«Русская весна» в одиночной камере

Когда слышишь об очередном «герое русской весны», которого после возвращения в родную гавань новые власти полуострова без всякой жалости выбрасывают на помойку как отслуживший свое материал, очень хочется впасть в злорадство. Есть явная закономерность в том, что такая судьба чаще всего постигает не рядовых серых бюрократов, которые под шумок «референдума» сменили паспорта и остались работать в привычных теплых креслах, а как раз наиболее горластых и задиристых любителей «русского мира». Я называю этот феномен «синдромом Зубкова».

Известный в Крыму предприниматель Олег Зубков, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и когда-то крайне популярного сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, быстро разочаровался в идеалах весны 2014-го. Тогда благодаря видеороликам, на которых Зубков, сидя в вольере со львами, грозился спустить зверушек на «бандеровцев», он получил скандальную известность. Правда, буквально через несколько месяцев Олег Алексеевич обнаружил, что у его бизнеса в новых реалиях появились серьезные проблемы, а договориться с чиновниками «по-хорошему», как это всегда можно было сделать в украинские времена, не выходит. И вскоре Зубков не только частично покаялся в «ошибках молодости», но и вступил в настоящее информационное противостояние с подконтрольными России чиновниками, которое продолжается и по сей день.

Лично мне приятно было узнать, что бравый начальник Алуштинского СБУ Никита Тучин, курировавший давление на местных активистов еще до вторжения российских войск, а позже возведенный оккупантами за усердие в чин офицера ФСБ, был через какое-то время уволен вместе с десятками других «интегралов» – силовиков, изменивших украинской присяге. Тучин отслеживал мое дело как независимого общественного активиста задолго до событий 2013-2014 г., а в ходе революции достоинства вместе с коллегами-особистами работал в интересах режима Партии регионов. У меня не было сомнений в том, что он поддержит интервентов, как нет и жалости к этому человеку после бесславного и преждевременного завершения его карьеры в органах. Предателей не любят нигде – это аксиома.

Предателей не любят нигде – это аксиома

О последнем громком случае в этой иронической цепочке на прошлой неделе написало даже такое лоялистское издание, как «Крымский телеграф». Старшего преподавателя математики Валерия Подъячего, который отдал много лет жизни работе в структуре Академии биоресурсов и природопользования, еще накануне 2016 года уволили из вуза в связи с наличием судимости в украинские времена. И не было бы в этой истории ничего интересного, если бы не характер данной судимости. Убежденного пророссийского активиста Подъячего, создавшего вместе с соратником по борьбе Святославом Компанийцем в далеком 2005 году зонтичную коалицию «Севастополь – Крым – Россия», украинское правосудие неожиданно обвинило в сепаратизме. В те времена сложно было представить себе аннексию Крыма Россией, но Подъячий и товарищи не уставали напоминать местным жителям про «предательство» Хрущева, подписавшего Акт о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году.

Тем не менее, ни это славное прошлое, ни даже почетная медаль за участие в «воссоединении» Крыма с Россией, которую Подъячий получил из рук «народного губернатора» Севастополя Алексея Чалого, не спасла его от увольнения. Ученый совет Академии, на тот момент уже ставшей частью Крымского федерального университета, постановил, что не может человек с судимостью воспитывать будущую научную и хозяйственную элиту полуострова. Примерно то же самое Подъячему говорят и во всех местных школах, куда он безуспешно пытается устроиться на работу. Закон, мол, суров, но это закон, пусть даже украинский. Теперь незадачливый преподаватель судится с одним из симферопольских учебных заведений, безуспешно пытаясь понять, где же он нагрешил против российского государства, которое так жестоко с ним обошлось.

Полицейскому аппарату мешают не только враги, но и слишком активные друзья

Вишенкой на торте глубокого презрения правящих элит к горячим патриотам России стал запрет одного из самых влиятельных частных рупоров имперской пропаганды – сайта «Спутник и погром», который принадлежит блогеру Егору Просвирнину. Ресурс, который в течение трех лет восхищался аннексией Крыма и продвигал идею о блицкриге русских танков до Киева и дальше, попал под блокировку всемогущего Роскомнадзора – за «разжигание национальной вражды». Наверное, Просвирнин мог бы порадоваться тому, что хоть сам остался цел – будь он полевым командиром «Новороссии» типа какого-нибудь Мозгового, все закончилось бы гораздо болезненнее.

Полицейскому аппарату, который управляет сегодня российским обществом, мешают не только враги – оппозиция должна быть контролируемой и послушной, – но и слишком активные друзья. Чрезмерная инициатива, даже если речь идет о яростном стремлении укрепить трон и расширить горизонты (которые у России, как известно, вместо границ), будет наказываться и впредь. Послушание – главная добродетель в тоталитарном обществе, а «заслуги перед Отечеством» традиционно аннулируются в полночь.

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

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