Договора между Москвой и Казанью не будет?

Меньше чем через месяц, 24 июля, истекает действие договора о разграничении полномочий между российским федеральным центром и Татарстаном. Вопрос, будет ли он продлен, не сходит с повестки дня. Высокопоставленный источник в администрации президента России, отвечая на вопрос газеты "Коммерсантъ", согласован ли с Кремлем текст нового договора, сообщил, что "нет никакого нового договора". При этом главным противником продления договора, как рассказал политолог Аббас Галлямов​, может выступать куратор внутриполитического блока Кремля, экс-полпред президента в ПФО Сергей Кириенко. Политологи отмечают, что на то есть свои причины, а депутаты Госдумы не считают наличие договора чем-то весомым.

Ровно десять лет назад, 27 июня 2007 года, президенты России и Татарстана Владимир Путин и Минтимер Шаймиев подписали договор о разграничении полномочий между федеральным центром и регионом. Срок его действия истечет 24 июля. При этом предпосылок для продления особенного договора практически нет. Первые лица предпочитают не комментировать эту тему. По сообщению “Коммерсанта”, документа может вовсе не быть. Не исключено, что главным его противником выступает действующий куратор внутриполитического блока Кремля, экс-полпред президента в ПФО Сергей Кириенко. Такую версию высказал политолог Аббас Галлямов.

Некоторые эксперты предполагают, что влияние Кириенко на позицию Кремля и дальнейшие действия определяются напряженными отношениями между ним и нынешнем советником президента РТ Минтимером Шаймиевым. По словам политолога, редактора журнала “Поистине” Руслана Айсина, когда Кириенко приезжал в Казань, Шаймиев демонстративно уезжал и не желал с ним встречаться. Политолог считает, что первый заместитель АП, куратор внутриполитического блока Кремля и вовсе намерен зачистить весь регион и политически ослабить местные элиты.

– Я думаю, что Москва сознательно "подвешивает" ситуацию для того, чтобы заставить Татарстан пойти на новые уступки. Возможно, это касается вопроса о "Татнефти". Политически Татарстан и так прогнулся как только можно, поэтому скорее всего речь идет уже об экономических уступках, – сказал Руслан Айсин. – Думаю, договор будет подписан в любом случае, так как Татарстан может встать в сильную позу. На носу Чемпионат мира по футболу, выборы президента. Москве явно не нужна лишняя внутренняя конфликтность. Татарстан как лидер национальных республик в этом плане может показать пример строптивости. Все, кто ориентируются на Татарстан, явно его поддержат и устроят праздник непослушания.

Все, кто ориентируются на Татарстан, явно его поддержат и устроят праздник непослушания

Политолог добавил, что по природе своей работы Сергей Кириенко - методолог, к тому же выходец из команды Георгия Щедровицкого, которого считают тоталитарным мыслителем и человеком, сыгравшим более важную роль в окончании советской эпохи, чем Михаил Горбачев.

– Методологи считают, что все проблемы решаются через поэтапное следование. Кириенко считает, что поэтапно они сейчас дожмут Татарстан. Проблемы методологов в том, что они не могут методологически разложить судьбу. А она иногда складывается так, что ситуация выходит из под контроля. Даже для команды Щедровицкого, – уверен Руслан Айсин.

Доктор политических наук, профессор, завкафедрой социальной и политической конфликтологии КНИТУ (КХТИ) Сергей Сергеев уверен, что в продлении договора скорее откажут. По его словам, Кириенко в этой ситуации намерен "поставить все регионы на одну доску", дабы не выделялись среди других.

Из договора 2007 года, который предлагалось положить в основу нового, были вычищены все намеки на сепаратизм, присутствующие в договоре 1994 года

– Если говорить о перспективах продления договора между федеральным центром и Татарстаном, то скорее нет, чем да. Возможность, конечно, остается, но я оцениваю её не очень высоко. Если бы этот вопрос задали воображаемому представителю федерального центра, он спросил бы, а зачем? Вам плохо живется без договора? Говорите, плохо? А вы посмотрите на другие регионы. По сравнению с ними Татарстану живется очень хорошо. Зачем вам договор? Кадыров даже от титула президента отказался, а вы что просите, будьте поскромнее. Если отвлечься от такой вымышленной сценки, наверное, главная причина – это нежелание федерального центра иметь даже такой формальный договор. Нужно отметить, что из договора 2007 года, который предлагалось положить в основу нового, были вычищены все намеки на сепаратизм, присутствующие в договоре 1994 года. Следовательно, тут проблема не столько в содержании, сколько в самом факте его существования. При этом подобный договор федеральному центру ничего не стоит, просто дело в том, что некоторые федеральные лидеры хотят играть роль, по выражению М.Е. Салтыкова-Щедрина, "нивелляторов", то есть уравнителей, намеренных стричь всех под одну гребенку, – считает Сергей Сергеев.

Если же отвлечься от позиции Кремля и республики, по словам политолога, и взглянуть на ситуацию со стороны, продление договора не несет в себе никакой опасности для центра, а выступает как имиджевый ресурс для татарстанской элиты. В этом качестве он, конечно, важен и является своеобразным "знаком отличия".

– Народ относится к договору в большинстве своем, можно предполагать, скорее равнодушно, но более авторитетная региональная элита может успешнее привлекать внешние инвестиции в республику, – добавил Сергей Сергеев. – Если договора не будет, все регионы будут одинаково подстрижены, пусть безобразно, но однообразно. Тут нужен какой-то более гибкий подход. Но после 2014 года, боюсь, и во внешней, и во внутренней политике о гибкости приходится забыть

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев считает, что договор все же будет продлен хотя бы для внешнего сохранения идеи федерализма.

– Если в стране сохраняется федерализм, необходимость продления договора есть. Хотя бы для соблюдения некоторых приличий. Будет смешно, если договор не продлят, а должность президента республики и автономия элиты сохранятся.

Будет смешно, если договор не продлят, а должность президента республики и автономия элиты сохранятся

Но также надо понимать, что несмотря на названное федеративное устройство нашей страны, фактически у нас реализуется унитарная модель. В этих условиях, нужно уметь отстаивать свои интересы и не переходить грань, за которой начинаются большие серьезные проблемы, – заявил Константин Калачев. – К тому же, в пользу продления договора выступает и то, что Татарстан – электорально-значимая территория. Количество голосующих здесь за Путина важно.

Наряду с этим политолог не исключает, что новое руководство Кремля в нынешней обстановке способно не только работать на собственный авторитет, но и припоминать старые обиды. Не исключено, что обиды эти преподнесет Кириенко.

Вопросом о перспективах на президентские выборы задался также и директор Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов.

Если же появятся намерения не продлевать договор, убрать должность президента, в Татарстане совершенно точно поднимутся негативные настроения. Надо ли это Москве в такой период?

– Я думаю, имеет смысл продлить договор. Для Татарстана – это естественно некий политический потенциал и особые отношения между Казанью и Москвой. Для второй стороны это выгодно с точки зрения поддержки предвыборной кампании Путина. Негласно она уже началась, а Татарстан всегда дает много голосов, в том числе, от него во многом зависит выбор и других республик. С этой точки зрения, центру ничего не стоит пролонгировать договор. Если же появятся намерения не продлевать договор, убрать должность президента, в Татарстане совершенно точно поднимутся негативные настроения. Надо ли это Москве в такой период?

Лидер политической платформы “Европейский Татарстан” Артур Хазиев не спешит занимать определенную позицию. Причиной этому он называет любовь властей к решению подобных вопросов под грифом секретности.

Россия без федерализма не имеет никаких надежд на эффективное, успешное и стабильное развитие

– Я не могу однозначно сказать, будет договор продлен или нет. С одной стороны, есть аргументы в пользу продления - он и так абсолютно выхолощенный, не имеющий сегодня реального содержания. Поэтому я не вижу больших проблем для федерального центра продлить его. С другой стороны, очевидно, есть в федеральном центре силы, которые хотели бы прекратить эту практику договорных отношений. Мы все знаем эти силы. Они выступают за унитарное устройство страны, и, в конечном итоге, за ликвидацию республик в составе России. Мы знаем, что эти силы во многом определяют тренд развития страны в последние десятилетия. Они могут взять верх. Но это точно негативно скажется на федерализме, а значит, и на стране в целом. Россия без федерализма не имеет никаких надежд на эффективное, успешное и стабильное развитие, – считает Артур Хазиев.

Он допускает продление договора, но не в том виде, который мы могли наблюдать в 2007 году. Политолог надеется на наполнение нового договора “реальным содержанием”.

Депутат Госдумы России от Татарстана Фатих Сибагатуллин таким "реальным содержанием" считает пункт об изменении экономической политики.

– Что я, простой житель Татарстана, имею от этого договора? Я сторонник принятия договора, но с экономическими поправками. Чтобы хотя бы 50% доходной базы оставляли у нас. Сейчас оставляют 27%. Но это все надо выбивать у наших московских руководителей, – заявил депутат. – Продление прежнего договора я тоже одобряю. Даже если он не будет подразумевать экономических перемен. Но и от его отсутствия я плакать не буду.

Другой депутат Госдумы Татарстана – Марат Бариев – сообщил, что "мы все равно выйдем на договор". Такое заявление народный избранник сделал на пресс-конференции, отвечая на татарском языке.

– Думаем. Беспокоимся об этом... Идет анализ... Работа по этому направлению идет совместно с республикой... Все равно выйдем на договор... А уж каким он будет – пока еще рано говорить. Тут замешано очень много разных сил. В первую очередь, это, конечно, сама республика. В то же время, есть и ученые, и политики, и другие... Мне кажется, такой договор создает очень много возможностей, – резюмировал депутат.