В апреле 2014 года вооруженные отряды на востоке Украины захватывали административные здания. За спинами штурмующих крепких молодых людей стояли люди пенсионного возраста. Среди них были участники движения "Новороссия" Павла Губарева, других пророссийских движений и те, кто пришел самостоятельно.

В конце июня 2014 года сепаратисты собрали журналистов и представителей местных жителей и заявили им, что они едут на сдачу воинской части украинской армии под Авдеевкой. Среди них были женщины, которые называли себя "солдатскими матерями". Позже они рассказали журналисту телеканала "Дождь", что их дети действительно служат в армии, но никакого отношения к военнослужащим той части они не имеют. Автобус был обстрелян неизвестными под Авдеевкой. Погиб оператор первого канала Анатолий Клян.

Какую роль сыграли женщины пенсионного возраста в событиях 2014 года и как они были связаны с участниками пророссийских акций – рассказал свидетель тех событий, в 2014 году – советник губернатора Донецкой области Роман Свитан.

– Женщины, бабушки, дедушки – какую роль они сыграли в противостоянии вокруг Донецкой областной администрации и других учреждений на востоке Украины? Откуда они взялись?

В основном, им ставились задачи по прекращению движения колонн техники армии Украины

– В 2014 году бабушки и дедушки пенсионного возраста, в основном, это "тройки", были разбиты на трое. Общее количество их – от 30 до 100, то есть практически до роты этих людей. В основном, им ставились задачи по прекращению движения колонн техники армии Украины, которые выдвигались к границам страны с Россией.

– Хорошо, но если эти бабушки были организованы Службой безопасности Украины, то в момент, когда Украина потеряла контроль над этими территориями – весной 2014 года, – они подчинялись тем же офицерам СБУ, или уже другим людям?

– Это было очень показательно по Донецку и по Днепропетровску, по Донецкой и Днепропетровской области. В Донецкой области все эти группы подчинялись предателям родины, СБУшникам, которые перешли на сторону врага, российского оккупанта. А в Днепропетровской области, так как был создан оперативный штаб Корбаном и Коломойским, и в этот оперативный штаб вошли представители и СБУ, в том числе, потому эти бабушки были нейтрализованы в противодействии движению этих колонн.

– Вас послушать – так это просто сводные роты ГРУ Генштаба России – бабушки 60+.

– Я не знаю, как в России, я, по крайней мере, видел у Навального как минимум три "тройки", так и вы посмотрите, один в один, они одни и те же тезисы дают. То есть им перед этим их надиктовывают, и они их выдают. У нас в Донецке был такой интересный случай: иногда они (все-таки 60+) не всегда помнят эти тезисы, не всегда помнят то, что им говорят, и, допустим, при выходе на Донецкую администрацию либо при остановке колонн они иногда их просто путали. Вместо того, чтобы кричать "Донбасс – Россия", они начали кричать "Не дадим сланцевый газ" или "Не дадим продавать землю", то есть с предыдущих митингов.