец" (на воровском жаргоне уголовный авторитет, отвечающий за положение на определенной территории. – Прим. РС) по кличке Север, который ранее был осужден более чем за 50 преступлений, являлся одним из организаторов преступной группировки. И вот этот человек, находясь внутри колонии №2, фактически создал там сплоченную ОПГ, которая управляет осужденными. И видимо, товарища Гулиева это устраивает. И здесь, конечно, необходимые кадровые решения и возбуждение уголовных дел.

По данным СМИ, из ИК-2 уже поступали жалобы на вымогательства и побои. Адвокат Илья Сливко сообщил сайту Ura.ru, что в 2015 году несколько заключенных пожаловались ему на вымогательство. Они рассказали, что руководство колонии было в курсе ситуации, но ничего не делало. На руководство колонии также поступила жалоба от жены одного из осужденных, которая утверждает, что ее мужу не оказывается медицинская помощь. После жалоб заключенному ужесточили меру содержания, и он объявил голодовку.