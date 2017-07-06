Президент США Дональд Трамп осуществляет вторую поездку в Европу и начинает ее в Варшаве, где 6 июля встречается с лидерами 12 стран, расположенных между тремя морями: Балтийским, Черным и Адриатическим. Основанная меньше года назад «Инициатива трех морей» уже занимает серьезное место в американском видении будущего Центральной и Восточной Европы. На варшавском саммите доминируют две темы: безопасность и энергоносители. Президент Трамп, посещая Варшаву раньше Берлина, Парижа или Лондона, сигнализирует, что Польша поднимается на уровень региональной силы и получает статус одного из крупнейших союзников США в Европе.

Совместной польско-хорватской «Инициативе трех морей» лишь год (первый саммит состоялся в хорватском Дубровнике в августе прошлого года), но тот факт, что президент США Дональд Трамп лично присутствует на нем в качестве почетного гостя и встретится с лидерами 12 стран Междуморья, значительно поднимает вес инициативы.

Опасения того, что реализация Трампом принципа «Америка прежде всего» может означать частичную потерю интереса Белого дома к Европе и особенно к этому региону, не подтверждаются.

НАТО и гарантии безопасности

Все страны-участницы «Инициативы трех морей» являются членами ЕС (поэтому Украина, которая имеет длинное Черноморское побережье даже после временной потери Крыма, не является сейчас ее участником). И все страны, кроме нейтральной Австрии, хотят услышать от Трампа заявления о преданности сфере безопасности и гарантиям со стороны Вашингтона и НАТО странам этого, все еще геополитически неустойчивого региона, где на ландшафт безопасности сильно влияет наступательная политика Кремля и его агрессия в Украине.

За последний год войска НАТО появились в странах Балтии, Польше и Румынии. В частности, в Польше сейчас дислоцируются 900 американских солдат и польское руководство на саммите в Варшаве будет просить Трампа продлить мандат этого контингента.

Польша, как хозяин саммита, вписывается в стратегию Трампа по НАТО, который требует, чтобы все члены альянса тратили на оборону не меньше двух процентов от ВВП ‒ Польша является одной из пяти стран НАТО, которые уже это делают.

Энергетическая независимость

Другим аспектом саммита и деятельности стран Междуморья является стратегия на уменьшение энергетической зависимости от российских газа и нефти, ведь Москва часто использует газ как политическое оружие, как было в случае с Украиной, когда дважды за последние 11 лет остановку поставок газа чувствовала целая Восточная Европа. Кроме того, страны региона также иногда жалуются на высокие и нерыночные цены на российский газ.

В прошлом месяце на новый польский терминал в Свиноуйсьце прибыл первый танкер с американским сжиженным газом, что соответствует стратегии Трампа «начать новую эру американской энергетической политики».

Польша построила терминал на Балтике недалеко от границы с Германией два года назад, что премьер страны Беата Шидло назвала «реализацией идеи укрепления безопасности страны». Польша, которая сейчас на две трети зависит от российского газа, хочет заменить российский газ за пять лет.

LNG-терминал для сжиженного газа также имеет уже Литва, получив газ с первого танкера с говорящим названием Independence (Независимость). Хорватия планирует построить терминал для сжиженного газа в своем северном регионе Истрия на Адриатике.

Президент Трамп хочет активно продвигать американский газовый экспорт на варшавском саммите, по его словам, это усилит энергетическую безопасность друзей, партнеров и союзников США по всему миру.

Проблема Центральной и Восточной Европы заключается в том, что транспортные артерии идут преимущественно в направлении с востока на запад, а Инициатива Междуморья хочет построить энергетическую, транспортную и коммуникационную инфраструктуру с Севера на Юг, что значительно поднимет экономику и безопасность Центральной и Восточной Европы.

Роль Польши

Когда стало известно, что президент Трамп посетит Польшу, польское руководство перенесло саммит Междуморья из Вроцлава в Варшаву.

Дональд Трамп выступит с ключевой речью на площади Красинских, которая была эпицентром Варшавского восстания 1944 года, когда нацисты грубо его подавили, а Красная Армия стояла на другом берегу Вислы вблизи Варшавы и не вмешивалась.

Как говорят спикеры Белого дома, Трамп отдаст должное «смелости польского народа», выступив на исторической площади перед тысячами поляков. В отличие от немецкого Гамбурга, куда Трамп отправится после Варшавы на саммит «Группы Двадцати», в Варшаве не ожидается протестов против его визита, ведь Польша является одной из самых проамериканских стран во всей Европе.

Также обозреватели обращают внимание на то, что в Польше сейчас одно из самых правых правительств в странах ЕС, во многом действующее в «политическом унисоне» с Трампом.

Однако и сам саммит, и реализация идеи Междуморья, и визит американского президента значительно поднимают геополитический вес Польши в регионе. Ведь и спикеры Белого дома признают, что состоялось «становление Польши как европейской силы».