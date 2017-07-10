Климкин считает, что планируемая система контроля за передвижением россиян лучше чем визы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что планируемая новая интегрированная система контроля за въездом-выездом граждан России и их передвижением по территории Украины будет лучше, чем предлагаемое введение виз для россиян.

По его словам, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины он представил комплекс решений, предусматривающий введение биометрического контроля на границах Украины для всех иностранцев, а для граждан России также и предварительной регистрации их прибытия и обязательной регистрации мест пребывания в Украине.

По словам министра, решение будет вводиться в несколько этапов по мере технической готовности к этому.

Первым должен быть введен биометрический контроль для иностранных граждан на въезде в Украину с реестром биометрических данных. Это, по словам Климкина, никак практически не повлияет на граждан стран Европейского союза, как и других стран, имеющих биометрические паспорта.

Следующим этапом должны стать именно меры, направленные непосредственно на граждан России, как «последовательный и системный» комплексный ответ, направленный на «террористические угрозы, которые создает Россия» внутри Украины. Речь идет о введении для граждан России требований заранее согласовывать свои планы приезда в Украину, а также регистрироваться по месту пребывания в Украине и сообщать о своем передвижении в пределах государства.

Климкин добавил, что, по его мнению, это лучше, чем введение виз для граждан России, так как такая мера не давала возможности достаточно контролировать передвижения россиян и «не отвечала бы нашей цели». К тому же, предостерег украинский министр, Россия наверняка ответила бы введением виз для граждан Украины, что создало бы проблемы для въезда украинцев на захваченный Россией Крым, который Москва считает «российской территорией».

Ранее в понедельник секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после заседания совета сообщил, что, по принятым решениям, не позднее чем в начале следующего года, а возможно, и раньше, для иностранцев на границах Украины должен заработать биометрический контроль, а для граждан России также должны ввести обязанность обязательного требования предварительной регистрации поездки по специальной системе, которую должно разработать Министерство иностранных дел Украины, регистрации на территории Украины в месте временного пребывания и необходимости подавать информацию о пребывании на территории Украины.