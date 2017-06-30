Медвежонок по имени Бамси –​ главный герой сверхпопулярного в Швеции комикса. Вот уже полсотни лет бурый мишка развлекает и учит шведских детей. Художник Адам Бломгрен сам вырос на приключениях Бамси, а теперь рисует про него комиксы на самые острые и актуальные темы.

"Когда я был маленьким, комиксы рисовали только для детей и только для развлечения, теперь их больше используют для обучения в школах", – замечает художник.

В "Бамси" шведским детям рассказывают о проблемах окружающей среды, налогах, расизме, гендерном равенстве, а в последнем выпуске, "Бамси и темный лес", – о фейковых новостях и о том, как их распознать.

"Мы рассказали историю о друге Бамси, кролике Попрыгунчике, который раструбил всем, что в лесу есть монстр, не проверив, правда ли это", – рассказывает редактор "Бамси" Харлотта Борелиус. Позже в этой истории Бамси и жена Попрыгунчика, журналистка Нина, выяснили, что тот, кто напугал кролика, на самом деле был не монстр: это просто свинья наступила на крапиву в лесу и кричала страшным голосом от боли.

Фейковые новости в газетах, в Сети и в социальных медиа в Швеции в последние годы стали большой проблемой. Страшное НАТО, минусы глобализации и ЕС, разрушающие Швецию иммигранты, супердорогие часы премьер-министра страны – все эти и многие другие фейки переполняют шведский интернет и соцмедиа. А именно оттуда чаще всего сегодня и черпают информацию дети. Поэтому популярный для сотен тысяч шведских детишек комикс не мог обойти стороной тему лжи в Сети.

"Я думаю, это очень важная тема для всех: ведь дети тратят очень много времени в интернете", – подчеркивает Харлотта Борелиус.

Другая история из выпуска – о том, как Попрыгунчик начал распространять еще одну интернет-сенсацию: "Бамси больше не сможет быть сильным, поедая волшебный мед! Я прочитал это в интернете!"

"А ты проверил источник информации?", – интересуется у кролика еще один герой комикса.

В итоге оказалось, что фейк о меде распространили враги Бамси – две полевые мышки.

Следом, на образовательной страничке номера детям популярно объясняют, почему фейки опасны и могут в момент исполнить чью угодно репутацию, даже если человек ни в чем не виноват:

Выпуск "Бамси" о лживых новостях превысил все ожидания: весь тираж был мгновенно разобран, а около четырех тысяч журналов ушли в школы.

"Мы получили очень позитивные отзывы, в основном от взрослых, журналистов, школьных учителей. Все были рады, что мы взялись за эту тему. Школьные учителя наперебой звонили в редакцию с просьбой дать журнал", – рассказывает Харлотта Борелиус.

Из-за этого редакция даже сделала специальный обучающий материал с историей из комикса о фейковом монстре. Теперь все шведские учителя бесплатно скачивают его с сайта и проводят по нему урок с детьми о лживых новостях.