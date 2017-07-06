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Политика

Побег и «переворот»: суд остался без показаний Януковича

Виктор Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович через своих адвокатов отказался участвовать в судовом процессе о государственной измене, который инициировала Генеральная прокуратура Украины, и подал заявление о «государственном перевороте», вследствие которого он был вынужден бежать в Россию. Суд назначил экс-президенту государственного защитника и перенес заседание суда по обвинению в государственной измене на 12 июля.

Накануне заседания, на котором суд должен был решить вопрос о порядке определения доказательств обвинения и начать их изучение, предыдущий президент Украины Виктор Янукович обнародовал видеообращение, в котором отказался участвовать в судебном процессе, результат которого, по его мнению, уже определен. Речь идет об обвинении в государственной измене. Одно из главных доказательств по делу ‒ письмо Януковича, в котором он обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать войска для стабилизации ситуации в Украине. Янукович говорит ‒ доказательств не видел.

«Мне не дали возможности ознакомиться с обвинением, суд рассмотрел все материли без моего участия. Я узнал об этом из СМИ. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении», ‒ заявляет Янукович на видео.

По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, после записи видеообращения бывший президент дал пресс-конференцию российским СМИ. Ни украинские СМИ, ни адвокаты бывшего лидера Партии регионов там не присутствовали.

Янукович хотел, чтобы военная прокуратура обратилась к России за помощью

Главная претензия защиты ‒ Янукович лишен возможности дать показания, потому что Генеральная прокуратура Украины отказывается обращаться к официальным органам России, согласно договорам о правовом сотрудничестве. Янукович уже свидетельствовал по схожей процедуре по делу Небесной сотни, где в роли обвиняемых выступают работники расформированного ныне спецподразделения МВД «Беркут». Их подозревают в убийствах активистов на Майдане. Военная прокуратура отказывалась официально обращаться к России о правовой помощи, потому что Россия является стороной конфликта, и предлагала альтернативные способы видеосвязи.

Вместо того, чтобы участвовать в судебном заседании о государственной измене в качестве обвиняемого, Виктор Янукович сам обвинил представителей нынешней власти. 20 июня его адвокаты подали в прокуратуру заявление экс-президента о государственном перевороте в феврале 2014 года.

В заявлении изложат те же события, будут допрошены те же лица, не пожелавшие прийти сюда
Виталий Сердюк

«В заявлении непосредственно изложат те же события, будут допрошены те же лица, не пожелавшие прийти сюда. В том числе и господин Юрий Луценко, который не пожелал прийти. Будут выяснены все факты, которые стали причиной ситуации, которую мы сейчас имеем в Украине, ‒ это война, это потеря территориальной целостности», ‒ заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Янукович обвиняет в «перевороте» Арсена Авакова, Юрия Луценко и Владимира Кличко. Отвечая на вопрос о причастности президента Петра Порошенко, адвокат Сердюк отметил, что его роль в Майдане нужно исследовать. Кроме нового заявления, Сердюк и его команда и в дальнейшем будут защищать интересы Януковича в других уголовных процессах, в частности, в том, где экс-президент обвиняет нынешнюю власть в давлении на суд.

После брифинга адвокаты ушли – и на судебное заседание в четверг, 6 июля, они не явились. Вместо их выступлений судьи, представители обвинения и журналисты посмотрели видеообращение Януковича. Ходатайство о предоставлении государственного защитника подал представитель обвинения, военный прокурор Руслан Кравченко.

Новому адвокату, по его словам, понадобится время на ознакомление с делом из 19-ти томов обвинения и двух томов доказательств защиты. По подсчетам Кравченко, новый адвокат сможет обрабатывать от 2 до 4 томов в день.

«Сторона обвинения считает, что эта позиция Януковича направлена только на затягивание времени, на затягивание процесса. И что данное лицо уклонялось от органов предварительного расследования, сейчас уклоняется от суда, с целью избежания уголовной ответственности за преступления, которые он совершил», ‒ заявил Кравченко.

В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента Виктора Януковича, которого подозревают в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

Обращение Януковича не осталось без реакции пророссийских деятелей. Житель Крыма и главный редактор интернет-издания «Ньюс-Фронт» Константин Кнырик подал на бывшего украинского президента заявление в Следственный комитет России. Мужчина принимал активное участие в оккупации Крыма в 2014 году, поэтому слова Януковича «я хочу, чтобы Крым вернулся в состав Украины» вызвали у Кнырика возмущение.

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