Экс-президент Украины Виктор Янукович через своих адвокатов отказался участвовать в судовом процессе о государственной измене, который инициировала Генеральная прокуратура Украины, и подал заявление о «государственном перевороте», вследствие которого он был вынужден бежать в Россию. Суд назначил экс-президенту государственного защитника и перенес заседание суда по обвинению в государственной измене на 12 июля.

Накануне заседания, на котором суд должен был решить вопрос о порядке определения доказательств обвинения и начать их изучение, предыдущий президент Украины Виктор Янукович обнародовал видеообращение, в котором отказался участвовать в судебном процессе, результат которого, по его мнению, уже определен. Речь идет об обвинении в государственной измене. Одно из главных доказательств по делу ‒ письмо Януковича, в котором он обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать войска для стабилизации ситуации в Украине. Янукович говорит ‒ доказательств не видел.

«Мне не дали возможности ознакомиться с обвинением, суд рассмотрел все материли без моего участия. Я узнал об этом из СМИ. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении», ‒ заявляет Янукович на видео.

По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, после записи видеообращения бывший президент дал пресс-конференцию российским СМИ. Ни украинские СМИ, ни адвокаты бывшего лидера Партии регионов там не присутствовали.

Янукович хотел, чтобы военная прокуратура обратилась к России за помощью

Главная претензия защиты ‒ Янукович лишен возможности дать показания, потому что Генеральная прокуратура Украины отказывается обращаться к официальным органам России, согласно договорам о правовом сотрудничестве. Янукович уже свидетельствовал по схожей процедуре по делу Небесной сотни, где в роли обвиняемых выступают работники расформированного ныне спецподразделения МВД «Беркут». Их подозревают в убийствах активистов на Майдане. Военная прокуратура отказывалась официально обращаться к России о правовой помощи, потому что Россия является стороной конфликта, и предлагала альтернативные способы видеосвязи.

Вместо того, чтобы участвовать в судебном заседании о государственной измене в качестве обвиняемого, Виктор Янукович сам обвинил представителей нынешней власти. 20 июня его адвокаты подали в прокуратуру заявление экс-президента о государственном перевороте в феврале 2014 года.

В заявлении изложат те же события, будут допрошены те же лица, не пожелавшие прийти сюда

«В заявлении непосредственно изложат те же события, будут допрошены те же лица, не пожелавшие прийти сюда. В том числе и господин Юрий Луценко, который не пожелал прийти. Будут выяснены все факты, которые стали причиной ситуации, которую мы сейчас имеем в Украине, ‒ это война, это потеря территориальной целостности», ‒ заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Янукович обвиняет в «перевороте» Арсена Авакова, Юрия Луценко и Владимира Кличко. Отвечая на вопрос о причастности президента Петра Порошенко, адвокат Сердюк отметил, что его роль в Майдане нужно исследовать. Кроме нового заявления, Сердюк и его команда и в дальнейшем будут защищать интересы Януковича в других уголовных процессах, в частности, в том, где экс-президент обвиняет нынешнюю власть в давлении на суд.

После брифинга адвокаты ушли – и на судебное заседание в четверг, 6 июля, они не явились. Вместо их выступлений судьи, представители обвинения и журналисты посмотрели видеообращение Януковича. Ходатайство о предоставлении государственного защитника подал представитель обвинения, военный прокурор Руслан Кравченко.

Новому адвокату, по его словам, понадобится время на ознакомление с делом из 19-ти томов обвинения и двух томов доказательств защиты. По подсчетам Кравченко, новый адвокат сможет обрабатывать от 2 до 4 томов в день.

«Сторона обвинения считает, что эта позиция Януковича направлена только на затягивание времени, на затягивание процесса. И что данное лицо уклонялось от органов предварительного расследования, сейчас уклоняется от суда, с целью избежания уголовной ответственности за преступления, которые он совершил», ‒ заявил Кравченко.

В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента Виктора Януковича, которого подозревают в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

Обращение Януковича не осталось без реакции пророссийских деятелей. Житель Крыма и главный редактор интернет-издания «Ньюс-Фронт» Константин Кнырик подал на бывшего украинского президента заявление в Следственный комитет России. Мужчина принимал активное участие в оккупации Крыма в 2014 году, поэтому слова Януковича «я хочу, чтобы Крым вернулся в состав Украины» вызвали у Кнырика возмущение.