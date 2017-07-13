Совместные украино-молдавские таможни на въезде в Приднестровский регион Госдума России и лидеры сепаратистов называют «блокадой». Киев и Кишинев заявляют, что обвинения бессмысленны, поскольку экономически регион не притесняют. По утверждению экспертов, совместный проект по таможне способствует интеграции Приднестровья, что и вызывает негативные реакции у страны-агрессора – России.

Больше месяца работает совместный контрольно-пропускной пункт «Кучурган ‒ Первомайск» на молдавско-украинской границе в Одесской области, граничащей с сепаратистским регионом Приднестровье. На территории Украины совместно работают украинские и молдавские пограничники и таможенники. Проект реализуется при содействии Миссии Европейского союза по приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM).

Этот шаг должен упростить передвижение товаров, машин, людей, сократить время на таможенный контроль и транспортные расходы, объясняет посол по особым поручениям и европейской интеграции Молдовы Иону Стэвиле. А главная задача – борьба с контрабандой.

То, что будет происходить, положительно скажется на регионе

Приднестровье от этого выиграет, отмечает посол, ведь это поможет возобновить импорт и экспорт за границу на законных основаниях – для этого им нужно пройти законные процедуры на таможенных пунктах Молдовы.

«Представители Приднестровья пытаются внушить страх, убедить всех, что ситуация осложнится, что переговорный процесс по приднестровскому урегулированию ухудшится, что появится центр региональной нестабильности... Все это спекуляции. То, что будет происходить на самом деле, положительно скажется на регионе», ‒ отметил молдавский посол.

Обменялись заявлениями

Госдума России приняла заявление, в котором выражает «глубокую озабоченность» действиями Украины и Молдовы, которые, по словам российских депутатов, представляют угрозу стабильности региона, благополучию и безопасности жителей Приднестровья.

В Госдуме обратили внимание и на то, что вслед за Украиной, которая заблокировала обеспечение через свою территорию российских миротворцев в Приднестровье, государственные структуры Молдовы препятствуют сотрудничеству совместных миротворческих сил с российскими войсками в регионе.

Лидер сепаратистского региона Молдовы Приднестровья Вадим Красносельский выразил благодарность российским депутатам и отметил: «Это свидетельствует, что парламент России вместе с братским народом одинаково оценивают вызовы и угрозы и выражает свою поддержку Приднестровью как неотъемлемой части «русского мира».

Россию раздражает то, что совместные украинско-молдавские шаги ускорят интеграцию сепаратистского региона и Россия может потерять фактор влияния, отмечает бывший посол Украины в Молдове Сергей Пирожков.

«Это приближает приднестровских производителей и всех, кто выходит за пределы Республики Молдова с продукцией или импортом, через оформление в таможенных органах Молдовы... Но безусловно, это вызывает возмущение у местных работников Приднестровья, потому что они привыкли не подчиняться официальным структурам в Кишиневе и напрямую решать эти вопросы. Это противоречит нормам международного права, поскольку они не имеют самостоятельного статуса, поскольку не признаны никем», ‒ отметил бывший посол.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление по поводу российского заявления и привели цифры относительно экономических связей с регионом.

«Экспорт произведенной в Приднестровье продукции в Украину увеличился с 51 миллиона долларов США в 2015 году до 61 миллиона долларов США в 2016 и продолжает расти в текущем году», ‒ говорится в заявлении МИД Украины.

А по поводу беспокойства России относительно таможенного сотрудничества украинский МИД выразил полное неприятие.

«Это решение подтверждает действие правового поля Республики Молдова на всей территории страны. При этом Россия постоянно заявляет о своем уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах», ‒ говорится в заявлении.

Переговоры ради вето?

Украина призвала Россию прекратить деструктивные действия и вернуться к переговорному процессу в формате (Приднестровье, Молдова, ОБСЕ, Россия, Украина, США и ЕС) и выполнить взятые на себя обязательства по итогам Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года по выводу своих войск из приднестровского региона Республики Молдова.

Именно тираспольская сторона отвергает все попытки выхода на переговорный процесс, который не происходит уже несколько лет, отмечают как в молдавском парламенте, так и в украинском МИД.

Впрочем, в последнее время именно Россия и Тирасполь настаивают на переговорах, замечает политолог, старший научный сотрудник Джеймстаунского университета (США) Владимир Сокор. Именно совместные украинско-молдавские таможенные посты могут быть вынесены на повестку дня, считает он, и Россия может попытаться получить право вето.

России не стоит вмешиваться в эту дискуссию. Россия не имеет никакого суверенного права в этой зоне

«На самом деле, вопрос о введении общего молдавско-украинского контроля на государственной границе является суверенным правом Республики Молдова и Украины. России не стоит вмешиваться в эту дискуссию. Россия не имеет никакого суверенного права в этой зоне, поэтому вопрос следует рассматривать вне рамок формата «5+2», ‒ отмечает Сокор.

По мнению политолога, на этом этапе не стоит созвать встречу в формате «5+2», ведь главное – не формат, а содержание переговоров, отмечает он.

Приднестровский вопрос планируют обсудить в том числе на саммите Украина-ЕС, который принимает Киев 12-13 июля, отметил в программе Радіо Свобода Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Украины.

Приднестровье после короткой войны против Кишинева при поддержке базирующихся в регионе российских войск вышло из-под контроля властей Молдовы и в одностороннем порядке провозгласило в 1992 году «независимость», не признанную никем в мире. С 2013 года регион использует российское законодательство.