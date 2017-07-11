Аннексия Крыма фактически стерла с профессиональной футбольной карты первого чемпиона Украины – симферопольскую «Таврию». Команда была вынуждена покинуть полуостров, а удержаться на материке ей не удалось. В 2016 году клуб впервые после падения подал заявку на любительский чемпионат Украины. А уже через год команда вновь идет в профессиональный футбол – сезон 2016/2017 «Таврия» проведет во Второй лиге Украины.

Говорить о конкретных планах на сезон генеральный директор клуба «Таврия» Алексей Кручер пока не берется. По его словам, хоть первые официальные матчи уже стартуют, тренерский штаб еще определяется с игроками – их можно заявлять до первого сентября. Также еще не ясно, получит ли команда финансирование.

«Сейчас ведется максимальный просмотр игроков. Ведем переговоры с игроками первой лиги для усиления нашей команды. По результатам стартовых трех-пяти туров будет поставлена задача на сезон», – говорит директор клуба.

Футбольный эксперт Иван Вербицкий считает, что ставить планы на Первую лигу команде из Симферополя еще рано. Еще в прошлом сезоне, говорит он, команда была не на первых ролях среди аматорских команд. Но потенциал на повышение в классе эксперт видит. В пример он приводит победу в прошлом сезоне над харьковским «Металлистом» со счетом 4:1.

Важным является сам факт, что «Таврия» вернулась в профессиональный футбол

«Пока нет оснований, которые давали бы надежду, что будет борьба за первую лигу. Здесь, скорее, команде надо укорениться. Потенциал есть. Но сейчас мне кажется важным сам факт, что «Таврия» вернулась в профессиональный футбол и будет играть во Второй лиге», – говорит Вербицкий.

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр видит завершение сезона для симферопольской команды вверху турнирной таблицы, что дало бы возможность попасть в Первую лигу. Но, по его мнению, в большей степени это зависит от финансирования клуба. Если будет финансирование, то будут и хорошие игроки, и инфраструктура, и уверенный взгляд в будущее, считает Комуняр.

Для крымчанина Сергея Дуба, который болеет за «Таврию» более 15 лет, главную задачу клуб уже выполнил – возродился и попал в профессиональный украинский футбол.

«Результаты на втором месте. Конечно, хотелось бы и побед, и выхода дальше. Но то, что на сегодняшний день получилось, – это уже хорошо», – считает он.

Обойма команды

Футбольный эксперт Иван Вербицкий считает, что в обойму воссозданной команды в первую очередь должны входить молодые воспитанники из Крыма. Это нужно делать для того, считает Вербицкий, чтобы Украина не потеряла футбольное поколение полуострова. Эту задачу он называет «первоочередной» для руководства команды «Таврия», подчеркивая символичность клуба для крымчан.

«Надо заинтересовать их тем, чтобы они оставались украинцами. Речь идет, прежде всего, о молодых футболистах, которые в силу своего возраста и пропаганды, которую они слышат на полуострове, еще не определились», – считает эксперт.

Руководство «Таврии» также видит воспитанников крымского футбола в составе команды. По словам Алексея Кручера, задача о привлечении футболистов из Крыма стоит и проводится, но все будет зависть от их уровня футбольного профессионализма.

Мы максимально уделяем внимание крымчанам. Все зависит от их желания, умения и мастерства

«Мы максимально уделяем им внимание. Предоставляем жилье, питание, шанс закрепиться. Все зависит от их желания, умения и мастерства», – говорит он.

Для болельщиков «Таврии» наличие воспитанников крымского футбола в составе воссозданной команды важно. По словам крымчанина Сергея Дуба, их количество не столь важно, но «хотя бы несколько представителей должны играть в «Таврии».

Comeback крымских болельщиков?

В наличии интереса жителей полуострова к возрожденной «Таврии» у Олега Комуняра нет сомнений. Он считает, что крымчане обязательно будут следить за командой. В подтверждение своих слов он приводит прошлый сезон, когда команда участвовала еще в аматорском футболе.

«Они уже ездили. В прошлом сезоне достаточно много людей приезжало из Симферополя. Крымчане восприняли эту новость о Второй лиге с большим позитивом. Все будут болеть. Надеюсь, мы еще наладим качество онлайн-трансляций, чтобы люди, которые не смогут ездить, смогли посмотреть ее онлайн», – говорит Комуняр.

Резонанс идет, интересуются очень сильно

Такого же мнения придерживается и гендиректор клуба Алексей Кручер. По его словам, «Таврия» постоянно получает от болельщиков письма на электронный адрес и сайт, а также звонки со словами поддержки. «Резонанс идет, интересуются очень сильно», – говорит он.

В свою очередь, футбольный эксперт Иван Вербицкий не рассчитывает на большой ажиотаж у крымчан на игру «Таврии» во Второй лиге. С одной стороны, эксперт не исключает, что крымские болельщики будут смотреть онлайн-трансляции «Таврии». Однако, по его опыту, они никак не смогут перекрыть просмотр матчей в живую.

«Смотреть онлайн-трансляции – зрелище не из лучших. Надеюсь, что будет большой ажиотаж, но если сразу не будет результата – тогда еще сложнее. Будем надеяться, что какое-то внимание на оккупированных территориях будет», – сказал эксперт.

С другой стороны, говорит эксперт, крымские болельщики по его наблюдениям не переключились на «ТСК-Таврия» (крымский футбольный клуб, созданный после аннексии Крыма – КР) и все же есть вероятность, что они будут поддерживать настоящую «Таврию»:

«Следил за сайтом «ТСК-Таврия» и видел снимки с трибун – было очень мало народа. Сложно сказать, что эта команда заняла место в душах крымчан «Таврии», что выступала в Высшей лиге чемпионата Украины».

Болельщик из Крыма Сергей Дуб говорит, что будет стараться приезжать на игры «Таврии», несмотря на сложности прохождения админграницы. В том, что среди крымчан будет ажиотаж, он не сомневается, считает, что Вторая лига будет интересной – ведь в этом году там играют клубы, которые еще недавно играли в Высшей лиге: «Днепр –1», «Металлист», «Металлург». Но самое главное, по словам крымчанина, чтобы в чемпионате участвовала «Таврия» – Симферополь.