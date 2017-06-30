После Дня Конституции Украины в медиа с новой силой разгорелись дискуссии о новом статусе Крыма в Основном законе. Как известно, еще в прошлом году президент Петр Порошенко поручил внести изменение в раздел «Автономная Республика Крым» и предусмотреть создание на полуострове национальной территориальной автономии крымских татар. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, каким образом сейчас продвигается работа над этой реформой и как реагируют на возможное изменение статуса Крыма в Украине и России.

На этой неделе – 28 июня – Украина отмечала День Конституции. В этот день в медиа активно шли дискуссии по поводу проходящей в стране конституционной реформы. В том числе обсуждение касалось того, какой статус будет иметь Крым после внесения изменений в Основной закон. Наибольшее распространение получили заявления по этому поводу народного депутата от «Радикальной партии» Юрия Чижмаря. Российские и украинские СМИ активно растиражировали его слова о том, что конституционная комиссия получила поручение от президента заниматься вопросом статуса Крыма.

«Сейчас комиссия получила поручение президента работать именно над разделом десятым, где описан статус Автономной Республики Крым», – сказал депутат.

Президент Порошенко поручил внести изменения в Конституцию, чтобы предусмотреть в ней создание на полуострове национальной территориальной автономии крымских татар. Однако сам Чижмарь не поддерживает эту идею и в эфире «5 канала» заявил, что, по его мнению, Крым вовсе должен лишиться статуса автономной республики.

Это был такой себе непонятный антиукраинский компромисс, который сегодня дал достаточно негативные вещи

«Что касается сегодня, то мы отрабатываем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может существовать в составе унитарной страны. Это был такой себе непонятный антиукраинский компромисс, который сегодня дал достаточно негативные вещи», – сказал нардеп.

Многие информагентства, которые публиковали это заявление, видимо, запутались в теме и ошибочно приписали Порошенко позицию Чижмаря о том, что Крым должен стать рядовой областью.

Слова Порошенко и реакция Москвы

Президент Украины поручил внести изменение в крымский раздел Конституции еще в прошлом году. Первое публичное заявление об этом он сделал 18 мая на траурном реквиеме, приуроченном к годовщине депортации крымских татар.

«Мы хоть и с опозданием осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным, разумеется, гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев, русских и других этносов полуострова... И я обращусь к конституционной комиссии с призывом создать в ближайшее время из членов конституционной комиссии, представителей Меджлиса, экспертов рабочую группу по подготовке изменений и дополнений указанного раздела», – сказал Петр Порошенко.

Год спустя, 18 мая, на точно таком же концерте-реквиеме он повторил это же заявление.

«Неделю назад конституционная комиссия по моему поручению приняла решение о создании рабочей группы по проработке предложений, изменений и дополнений к Конституции Украины об Автономной Республике Крым. Так, мы делаем первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар», – заявил президент.

Российская сторона сначала никак не реагировала на эти заявления, но после Дня Конституции Украины в медиа начали появляться комментарии на данную тему от официальной Москвы.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает слова Петра Порошенко как «заявление зарубежного лидера в отношении российской территории».

«Я просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь... Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов», – процитировали Пескова РИА Новости.

По теме также высказался председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Порошенко поручил изменить статус Крыма в Конституции Украины. Верно, лучше его вообще не упоминать как безвозвратно утраченную территорию», – написал он на своей странице в Twitter.

Свое мнение высказал и глава Крыма, назначенный Россией, Сергей Аксенов. Изменение статуса полуострова в Конституции Украины он назвал «ритуальным действием».

«Сегодня в Киеве говорят, что «работают по статусу Крыма», завтра объявят, что изменили статус, ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные «перемоги». Это одно из важных условий существования режима», – говорится в комментарии Аксенова на его странице в Facebook.

Подводные камни реформы

Как известно, в текущей редакции Конституции, принятой в 1996 году, Крым имеет статус автономной республики, являющейся частью Украины. В разделе 10 Основного закона говорится, что АРК имеет свою Конституцию, которую принимает Верховная Рада Крыма и утверждает украинский парламент.

Также там прописана структура власти на полуострове. В Конституции говорится, что представительным органом власти в Крыму является Верховная Рада АРК, а исполнительным – Совет министров. Глава Совмина выбирается крымскими депутатами по согласованию с президентом Украины. Также в разделе 10 говорится, что в Крыму действует представительство президента Украины, статус которого определяется законом.

Также в Конституции подробно расписано, что именно относится к сфере компетенции крымских органов власти: вопросы сельского хозяйства и лесов, мелиорации и карьеров, жилищного хозяйства и т. д.

Весной в Киеве появилась рабочая группа по внесению изменений в крымский раздел Основного закона. Ее возглавил Владимир Буткевич – судья Европейского суда по правам человека в отставке. Первое заседание группы состоялось 25 мая. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что рабочая группа уже утвердила концепцию будущих изменений и приступила к выработке конкретных формулировок.

Мы уже провели необходимые дискуссии, что касается терминологии, представительских органов в автономии. Нашли определенное понимание и теперь работаем над статьями

«Мы обсудили концепцию изменений в десятый раздел Конституции. Сегодня тоже будет заседание подгруппы. В следующую пятницу будет заседание рабочей группы. Мы уже приступаем к формулировкам. Мы уже провели необходимые дискуссии, что касается терминологии, представительских органов в автономии. Нашли определенное понимание и теперь работаем над статьями», – сказал Чубаров в комментарии для Крым.Реалии.

По его словам, у членов рабочей группы есть консенсус относительно того, что конституционный раздел должен отобразить право крымскотатарского народа на самоопределение в форме национальной территориальной автономии. Но Чубаров добавил, что пока рано говорить о том, как будут изменены конкретные пункты, касающиеся органов власти Крыма, а также их полномочий.

Народный депутат Украины Мустафа Джемилев, который также состоит в рабочей группе, отметил, что, по его мнению, в Конституции не обязательно называть Крым крымскотатарской автономией.

«Я, например, сторонник того, чтобы сохранилось наименование «Автономная Республика Крым». Необязательно называть крымскотатарской автономией. Просто ввести термин, что эта автономия образуется в порядке реализации права крымскотатарского народа на самоопределение в рамках украинского государства», – сказал Джемилев в комментарии для Крым.Реалии.

Следующим шагом, по мнению депутата, должны быть изменения в локальной Конституции АРК. По мнению Джемилева, там стоит прописать, что крымскотатарский язык является одним из официальных в республике.

«И второе – это механизм представительства коренного народа в ветвях власти автономной республики. С тем, чтобы они могли эффективно защищать свои права. Не диктовать кому-то свои права, а именно защищать. Вот над этим мы сейчас в основном и работаем», – заявил Джемилев.

Он отметил, что на данный момент далеко не все депутаты поддерживают внесение подобных изменений. В этом Мустафа Джемилев видит одну из наибольших проблем при изменении крымского раздела Основного закона.

В соответствии с законодательством, законопроект о внесении изменений в Конституцию должен приниматься дважды. Предварительно он утверждается простым большинством. Но окончательно принятым законопроект считается, если за на следующей очередной сессии за него проголосует не менее двух третей депутатов Верховной Рады. Поэтому без единодушия в сессионном зале изменить крымский раздел Конституции вряд ли получится.