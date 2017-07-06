Путин в пучине пессимизма

Одна из самых обсуждаемых новостей недели – слухи о намерении Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца, как это уже было в 2000 и 2004 годах. По мнению политолога Александра Кынева, целью этого шага может быть стремление Кремля оживить предвыборную кампанию и повысить явку на выборах 2018 года.

Сообщения о "беспартийном" сценарии предвыборной президентской кампании появились еще в конце мая. В четверг, 6 июля, их подтвердили источники РБК, "близкие к администрации президента". Одновременно с этим "Левада-центр" опубликовал результаты соцопроса, согласно которому предвыборный рейтинг "Единой России", от которой Путин баллотировался на выборах 2012 года, резко увеличился – с 55 до 63 процентов.

Все эти сообщения возникают на фоне новой волны давления на Алексея Навального, в штабах которого в четверг состоялись обыски и изъятия агитационных газет. Оппозиционный политик активно ведет предвыборную кампанию, несмотря на то что глава ЦИК Элла Памфилова прямым текстом заявила о невозможности его регистрации кандидатом из-за судимости. Соратники Навального, опирающегося на помощь волонтеров и краудфандинг, реагируют на слухи о самовыдвижении Путина с горькой иронией:

С чем же может быть связано решение Путина дистанцироваться от "Единой России" на президентских выборах 2018 года? Остается ли у Навального шанс составить конкуренцию действующему президенту не на площадях российских городов, а в избирательных бюллетенях? На эти вопросы Радио Свобода отвечает доцент департамента политических наук Высшей школы экономики, исследователь партийных и избирательных систем, политолог Александр Кынев:

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– "Единая Россия" в последние годы частенько воспринималась федеральными политиками различного уровня как сила, от которой лучше дистанцироваться, замаскировать свою связь с ней. Сейчас, если верить последнему опросу "Левада-центра", ее рейтинг заметно вырос. Зачем же тогда Путину идти на президентские выборы самовыдвиженцем?

– Дело в том, что последние несколько лет выборы проходят при сценарии низкой явки. Они проходят в сентябре, предвыборные кампании проходят довольно инертно, и делается все, чтобы независимый избиратель на выборы не ходил, а конформистски настроенный, административно зависимый выполнял свой так называемый гражданский долг, принося необходимый результат. За счет различных ухищрений – это смена избирательной системы, та же низкая явка, махинации с нарезкой избирательных округов и так далее – у одной политической силы по итогам выборов прошлого года оказалось "гипербольшинство". Причем это гипербольшинство на сегодняшний день не только в Государственной думе, оно фактически во всех региональных парламентах.

Политическую систему просто уморили

С барьерами, запретами, всевозможными ограничениями настолько сильно переборщили, что просто задушили на корню политическую конкуренцию. Возникла ситуация, когда даже та слабая партийная система, которая у нас была, получила в сентябре прошлого года такой удар под дых, что не может оправиться до сих пор. Фактически часть партий после сентября просто свернули деятельность в регионах, и их не видно вообще. В лучшем случае какой-нибудь член этой партии или возглавляющий ее политик иногда может дать какое-нибудь интервью, но сколько граждан это увидят? Очень мало. Часть партий ведет деятельность исключительно для галочки. Никаких массовых кампаний в большинстве регионов мы не видим. Такое ощущение, что на сегодняшний день партия вообще осталась одна, остальные до такой степени ресурсно ослаблены и крайне психологически деморализованы, что они не понимают, как жить в такой ситуации дальше – когда все каналы закрыты, делать ничего нельзя, а ресурсные возможности для того, чтобы регистрироваться, вести кампанию и так далее, требуются колоссальные. Политическую систему просто уморили, она лишена ресурсов и деморализована. В результате граждане видят наличие, как правило, только одной политической силы, и какие тут могут быть вопросы? Никаких вопросов нет, все абсолютно закономерно. Когда вы приходите в магазин и там товар один, то хочешь, не хочешь, а приходится его покупать. Спрашивают вас: как вы к нему относитесь? Ну, как относимся... Другого же нет! Это ситуация сфабрикованной безальтернативности, когда просто никого больше нет. Нет никакого энтузиазма, есть массовый социальный пессимизм.

Лучше дистанцироваться от тех, кто может оказаться крайним

Посмотрите другие опросы того же "Левада-центра" – очень хорошо видно, что никто ничего хорошего не ждет. Ожидания от будущего самые плохие и тревожные. Общество не просто в апатии, а оно погружается в пучину пессимизма, фрустрации, растет агрессия, бытовая агрессия. Вот последние инциденты, скажем, в Тверской области, в Московской области, когда люди начинают срываться, вершить самосуд. Часть людей, которые более грамотны, более образованны, выражают недовольство тем, что начинают ходить на акции протеста. Все это говорит о том, что общественные настроения, мягко говоря, очень тревожные. В таких условиях президентские выборы будут неизбежно проходить по-другому. На них низкой явкой не отделаешься, там важно продемонстрировать реальную поддержку, потому что это вопрос авторитета и престижа на международной арене. Во многом глядя на их результаты, будут воспринимать высшее руководство страны. И здесь уже как раз власть заинтересована в высокой явке. А высокая явка – это абсолютно другой сценарий, при нем на выборы как раз придет и независимый электорат, придет и думающий, но нейтральный, и для того, чтобы его привлечь, нужно его не отпугивать. Здесь работает совершенно другая логика, и здесь уже нужно будет дистанцироваться от того, что воспринимается как перегиб. В этом смысле, я думаю, нужно различать сфабрикованную безальтернативность и реальное понимание власти, нужно понимать, что есть очень сильное недовольство в обществе, и это недовольство в любой момент может выплеснуться на те и или иные политические силы, и лучше дистанцироваться от тех, кто может оказаться крайним.

– Что еще может придумать Кремль, чтобы добиться этой высокой явки?

– Что касается борьбы за явку, то этот вопрос пытаются решать разными способами. Во-первых, мы видим, что власти пытаются облегчить возможность участия в выборах людям без постоянной прописки и регистрации. Потому что, действительно, очень много людей живут не там, где прописаны, в другом городе, даже в другом регионе. Если человек 10 лет живет в Москве, а прописан в Хабаровске, он в Хабаровск не полетит. Меняется система голосования подобных избирателей, то есть вместо открепительных и досрочного голосования предварительно подается заявление и человек включается в дополнительные списки. Власть рассчитывает, что таким образом она получит какие-то дополнительные бонусы.

Итоговый сценарий будет определен довольно скоро, за него идет борьба

Кроме этого обсуждаются какие-то сценарии того, каким образом планировать саму кампанию, как подобрать конкурентов, с тем чтобы это было хоть как-то интересно. Если вы внимательно посмотрите заявления даже прокремлевских политологов, вы увидите, что среди описываемых ими сценариев возможной кампании есть два основных. Первый – это все те же знакомые лица, и на их фоне – Путин, который лучше, потому что все остальные хуже. Это сценарий крайне скучный и, конечно, при нем обеспечивать высокую явку будет тяжело. А есть сценарий более модерновый – разбавить картину молодыми кандидатами, "национальный лидер, отец нации, против талантливой молодежи". Но у молодежи еще все впереди, поэтому здесь лидерство тоже вроде бы должно быть неоспоримым, но с другим набором кандидатов. Есть еще другие сценарии: "осажденная крепость", военная мобилизация и так далее, но базовых все-таки два – это инерционный, который на сегодня является базовым, либо конкуренция с "молодыми талантами", которые еще не готовы, но "хорошо, что они есть". Они как бы оттеняют достоинства национального лидера. Я думаю, что итоговый сценарий будет определен довольно скоро, за него идет борьба, и всевозможные информационные вбросы, включая публикации соцопросов, я бы рассматривал именно как элементы информационных войн за сценарий будущих выборов и за роль различных групп федеральной элиты в следующем электоральном цикле.

– Существует ли какой-то сценарий президентской кампании, в котором есть место Алексею Навальному?

– Гипотетически он существует, но на практике он мало реален. Я думаю, что Навальный в данном случае играет на долгую перспективу, речь идет о 2021 годе, о 2024-м и так далее. То есть речь идет о намерении закрепиться в политическом сознании, в политической элите таким образом, что его нельзя будет игнорировать, а учитывая, что политическая система, политические партии во многом поддерживаются искусственно, власть неизбежно будет решать проблему перезагрузки партийной системы и в конце концов рано или поздно будет вынуждена считаться с общественными настроениями. Я думаю, что на это Навальный и рассчитывает: что как минимум через какое-то время он сможет претендовать на статус лидера одной из основных партий. Я думаю, речь идет об этом.

– Можно ли говорить о том, что в России де-факто уже началась предвыборная президентская кампания?

– Конечно.

– Не выглядит ли она в таком случае несколько странно? Есть Навальный, которого прямым текстом пообещали не допустить до выборов, и Путин, который даже пока не заявлял о своем намерении баллотироваться.

– Кампания де-факто идет, это абсолютно очевидно, причем она ведется и самой властью, и Алексеем Навальным. Только они ведут ее по-разному. Навальный пытается навязывать свою повестку, и, пользуясь политическим вакуумом, анабиозом старой партийной системы, которая пребывает в плачевном состоянии, он активно этот вакуум заполняет. А власть тестирует разные варианты и пытается нащупать наиболее оптимальный для себя сценарий президентской кампании. Так что каждая сторона решает свои задачи.

Днем в четверг сообщения о том, что Путин будет баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема пока "не фигурирует в повестке дня", хотя результат, показанный Путиным на выборах 2012 года в качестве кандидата от "Единой России", был "очень высоким". На выборах 2012 года Путин набрал 63,6% голосов избирателей – это почти на 7% меньше, чем в 2004-м, когда он баллотировался в качестве самовыдвиженца, но на 10% больше, чем в 2000 году.