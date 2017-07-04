Крымский демографический тупик

Специально для Крым.Реалии

Российские власти Севастополя бьют тревогу – за пять месяцев 2017 года рождаемость упала на 13%. В то же время кривая уровня смертности неуклонно ползет вверх. При этом полуостров активно насыщают россиянами – силовиками и чиновниками, а также пенсионерами, которые мечтают доживать свой век у «самого синего моря».

Рождаемость и смертность

Накануне аннексии в Крыму начала расти рождаемость: в 2013 году на полуострове родилось на 670 детей больше, нежели годом ранее. В 2014 году эта тенденция еще сохранилась, но в последующие годы рожать стали гораздо меньше: в январе-мае 2017 года в Крыму родилось детей на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

​В Севастополе в первые годы после аннексии количество новорожденных несколько превысило показатели украинского периода. Однако затем ситуация стала меняться кардинальным образом: в январе-мае 2017 года темпы падения рождаемости в городе-герое составили 13%, что встревожило российские власти. «Падение рождаемости в первые 5 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – более 13%, и тенденция только ухудшается», – резюмировал российский глава департамента труда и социальной защиты города Станислав Борисенко.

Основные причины, по которым крымчане не решаются рожать детей – неуверенность в завтрашнем дне, снижение уровня доходов, а также недоступное жилье

Основные причины, по которым крымчане не решаются рожать детей – неуверенность в завтрашнем дне, снижение уровня доходов (реальные зарплаты населения не могут угнаться за ростом цен), а также недоступное жилье – слишком высокие цены не только на покупку, но и на аренду квартир. К тому же крымские родители практически лишены возможности устроить ребенка в детский сад из-за многочисленных российских льготников (из числа силовиков), чьи дети получают места в дошкольных учреждениях. В результате в очереди на поступление в детский сад в Крыму в январе 2017 года насчитывалось 28,5 тысяч человек.

При общем снижении рождаемости смертность, напротив, возрастает довольно быстро. Так, если в 2013 году в АР Крым умерло 27 028 человек, то в 2015 – уже 29 079 (на 7% больше). Коэффициент естественной убыли населения вырос в 2 раза по сравнению с украинскими временами – до 3,1. В Севастополе уровень смертности вырос за годы аннексии на 10%.

Миграция населения

Визуально количество населения в Крыму выросло, но по данным статистики, напротив, даже несколько уменьшилось. Так, если на 1 января 2014 года в АР Крым проживало 1 млн 967 тыс. человек, то на 1 января 2017 года осталось 1 млн 912 тыс.

А вот в Севастополе картина прямо противоположная: за несколько лет население города, согласно официальным данным, выросло с 383,4 до 428,8 тысяч человек. Однако севастопольские чиновники в кулуарных беседах называют цифры на порядок выше – порядка 600-700 тысяч человек проживают в городе.

Поскольку на территории аннексированного полуострова смертность превышает рождаемость, то единственным условием для роста численности населения остается миграция.

Так, за 2014-2016 гг. на территорию АРК прибыло 109 тысяч человек. При этом абсолютное большинство прибыло в Крым из соседней России – 70,2 тыс. или 64% мигрантов. За этот же период, согласно официальной статистике, Крым покинуло 65,3 тыс. человек.

В Севастополь россияне едут охотнее, чем в Крым: за три года в город прибыло 61,9 тыс. человек, что увеличило коэффициент миграционного прироста в 2015 году до 438,7. Абсолютное большинство мигрантов (74%) также из России. В то же время на протяжении 2014-16 гг. «город русской славы» покинуло 17432 человека. При этом количество выезжающих растет рекордными темпами: с 837 человек в 2014 году до 9613 в 2016 (в 11,4 раза).

Российские чиновники сообщают о том, что порядка 90% крымчан уезжают в Российскую Федерацию. Однако они фактически не учитывают тех крымчан, которые переезжают на материковую Украину, сохраняя крымскую регистрацию. По оценкам украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из Крыма выехало немногим более 21 тыс. человек. Но это только те, кто официально получил статус вынужденных переселенцев. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, реальная цифра составляет 35 тыс. человек.

При этом покидают Крым, как правило, молодые и инициативные люди детородного возраста. А приезжают, помимо российских военных, силовиков и чиновников, пенсионеры, особо полюбившие Севастополь. Так, по данным Севастопольстата, в 2015 году «люди трудоспособного возраста среди мигрантов составили 1,7%, пенсионеры – 4,25%, а граждане старше 75 лет – 10-15%».

При такой динамике через несколько лет Севастополь рискует стать городом пенсионеров, в котором молодежь будет задерживаться в лучшем случае только до совершеннолетия. Кстати, согласно опросу местного портала, более половины севастопольских старшеклассников и студентов собираются покинуть город навсегда. И переезжать 66% респондентов хотят не в соседнюю Россию, а в Европу.

Через несколько лет Севастополь рискует стать городом пенсионеров

С другой стороны, в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации и острого дефицита воды в Крыму, возможно, что прирост населения невыгоден российским властям. Не случайно уже сегодня выдвигаются идеи о переселении крымчан из безводных районов в соседнюю Россию. Владимир Гарначук, выполнявший ранее обязанности помощника бывшего «вице-премьера» Крыма Михаила Шеремета, предупреждает о том, что через несколько лет северная часть Крымского полуострова будет непригодна для жизни, предлагая задуматься о переселении людей.

И это не фантастика, а вполне реальная картинка будущего сотен тысяч крымчан, которых могут отправить улучшать демографическую ситуацию Сибири или Дальнего Востока. А Северный Крым превратится в огромный военный полигон, где уже никто не будет мешать россиянам «утюжить» своими снарядами крымскую землю.

В ближайшие годы уровень смертности на Крымском полуострове будет неуклонно расти, а рождаемость – падать. Количество мигрантов из России существенно снизится, когда все «хлебные» места будут уже заняты, а число военнослужащих на полуострове достигнет запланированных объемов. Сам же Крым из курортного региона превратится в захудалую военную базу, а термин «пленные», которым сегодня называют крымчан россияне, будет полностью отражать реальный статус оставшегося местного населения.

Евгения Горюнова, крымский политолог

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции