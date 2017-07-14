Месяц назад суд отменил постановление Кабмина Украины № 1035 об ограничении поставок ряда товаров и услуг в аннексированный Крым. В частности, были сняты все ограничения на провоз через административную границу личных вещей. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, работает ли отмена постановления на практике и можно ли беспрепятственно ввозить на полуостров свое имущество.

Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина № 1035 еще 1 марта. Но после этого данный документ продолжал действовать, поскольку у юристов правительства было право оспорить судебный вердикт.

Но месяц назад – 14 июня – Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Кабмина и признал постановление № 1035 незаконным и недействительным. В тексте судебного решения говорится, что оно вступает в силу с момента его оглашения.

Иск об отмене постановления Кабмина подала адвокат из Крыма Юлия Лесовая. Юридическую поддержку в судебном процессе ей оказывал Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ).

У Кабмина все по-старому

Постановление № 1035 было принято правительством Арсения Яценюка 16 декабря 2015 года. В нем сказано, что на период оккупации Крыма запрещены все поставки товаров и услуг с материковой Украины на полуостров, и наоборот – из Крыма на континент. В соответствии с решением Кабмина, через админграницу можно было провозить только личные вещи и социально значимые продукты питания.

Но перечень этих вещей – ограниченный и довольно узкий. Согласно постановлению, разрешено к провозу только 21 наименование продуктов: мука, 3 вида хлеба, 3 вида мяса, макароны, гречка, рис и другие. Причем этот перечень не содержит, например, фруктов и овощей, за исключением картофеля. При этом вес продуктов не может превышать 50 килограммов, а стоимость – 10 тысяч гривен.

Постановление № 1035 ограничивает не только провоз продуктов питания, но и других личных вещей. В соответствии с документом, через админграницу можно провезти предметы, указанные в 370 статье Таможенного кодекса Украины. Она содержит 23 наименования, которые представляют собой так называемый «туристический набор» – то, что граждане могут перевозить через государственную границу Украины. Это одежда, техника, предметы личной гигиены, лекарства. Причем среди разрешенных 23-х наименований содержатся такие экзотические предметы, как бинокль, пейджер и пишущая машинка.

В итоге украинские суды признали эти ограничения незаконными, поскольку они нарушают право на мирное владение имуществом, гарантированное Европейской конвенцией.

Несмотря на то что постановление Кабмина было отменено еще месяц назад, оно по-прежнему размещено на сайте правительства в первоначальной редакции. Но, по словам истца Юлии Лесовой, 11 июля решение суда было опубликовано в парламентском издании «Ведомости Верховной Рады Украины».

Молчание ГФС

С первых дней после судебной отмены постановления № 1035 корреспонденты Крым.Реалии пытались получить у представителей украинской таможни разъяснения относительно нового порядка передвижения через «границу» товаров и личных вещей. Однако в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины от комментариев в телефонном режиме отказывались. В херсонском управлении ГФС журналистов направляли в центральный офис службы, а там, в свою очередь, предлагали прислать вопросы письменно. Ответ на информационный запрос Крым.Реалии от 20 июня не пришел до сих пор, поэтому мы решили самостоятельно разобраться в новых правилах.

После того как ограничения на провоз через «границу» с Крымом товаров и личных вещей были отменены, таможня официально не комментировала, собираются ли ее представители соблюдать это судебное решение.

11 июля херсонское управление Государственной миграционной службы впервые публично огласило свою позицию. Его начальник Михаил Закалинский ответил правозащитникам на информационный запрос, но это тоже не внесло в ситуацию полной ясности.

В документе представитель ГФС признает, что, в соответствии с украинским законодательством, вступившее в законную силу постановление суда является обязательным для всех должностных лиц и подлежит исполнению на всей территории Украины. Но Закалинский отмечает, что Кабмин, несмотря на решение суда, до сих пор не опубликовал судебное решение об отмене постановления № 1035.

В ответе на запрос его автор пишет, что 22 июня херсонское управление ГФС отправило письмо в Государственную фискальную службу по поводу «предоставления методологической помощи по вопросу порядка исполнения постановления Киевского административного апелляционного суда». То есть, если говорить проще, таможенники Херсонской области пытаются узнать у своего же руководства, как им действовать после судебной отмены постановления № 1035. Михаил Закалинский заявляет, что ответ из Киева им еще не приходил.

Тем временем на «границе»

Согласно отзывам людей, которые за последний месяц пересекали административную границу с Крымом, таможенники там действуют по своему усмотрению. Известны как случаи отказа в провозе личных вещей, так и ситуации, когда сотрудники ГФС не возражали против перемещения предметов, запрещенных в постановлении № 1035.

Например, крымский журналист Алексей Батурин рассказал Крым.Реалии, что при въезде на полуостров в конце июня представители украинской таможни интересовались, не везет ли он с собой алкоголь. Пассажир признался, что в багаже у него находится бутылка настойки. В итоге Батурину разрешили провезти напиток, однако попросили на будущее иметь ввиду, что это запрещено.

А крымчанин Алексей Бондаренко на своей странице в Facebook написал, что 13 июля беспрепятственно вывез на материк телевизор, микроволновку, пылесос, принтер и другую технику, ранее запрещенную к провозу постановлением № 1035.

Адвокат Юлия Лесовая, которая в суде оспорила этот документ, сказала, что сама спокойно вывезла из Крыма на материковую Украину две бутылки вина.

«Мне не сделали замечания, но таможенник сам мне разъяснил, что постановление уже не действует, что оно отменено и что они руководствуются только Таможенным кодексом», – рассказала она корреспонденту Крым.Реалии.

Таможенник сам мне разъяснил, что постановление уже не действует, что оно отменено и что они руководствуются только Таможенным кодексом

Однако Лесовая добавила, что на этом же пропускном пункте чуть позже другой таможенник отказал ее знакомым в провозе электродрели. Но после продолжительных разбирательств он, как говорит адвокат, все-таки пропустил людей с их имуществом.

Кроме того, Лесовая рассказывает, что при пересечении админграницы 12 июля заметила на КПВВ «Каланчак» копию постановления № 1035. Как разъяснил ей украинский таможенник, хоть его коллеги уже не соблюдают этот документ, он по-прежнему висит на контрольно-пропускном пункте, «потому что другое постановление еще не приняли».

В свою очередь, Юлия Лесовая рекомендует крымчанам, которые перевозят через «границу» вещи, иметь при себе распечатку судебного решения об отмене постановления Кабмина. По ее информации, после демонстрации этого документа сотрудники таможни позволяют провозить личное имущество.

Так обстоят дела с провозом персональных вещей. А как складывается ситуация с транспортировкой в Крым товаров – пока непонятно. ГФС это не комментирует, от компаний-поставщиков информация на эту тему также не поступала.

Новый проект

Тем временем правительство Украины готовит проект изменений в постановление № 1035. 12 июня состоялся согласительный совет по этому вопросу с участием всех заинтересованных ведомств. Подготовкой нового постановления занималось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. По словам первого заместителя главы этого ведомства Юсуфа Куркчи, концепция предлагаемого проекта следующая: через «границу» нельзя провозить товары, но можно – личное имущество граждан. Перечень этого имущества, согласно проекту, утверждает Министерство по оккупированным территориям.

Как заявил Юсуф Куркчи, данный проект согласовали все профильные ведомства за исключением одного – Государственной фискальной службы.

Мы согласовали последнюю редакцию со всеми, кто раньше имел какие-то претензии к тексту проекта. Единственное, отказывается согласовывать фискальная служба

«Мы всю свою работу сделали, согласовали последнюю редакцию со всеми, кто раньше каким-то образом имел какие-то претензии к тексту проекта. Единственное, отказывается согласовывать фискальная служба, пока нет от них позиции по согласованию», – сказал замминистра.

По его словам, представители ГФС настаивают на том, чтобы через админграницу можно было провозить только узкий перечень туристических аксессуаров, закрепленный в 370 статье Таможенного кодекса Украины. Эта же норма содержалась в предыдущей версии постановления Кабмина № 1035, и она была признана незаконной и отменена судом.

Юсуф Куркчи заявил, что если таможня откажется согласовывать их проект, то Министерство по оккупированным территориям самоустранится из процесса подготовки нового постановления.

«Если любое другое ведомство считает, что они в вопросе граждан на оккупированных территориях разбираются лучше и не видят причин поддерживать позицию, выработанную министерством, мы просто не можем донести позицию до этих чиновников. И то ведомство, которое настаивает на своих изменениях, будет ответственно за разработку этих предложений», – сказал Куркчи.

Государственная фискальная служба, как уже отмечалось ранее, не дает комментариев журналистам по поводу постановления Кабмина № 1035. Корреспондент Крым.Реалии 14 июля направил в пресс-службу этого ведомства новый запрос с просьбой прокомментировать заявление Министерства по оккупированным территориям. Непонятным пока остается и то, почему на сайте Кабмина по-прежнему размещено отмененное судом постановление.