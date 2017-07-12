Фестивалю «Джаз Коктебель» исполняется 15 лет. После аннексии Крыма в 2014 году он был вынужден переехать на материковую Украину и теперь проводится в Одесской области. Ожидается, что в этом году опен-эйр пройдет в курортном городке Черноморск. Тем временем на аннексированном Россией полуострове уже четвертый год подряд будет проходить фестиваль под названием Koktebel Jazz Party, организатором которого является гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. Он объявил свое мероприятие преемником предыдущих джазовых фестивалей в Коктебеле и предстоящий концерт тоже называет юбилейным.

История Koktebel Jazz Festival берет свое начало в 2003 году. Изначально он был задуман как акция по привлечению внимания к Дому-музею Максимилиана Волошина, который тогда нуждался в ремонте. За несколько лет организаторы смогли добиться поставленной цели – на реконструкцию были найдены средства. Фестиваль переформатировался – его целью стало знакомство публики с современной и экспериментальной музыкой.

​В 2003-м одним из членов команды организаторов фестиваля был Дмитрий Киселев. Сейчас он возглавляет медиа-холдинг «Россия Сегодня», а тогда был простым журналистом украинского телеканала ICTV. По словам президента «Джаз Коктебель» Лилии Млинарич, с 2006 года Киселев не имеет отношения к фестивалю, но в первые годы его существования принимал в его подготовке самое активное участие.

«Он подарил фестивалю имя и подсказал, что в Европе есть такая форма поддержки музеев, как музыкальные фестивали. Этим советом мы и воспользовались для поддержки Дома-музея Волошина», – ранее рассказывала Лилия Млинарич.

Хорошо незабытое старое

Со временем Koktebel Jazz Festival стал одним из главных музыкальных событий не только Крыма, но и всей Украины. Из года в год он принимал музыкантов с мировым именем и собирал многотысячные концерты. Но события 2014 года круто изменили историю фестиваля и вынудили его покинуть родину.

​«В последний год фестиваля на 75-56 процентов публика была украинской. И только 25 процентов – это публика из России и Белоруссии. Мы пошли за своей публикой. Мы знаем ее интересы, ее ориентированность. Мы могли играть свободную музыку только на свободной территории. Для нас это Украина», – сказала Лилия Млинарич.

В 2014 году было принято волевое решение «эвакуировать» фестиваль в поселок Затока – курорт Одесской области. На берегу моря была оборудована сцена, на которой проходили и дневная, и вечерняя программа. По оценкам организаторов, фестиваль посетило 5 тысяч человек. Это гораздо меньше, чем в довоенные годы, но все равно оргкомитет считал этот показатель успехом для таких экстремальных условий.

​«Джаз Коктебель» в Затоке, август 2014 года

В следующем году «Джаз Коктебель» снова прошел в Затоке, но на этом месте фестивалю не удалось закрепиться. В 2016-м он состоялся в другом курорте Одесской области – Черноморске (бывший Ильичевск – КР). И 15-летний юбилей Koktebel Jazz Festival планирует провести там же.

​«Площадкой фестиваля будет турбаза «Чайка» – это турбаза Ильичевского морского порта, которая уже несколько лет не эксплуатируется, а мы ее так реанимируем, можно сказать», – сообщила Лилия Млинарич в комментарии для Крым.Реалии.

По ее словам, на «Джаз Коктебель-2017» будет работать сразу 5 сцен. Собственно, джазовая сцена расположится в местном Доме культуры, а все остальные четыре откроются на территории турбазы на берегу моря. Главная локация будет традиционно называться Nu Jazz – в честь нудистского пляжа в Коктебеле, на котором она ранее располагалась.

Первый день фестиваля будет полностью посвящен украинской музыке

​«Мы открываемся 24 августа, это праздничный день (День независимости Украины – КР). Первый день фестиваля будет полностью посвящен украинской музыке. На всех сценах и площадках будет звучать украинская музыка», – рассказала президент «Джаз Коктебель».

В связи с юбилеем фестиваля его организаторы хотят вспомнить старые проекты и попробовать повторить их в новом формате. Например, в 2005 году в Коктебеле группа «Танок на майдане Конго» выступала с 10-ю джазменами. Этим летом, 12 лет спустя, те же артисты собираются снова выйти на сцену с джазовыми музыкантами, но уже с новой программой.

Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут группы из Великобритании «Asian Dub Foundation», «Red Snapper» и немецкий музыкант румынского происхождения Shantel. Оргкомитет обещает, что это еще не все громкие имена в лайн-апе, но пока они не разглашаются, так как контракты заключены не со всеми артистами.

​​«Джаз Коктебель» в Черноморске, август 2016 года

Безымянные звезды

Тем временем в Крыму идет подготовка к другому фестивалю под названием Koktebel Jazz Party. Предыдущие три года под этим брендом джазовые концерты организовывал гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. То музыкальное событие, которое он собирается провести в августе, позиционируется как «XV сезон международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party».

«В 2003 году в Коктебеле прошел первый фестиваль «Джаз Коктебель». Мне посчастливилось стать его основателем вместе с моими украинскими друзьями – Лилией Млинарич, Владимиром Соляником и Кириллом Вышинским... С тех пор джаз в бархатный сезон в Коктебеле ни на один год не утихал. Всех поклонников этой магии приглашаю и в этом году на Koktebel Jazz Party. Добро пожаловать на 15-й сезон джаза в Коктебеле», – гласит обращение Киселева на сайте фестиваля.

​В этом году организаторы Koktebel Jazz Party обещают привезти на аннексированный полуостров 14 коллективов и исполнителей из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Южной Кореи и других стран мира. Интересно, что название групп и имена артистов из этих стран не разглашаются. В программе фестиваля их подписывают «музыканты из США и Кореи», «коллектив из Германии», «артист из США».

Очевидно, что это делается в связи с тем, что Крым находится под международными санкциями. И если название групп и имена музыкантов будут указаны в афише, их выступление может сорваться. Что, собственно, и произошло в 2015 году, когда оргкомитет Koktebel Jazz Party обнародовал лайн-ап. Тогда это вызвало протесты МИДа Украины, и правительства западных стран рекомендовали своим артистам воздержаться от выступления в Крыму. В результате в Коктебеле сорвался приезд иностранных музыкантов. А Карл Фриерсон из немецкой группы De Phaz, которая должна была выступить в Крыму, вовсе отправился на «Джаз Коктебель» в Затоку.

Koktebel Jazz Party в Коктебеле, август 2015 года

В 2016 году Koktebel Jazz Party уже не разглашал список своих иностранных музыкантов. И в результате, по данным крымских медиа, в Крыму выступили китайский коллектив Li Xiaochuan jazz guartet, группа из Японии Tachibana Quintet и американская джазовая певица Джанин Картер.

В 2014 и 2015 годах организаторы украинского фестиваля «Джаз Коктебель» жаловались, что фестиваль Дмитрия Киселева пользуется их брендом и от его имени пытается приглашать в Крым иностранных артистов. Кроме того, украинский оргкомитет подозревал, что Koktebel Jazz Party всегда намерено проводит свои концерты в те же даты, что и они. Однако в этом году впервые два ивента пройдут в разное время: Koktebel Jazz Festival в Черноморске запланирован на 24-27 августа, а Koktebel Jazz Party в Коктебеле – на 20-22 число того же месяца.