В ПАСЕ будут голосовать за отставку Аграмунта в октябре

В Парламентской ассамблее Совета Европы будут голосовать за отставку ее действующего президента Педро Аграмунта в октябре.

«Согласно процедурных правил, вместе с поправками от 27 июня, указанное ходатайство должно быть поставлено на голосование на открытии сессии Ассамблеи, которая состоится 9-13 октября», – говорится в сообщении ПАСЕ в пятницу 30 июня.

Также отмечается, что до принятия окончательного решения по ходатайству президент прекращает председательствовать на заседаниях ассамблеи.

В ПАСЕ напомнили, что ходатайство об освобождении Педро Аграмунта внесли 158 членов ПАСЕ, представляющих 5 политических групп и 36 национальных делегаций.

Критика с требованием отставки Аграмунта в ПАСЕ начала звучать после того, как в он посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После критики в свой адрес Аграмунт извинился за поездку.

В апреле бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

В начале июня представитель Украины Владимир Арьев сообщал, что регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента и вице-президента ассамблеи.