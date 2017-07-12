В Керчи начали красить железнодорожную арку для моста через пролив

В Керчи, в зоне строительства Керченского моста строители приступили к покраске железнодорожного арочного пролета сборку которого завершили накануне. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Покрытие антикоррозийной краской предполагает защиту металлических элементов от воздействия соленой воды, ветра и перепадов температур.

Арочный пролет, по сообщению пресс-службы «Крымский мост», содержит более 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, подвески, его общий вес превышает 5,8 тысяч тонн. После покраски его планируют перевезти и установить на фарватерные опоры.

В пресс-службе отмечают, что после установки на опоры эти арки «обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды».

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.