Дроны идут на посадку

С 5 июля в России вступают в силу новые правила постановки на учет беспилотных летательных аппаратов, принятые Госдумой еще в июне 2016 года. Как они будут действовать на практике, пока не ясно – но среди пострадавших от нового закона могут оказаться борцы с коррупцией и любители авиамоделирования.

С одной стороны, новые правила более либеральны, чем те, что были приняты парламентом в декабре 2015 года и формально действовали до сих пор. По новому закону дроны весом от 250 грамм до 30 килограмм (в этот промежуток попадают практически все популярные любительские модели) освобождаются от обязательной сертификации и госрегистрации, владельцам таких дронов не придется получать сертификат летной годности и "свидетельство авиационного персонала гражданской авиации". Предыдущая версия закона, содержавшая все эти требования, на практике так и не заработала – из-за неспособности законодателей принять необходимые для этого подзаконные акты. По сути, все операторы беспилотников до 5 июля 2017 года нарушали закон, запуская в воздух свои летательные аппараты на свой страх и риск. Некоторых из них наказывали – так, 25 июня в Новосибирске Транспортная прокуратура оштрафовала пять человек на 17 тысяч рублей за съемки с воздуха празднования дня города.

С другой стороны, новый закон все равно требует от всех владельцев беспилотников поставить их на учет и вводит некоторые другие ограничения на эксплуатацию дронов. Учетом дронов будет заниматься подразделение Министерства транспорта России, ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Предполагается, что владелец должен будет отправить через интернет заявку, оплатить пошлину в размере 200–300 рублей и получить по почте RFID-метку (чип наподобие того, что зашит в билеты метро или биометрические паспорта), которая позволит контролирующим органам на расстоянии считывать информацию о любом находящемся в воздухе беспилотнике и его владельце. После этого ему все равно придется получать разрешение на каждый полет, правда, пока не ясно, в уведомительном порядке или в разрешительном. Кроме того, новая версия закона, как и прежняя, делает проблематичной передачу дрона в аренду другому лицу и усложняет процесс его продажи.

Как будут работать на практике другие пункты закона, пока тоже никто не знает, хотя этот вопрос широко обсуждается на профильных форумах. Форма регистрации на сайте "ЗащитаИнфоТранса" на сегодняшний день не работает, выдавая надпись "Вход только для участников программы тестирования". Российские СМИ распространяли и другой адрес для регистрации, однако он, по словам представителей Минтранса, является "фальшивкой".

По отзывам некоторых участников групп владельцев дронов в социальной сети "ВКонтакте", пытавшихся связаться с представительствами "ЗащитаИнфоТранс" в Москве и российских регионах, там пока не знают, как ставить дроны на учет. Другим удалось выяснить, что для запуска новой системы учета уже все готово:

Error rendering VK.

Не вносят ясности в эту историю и слова генерального директора Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеба Бабинцева, которого цитирует официальный печатный орган правительства России "Российская газета". Бабинцев указывает на то, что дроны уже давно можно зарегистрировать на сайте ассоциации и на сайте Федерации авиамодельного спорта. По словам Бабинцева, так уже поступили около 4 тысяч человек – правда, пришлют ли им теперь заветные RFID-метки и могут ли эти владельцы беспилотников считать себя исполнившими закон, не ясно.

Зато известно, какой будет сумма штрафа за невыполнение предусмотренных законом требований – 5 тысяч рублей ($83) для частных лиц, 20 тысяч рублей ($333) для должностных лиц и 300 тысяч ($5000) для юридических. Кому именно государство поручит контроль за соблюдением новых правил, тоже никто не знает. Участники форумов на сайтах владельцев дронов опасаются, что контроль окажется в руках обычной полиции, что может привести к необоснованным штрафам из-за низкого уровня компетенции ее сотрудников и применению печально известной "палочной системы" – владельцев дронов могут выследить по опубликованным ими видео полетов и оштрафовать задним числом, чтобы выполнить план по новому правонарушению.

В истории с попыткой ограничить и зарегулировать использование любительских беспилотников в России по-прежнему меньше ответов, чем вопросов, зато понятно, кто может от нее пострадать в первую очередь. Например, это все те же любители авиамодельного спорта – любая модель самолета с моторчиком, весящая более 250 грамм, тоже попадает под действие нового закона. Или авторы антикоррупционных расследований из команды Алексея Навального, не раз снимавшие дачи и дворцы чиновников и высших государственных лиц с беспилотников.

В США и странах Европы уже давно действуют правила для владельцев любительских дронов, однако самые популярные любительские модели, как правило, освобождены от многоступенчатых процедур регистрации и уведомления о полете. Владельцам таких беспилотников надо лишь внимательно следить за тем, чтобы их полет не пролегал через запретную зону (обычно такие зоны существуют вокруг аэропортов и военных объектов). Сделать это несложно: современные производители дронов чаще всего "зашивают" в них координаты этих зон еще на заводе, так что запустить такой аппарат рядом с аэропортом, не взломав его компьютерную систему, просто не выйдет.

Впрочем, одно дело – аэропорты, а другое, например – исправительные учреждения. Вряд ли один из самых крупных в мире производителей любительских дронов, китайская компания DJI, знает, где расположены российские тюрьмы и колонии. Поэтому сегодня же, 5 июля, Федеральная служба исполнения наказаний объявила о разработке оборудования, которое будет блокировать управление квадрокоптеров и не позволит им залетать на территорию исправительных учреждений. Во ФСИН отметили, что дроны используются для доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов – наркотиков, алкоголя, мобильных телефонов. Один из последних таких случаев произошел в мае в Свердловской области, где сотрудники ИК-54 сбили беспилотник, который должен был доставить на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и сим-карты.

Сколько именно беспилотников любительского уровня сейчас находится на руках у россиян, неизвестно – есть только прогноз, согласно которому через 20 лет их число может превысить 100 тысяч штук. Тем более невозможно подсчитать количество радиоуправляемых моделей самолетов, клубы любителей которых есть в каждом крупном российском городе. Тем, кто хочет летать, не связываясь с бюрократической государственной системой, остается запускать бумажные самолетики в офисе и воздушные змеи: последние специальным пунктом в законе освобождаются от обязательной постановки на учет.

Лучшие видео, снятые с беспилотников, – по количеству просмотров на YouTube:

Клип группы OK Go "I Won’t let you down” – 35 миллионов просмотров:

Концентрационный лагерь Освенцим с высоты птичьего полета – 17 миллионов просмотров:

Дрон внутри фейерверков в городе Уэст-Палм-Бич, США – 15 миллионов просмотров:

Лучшие видео, снятые с беспилотников, – выбор Радио Свобода:

Донецкий аэропорт после боев между сепаратистами и украинской армией:

Траурный митинг памяти Бориса Немцова, 1 марта 2015 года:

Алеппо после бомбардировок российской авиации и авиации армии Башара Асада:

​