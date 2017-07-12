Россия: Госдума одобрила упрощенный порядок приобретения гражданства для украинцев

В России Государственная дума, нижняя палата парламента одобрила во втором и основном чтении законопроект, который, среди прочего, предусматривает упрощенный порядок приобретения гражданства России гражданами Украины.

Документ предусматривает, что для украинцев вместо документа, подтверждающего выход из предыдущего гражданства, чего требует действующий закон, могут принимать только нотариальную копию их заявления об отказе от гражданства Украины, направленной в компетентные украинские органы.

Докладчики о законопроекте утверждали, что Украина «сознательно не принимает» просьб об отказе от гражданства и не отвечает на них и получить справку о выходе из гражданства Украины «практически невозможно».

Они также заявляли, что в настоящее время принятия в гражданство России ждут около 600 000 украинцев, которые уже находятся в России.

Среди других изменений, которые предусматривает новый законопроект – введение присяги на верность России при принятии гражданства и возможности отменять предоставленное иностранцу гражданство России в случае его осуждения по антитеррористическим статьям Уголовного кодекса страны.

В случае одобрения и верхней палатой, Советом федерации, и президентом России этого закона, предусмотрено, что эти нормы должны вступить в силу с 1 сентября этого года.

В Украине после сообщений о предыдущих, еще весной 2014 года, похожих планах России – тогда речь шла об упрощении получения гражданства таким же образом, через заявление об отказе от предыдущего, для «русскоязычных иностранцев» (в нынешнем российском законопроекте говорится конкретно о украинцах) – уже заявляли, что законодательство Украины не предусматривает такой процедуры «отказа от гражданства», и поэтому получение гражданином Украины иностранного гражданства в связи с «отказом от гражданства Украины» не может рассматриваться как законное основание для прекращения гражданства Украины.