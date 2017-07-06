В подконтрольной России власти Крыма – масштабные кадровые пертурбации. По инициативе главы полуострова Сергея Аксенова уволены вице-премьер Борис Зимин, министры по туризму, ЖКХ и энергетике, а также главы администраций Судака и Ялты. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, кто придет им на смену и почему на полуострове решили провести кадровую чистку.

Слухи о готовящихся отставках в крымском правительстве и на местах ходили давно, но подтвердились только 6 июня. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объявил о кадровых перестановках за день до сессии местного парламента, который по процедуре их должен утвердить.

«Завтра состоится сессия Государственного Совета Республики Крым, на которой будет принят ряд важных кадровых решений... В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров – естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», – пишет Аксенов в фейсбуке.

Был журналистом – стал министром

Нынешний глава Крыма решил заменить одного из своих заместителей – Бориса Зимина. Последний успел проработать в крымском Совмине меньше полугода – его назначили вице-премьером только 22 февраля. В правительстве полуострова он курировал сферу ЖКХ и энергетики.

Зимин – российский бизнесмен. До переезда в Крым он руководил одним из крупнейших газодобывающих предприятий России – ЗАО «Нортгаз». В феврале Аксенов обосновал его назначение тем, что «в правительство нужно привлекать молодые лица». Ожидается, что после ухода со своего поста Зимин останется в Крыму и будет работать в привычной для себя газовой сфере – возглавит «Черноморнефтегаз».

Новым крымским вице-премьером станет глава администрации Судака Владимир Серов. До этого он работал только в органах местного самоуправления. Был депутатом горсовета трех созывов, а в 2010-м избрался мэром Судака от Партии регионов. В 2014 году Серов поддержал Россию и сохранил пост градоначальника. То есть он беспрерывно руководил городом 7 лет.

Также Аксенов решил заменить сразу трех министров, находящихся у него в подчинении. В разгар курортного сезона он отправил в отставку главу Министерства по туризму Сергея Стрельбицкого, который руководил этим ведомством два года.

На смену ему придет Вадим Волченко, который сейчас возглавляет крымское представительство информагентства «Россия сегодня». Ранее он никогда не работал в сфере курортов и туризма. В 90-х был ведущим на радио и медиаменеджером, в 2008-м стал гендиректором «Крыммедиа-холдинг», который принадлежал бизнесмену Рустаму Темиргалиеву. Но опыт работы в крымском правительстве у Волченко есть. С 2010 по 2014 годы он руководил Республиканским комитетом АРК по информации.

Своего портфеля лишась также крымский министр топлива и энергетики Светлана Бородулина. Как и вице-премьер Зимин, она приехала на аннексированный полуостров из соседней России. Свою должность Бородулина получила в ноябре 2015 года – во время энергетической блокады Крыма и блэкаута. Ожидается, что теперь этот пост достанется ее первому заместителю Вадиму Белику. О последнем известно, что он является коренным крымчанином и свою карьеру построил на предприятии «Крымгаз». Там он от бухгалтера-ревизора дослужился до заместителя главы правления.

В отставку также отправлен министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов – он который продержался на этой должности чуть больше года.

Сергей Аксенов заявил, что новым главой МинЖКХ станет замглавы судакской администрации Марина Горбатюк. Выходит, что Судак покидают сразу два руководителя – мэр и его заместитель.

Также уволен глава ялтинской администрации Андрей Ростенко. Слухи об этом просочились в СМИ еще неделю назад, но все равно отставка является неожиданной. В крымских медиа Ростенко называют зятем Аксенова и человеком, который связан с ним еще с «лихих 90-х». Комментируя увольнение, ялтинский мэр сказал, что уходит в «стратегический резерв»

Я свою задачу в наиболее тяжелый период выполнил. Ялта – один из передовых регионов в Крыму

«Я свою задачу в наиболее тяжелый период выполнил. Ялта – один из передовых регионов в Крыму, это признано всеми. Поэтому можно найти применение моим силам на другом фронте. В процессе беседы с Сергеем Аксеновым я попросил дать мне тайм-аут и не спешить с моим новым назначением», – заявил Ростенко.

По словам Аксенова, новые руководители Ялты и Судака будут определены в ближайшее время по результатам конкурса.

Маловразумительная политика

Официальная причина нынешних кадровых замен – «повышение эффективности власти». Но крымский политолог Дмитрий Омельчук считает, что существуют иные предпосылки, поскольку чиновников, которые пришли на смену уволенным кадрам, нельзя назвать более профессиональными и эффективными.

«Кадровая политика – маловразумительная. Идет постоянная перетасовка кадров. Причем я бы даже не сказал, что люди, которые приходят на смену уходящим, лучше, сильнее и опытнее, кого они меняют. Просто есть какие-то внутренние механизмы, глубоко скрытые от посторонних глаз, которые должны помочь этой бесконечной чехарде», – сказал Омельчук в комментарии для Крым.Реалии.

Политолог считает, что одной из возможных причин нынешних отставок является желание крымского руководства свалить неудачи и проблемы на конкретных людей. В частности, Сергея Стрельбицкого, по мнению Омельчука, уволили за плохие показатели курортного сезона, хотя вины в этом самого министра нет.

Разве плох был наш министр курортов и туризма? Разве он виноват, что у нас в июне нет отдыхающих?

«Ну скажите, разве плох был наш министр курортов и туризма? Разве он виноват, что у нас в июне нет отдыхающих? Нет, он как раз был на своем месте, он профессионал. Кстати, его предшественница тоже была вполне профессиональная. Или что, новый министр ЖКХ не допустит повышения коммунальных тарифов? Ничего не изменится», – сказал политолог.

Экс-министр курортов и туризма АРК Александр Лиев также связывает отставку Стрельбицкого с падением турпотока. И он тоже убежден, что замена главы министерства не изменит ситуацию.

Турбизнесу лозунги не нужны – они реальную картину на себе чувствуют

«Причина – падение турпотока, о чем все чаще стал говорить крымский турбизнес. Рассказами о миллионах туристов можно успокаивать Путина с Медведевым, а турбизнесу лозунги не нужны – они реальную картину на себе чувствуют. И в СССР и до 2014 года около 70% турпотока составляли граждане с материковой Украины. Без возвращения Крыма в Украину – турбизнеса там не будет. И регулярные смены министров не помогут», – считает Александр Лиев.

Крымский политик Леонид Грач также считает, что Сергей Аксенов, меняя своих подчиненных, руководствовался отнюдь не «повышением эффективности власти». По его мнению, глава Крыма инициировал кадровые перестановки просто для «имитации бурной деятельности».

У него все неправы, никто ничего не умеет

«Мне даже в определенной степени жалко тех людей, которые сейчас придут. Потому что он с ними точно также поступит. У него все неправы, никто ничего не умеет – и это достаточно серьезно подтверждается. Но ты же сам подбираешь, ты же расставляешь», – сказал Грач в комментарии для Крым.Реалии.

По мнению политика, Аксенов опасается, что после президентских выборов в России Путин уберет его с должности. И подобными кадровыми встрясками нынешний глава Крыма демонстрирует, что имеет влияние в регионе и может быть полезным Москве.