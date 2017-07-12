Американский новостной портал Business Insider размышляет над вызовами, связанными с возможным вступлением Украины в НАТО. Американский еженедельник National Review рассказывает о попытках администрации президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. Аналитический центр Atlantic Council пишет о том, что американское правительство на самом деле серьезно настроено в отношении Украины.

Американский новостной портал Business Insider размышляет над вызовами, связанными с возможным вступлением Украины в НАТО. Автор обращает внимание на то, что согласно последним опросам общественного мнения, около 69% украинцев хотят вступления Украины в Альянс, а Верховная Рада объявила вступление в НАТО приоритетом внешней политики. Но отмечается, что есть ряд вопросов, на которые следует обратить внимание.

Для того, чтобы стать следующим членом НАТО, Украине еще нужно провести ряд экономических и антикоррупционных реформ, отмечается в статье. Автор ссылается на слова бывшего посла США в Украине Джона Хербста, который считает, что Украина вряд ли сможет присоединиться к Альянсу в течение следующих десяти лет из-за опасений некоторых европейских стран-членов НАТО спровоцировать Москву.

Также для того, чтобы стать членом НАТО, Украина не должна иметь никаких территориальных споров, поясняет автор. Ведь сейчас из-за российской агрессии в стране есть территориальные проблемы с Крымом и Донбассом.

Даже если Украине удалось бы вступить в НАТО раньше, Хербст не исключает усиления агрессии со стороны Кремля. В статье говорится, что Кремль уже не один год ведет гибридную войну против Украины, используя при этом масштабные кибератаки, и, вероятно, стоит за убийствами 13 чиновников на территории Украины.

Автор статьи цитирует Хербста, который считает, что «поведение России в Украине свидетельствует о том, что Кремль готов делать удивительные вещи для достижения своих целей» и до тех пор, пока Россия не будет иметь «менее воинственного президента», Украина вообще может не вступить в НАТО.

Американский еженедельник National Review размышляет над попытками администрации президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.

Издание обращает внимание на то, что оба бывшие президента США ‒ Джордж Буш и Барак Обама ‒ сначала думали, что смогут построить дружеские отношения с авторитарным лидером России. Но, по мнению авторов, «простой факт заключается в том, что Владимир Путин ‒ хладнокровный циник, желающий и дальше безжалостно расширять власть личную и своего государства, независимо от того, означает ли это экспортировать вооружения террористам на Ближнем Востоке, или же убивать диссидентов и журналистов внутри страны». Президент США Дональд Трамп, похоже, пытается повторить ошибки прошлого, говорится в статье.

Издание поясняет, что прежде всего необходимо трезво оценить цели Владимира Путина. «В прошлом году Белый дом постоянно флиртовал с идеей отмены санкций, которые были введены администрацией Обамы. Это было бы ошибкой. Сенат с этим не соглашается», ‒ отмечается в статье.

Что касается Сирии, то авторы считают, что «США должны работать с силами союзников для удержания как можно больших территорий и установления позиции силы», с четкой конечной целью ‒ установить мир и стабильность.

Сам Дональд Трамп считает, что его внешняя политика основывается на «принципиальном реализме», но, по мнению авторов, на самом деле его политика требует еще большего реализма и еще большей принципиальности.

Аналитический центр Atlantic Council указывает на серьезную настроенность американского правительства в отношении Украины.

Автор статьи Диане Франсис считает, что у Киева была довольно удачная неделя ‒ 9 июля Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон объявил о продлении санкций в отношении России до тех пор, пока Кремль не начнет делать первые шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины. А накануне саммита G20 Тиллерсон назначил Курта Волкера, который специализируется на политике Москвы, спецпредставителем США по украинскому урегулированию, что говорит о серьезных намерениях Вашингтона в отношении Украины.

В статье говорится, что речь Тиллерсона в Киеве о том, что Россия ответственна за войну в Украине, стала «музыкой в ушах Украины», ведь со времен избрания нового президента США Дональда Трампа не была понята четкая позиция его администрации по российской агрессии.

Франсис отмечает, что в результате агрессии Кремля «девять процентов украинской земли остаются в руках России», а Донбассом руководит беззаконие боевиков. Более 1,8 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, более 10 тысяч человек погибли, еще десятки тысяч были ранены, говорится в статье.

Автор заключает, что «дипломаты считают своей задачей завершение конфликта, но реальность заключается в том, что это также должно заставить Россию покинуть Украину и выплатить ей репарации, а Украину нужно сделать членом НАТО», чтобы конфликт не повторился снова.