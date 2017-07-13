10 июля Иракская армия официально объявила о полном освобождении Мосула от боевиков "Исламского государства". Прошло всего несколько дней – и уже можно говорить о том, что город ожил и начал возвращаться к мирной жизни.

Впервые за три года в Мосуле открылись парикмахерские, бильярдные и кафе. Пока в городе хозяйничали исламисты, любые развлечения были под строжайшим запретом.

Муханнад – владелец двух магазинов музыкальных дисков. Он рассказывает, что потерял 30 тысяч долларов, когда боевики разгромили его бизнес.

– Работы здесь не было вообще. Я попытался вновь открыть магазин с видеоиграми, но боевики "ИГ" вновь пришли и вынесли все подчистую, – жалуется он.

С приходом "ИГ" под запретом оказались куклы, манекены, картины на стенах и даже вывески: любое изображение человеческого лица считалось греховным.

В магазине торговца одеждой Абу-Саба боевики снесли головы всем манекенам. Короткая одежда тоже оказалась вне закона.

– У нас был короткий список того, что можно продавать. Все, что вы видите сейчас на прилавке, все было под запретом, – рассказывает продавец.

В списке особо тяжких преступлений при исламистах числилось и курение. Местные кальянщики до сих пор боятся работать открыто, а кальянные залы, которые все же работают, скрыты от посторонних глаз. Владельцы боятся, что к ним могут придти джихадисты со взрывчаткой, поясняет кальянщик Сафьян. Он недавно вернулся в город и в свободное от работы время вместе с другими волонтерами помогал разбирать завалы в родном Мосульском университете.

– Сначала я и два моих друга, которые учатся со мной на историческом факультете, пришли разбирать мусор, – рассказывает Сафьян. – Вместе с волонтерами из группы "Будущее Найнавы" мы постарались сделать все возможное: разобрали обломки, убрали мусор, очистили помещения.

Мосульский университет боевики "Исламского государства" захватили в 2014 году. Студентов выгнали из аудиторий, некоторые преподаватели перешли на сторону исламистов. В химических лабораториях университета исламисты наладили изготовление взрывчатки и, предположительно, биологического оружия. Сегодня все здания по-прежнему закрыты, а большинство классов сожжены. Остался минимум техники для обучения студентов.

Особенно пострадала библиотека университета: книги и манускрипты, скорее всего, были уничтожены. 50-летняя Люма, глава финансового отдела университета, опасаясь за свою жизнь, три года не выходила из дома. Женщина говорит, что когда смогла вернуться в университет, просто не узнала его. Боевики "ИГ" сожгли все внутри.

На восстановление университета нужно полгода и более миллиона долларов, говорит Люма. Но когда из Багдада придут эти средства – неизвестно.

Значительно хуже обстоит ситуация с инфраструктурой в Западном Мосуле. В старой части города многие дома практически разрушены до основания, а немало зданий заминированы боевиками.

Один из важнейших исторических объектов Ирака – Мосульский музей. Он тоже сильно пострадал: боевики разбили все его статуи. Уже после освобождения исчезли и две картины. Но, несмотря на эти потери, археологи считают, что музей можно и нужно открыть: ведь большая часть коллекции с 90-х годов хранилась не в Мосуле, а в столице страны.

– Наши артефакты из Хатры хранятся в Багдаде, а их очень много. А еще есть ценности из Найнавы, ассирийские, и из древнего города Нимруд, они тоже в багдадском хранилище, – рассказывает Райя Мошен Альхаи Юнус, экс-директор Мосульского музея. – Крупнейшие мировые музеи тоже наполнены нашими артефактами. В общем, у нас достаточно ценностей. Если у нас будет мир, то мы восстановим музей очень быстро.