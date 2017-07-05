Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не найдены. Не установлены мотивы убийства, нет сведений и о том, продвинулось ли расследование.
За что и почему погиб Павел Шеремет? Кому выгодно было это убийство? Его близкие, друзья и коллеги лишь строят предположения. Версий много, но ни у одной нет достаточных доказательств.
Шеремет работал в трех странах – Беларуси, России и Украине и власти каждой критиковал. В Минске в конце 1990-х он был арестован и провел в тюрьме три месяца. Позже белорусский президент Александр Лукашенко лишил Павла Шеремета гражданства.
В России профессиональная карьера Шеремета складывалась поначалу успешно. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть главный федеральный канал, потому что не мог больше мириться с цензурой и давлением.
В 2014 году он переехал жить в Украину. Несмотря на то, что Шеремет верил в перемены и сочувствовал народу Украины, он критиковал ее власти и открыто писал о проблемах в стране.
В судьбе Шеремета отразилась драматическая судьба трех стран и все то, что произошло в последние годы с профессией журналиста, которую он любил и которой служил честно и мужественно до самого последнего своего дня.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: