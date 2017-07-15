Государственная дума России приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий упрощенный порядок приобретения гражданства России гражданами Украины. По словам авторов проекта, для получения гражданства России украинцы могут предоставить только нотариально заверенную копию заявления об отказе от гражданства Украины. Действующее же законодательство России требует предоставлять документ, подтверждающий выход из предыдущего гражданства. В Думе утверждают, что сейчас принятия гражданства России ждут около 600 тысяч украинцев, которые уже находятся в России, а Украина «сознательно не принимает» просьб об отказе от гражданства и не отвечает на них. Поэтому получить справку о выходе из гражданства Украины «практически невозможно». В Государственной миграционной службе Украины тем временем напомнили, что прекратить гражданство Украины может только указ президента и эту норму может изменить только Верховная Рада Украины.

Комментируя возможные последствия таких поправок в российском законодательстве, доцент кафедры международного права университета имени Тараса Шевченко Антон Кориневич обращает внимание на то, что украинское законодательство предусматривает четкую процедуру выхода из украинского гражданства. По его мнению, несмотря на то, что такое поведение России является пренебрежением принципами гражданства, оно вряд ли станет основанием для международных судебных исков. Однако это может привести к многочисленным правовым коллизиям.

Независимо от того, сколько у человека паспортов, если у него есть паспорт гражданина Украины, он является гражданином Украины

‒ Украинское законодательство запрещает двойное гражданство. То есть, независимо от того, сколько у человека паспортов, если у него есть паспорт гражданина Украины, он является гражданином Украины, ‒ напоминает Кориневич.

В то же время, если человек будет находиться на территории, где действует российская юрисдикция, может возникнуть конфликт относительно того, что государство должно защищать его права.

‒ А если лицо заставили где-то на Лубянке написать такое заявление? Это может быть механизм лишить Украину возможности защищать своих граждан, ‒ предостерегает эксперт. Он напоминает об уже имеющихся прецедентах, например, о деле Олега Сенцова, которого российские спецслужбы задержали в 2014 году и судили как гражданина России. Сейчас он отбывает 20-летний срок заключения по обвинению в террористической деятельности.

Председатель Координационного центра «Донбасс» Олег Саакян уверен, что подобная процедура искажает сам институт гражданства.

‒ Это как отдать в аренду собственный пол, подменяется сама суть понятия, ‒ сравнивает он. Впрочем, отмечает эксперт, такой шаг со стороны России является последовательным в контексте ее внешней политики, особенно учитывая новые миграционные ограничения, которые планирует ввести Украина.

Это является продолжением той логики, которая была задана признанием документов, выданных на оккупированных территориях

‒ Это является продолжением той логики, которая была задана признанием документов, выданных на оккупированных территориях, ‒ уверен Саакян. ‒ Фактически, происходит легализация колониальной политики России. Вспомним, как российские паспорта выдавались в Крыму и Приднестровье. Такая политика скрыто велась в течение последних двух десятилетий минимум.

Такие шаги России следует рассматривать комплексно, убежден эксперт по международным вопросам Владимир Нагорный. По его мнению, на международном уровне при определенных переговорных процессах ставится вопрос об определенных уступках, на которые должна пойти Россия, и законопроект нужен в качестве аргумента в ходе переговоров. Кроме того, говорит Нагорный, этот закон имеет мощную агитационную составляющую, поскольку предусматривает публичную декларацию выхода из украинского гражданства. По мнению эксперта, украинская сторона не должна учитывать подобные мероприятия при определении своей миграционной политики.

‒ Если речь идет об усилении контроля над государственной границей и новых правилах въезда для россиян, то эти вещи должны доводиться до конца, независимо от того, каким образом будет реагировать Россия, ‒ уверен он. ‒ Это не единственный шаг России такого конфронтационного характера, но в любом случае нужно исходить из собственных планов, собственных интересов.

Мотивы России: демография, пропаганда или территории?

По мнению Саакяна, упрощенная процедура получения гражданства может быть применена Россией, в частности, на оккупированных территориях, чтобы запугать местное население и использовать заявления об отказе от гражданства Украины с целью пропаганды. При этом, предостерегает эксперт, украинской власти важно не позволять манипулировать собой.

‒ Мы не имеем права войти в логику «купи козу», когда Россия каждый раз повышает ставки, а мы реагируем на это требованиями отмены этих решений. Наоборот, мы должны использовать все эти повышения ставок как доказательную базу, чтобы требовать решения ключевой проблемы ‒ российской агрессии и оккупации территорий. Все остальное ‒ производное, ‒ уверен эксперт.

По мнению содиректора программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, Россия могла руководствоваться желанием исправить демографические проблемы страны, поэтому речь идет не о предоставлении гражданства беженцам, а о переманивании трудоспособных украинцев в Россию.

‒ Им очень важно увеличить часть славянского населения и Украина рассматривается как мощный ресурс для исправления демографической ситуации. Скорее всего, это делается для переманивания трудоспособной молодежи, очевидно, квалифицированных специалистов, ‒ предполагает эксперт.

По мнению Олега Саакяна, против этой версии свидетельствуют уровень социальной напряженности и безработицы в России, а решение Госдумы обусловлено в первую очередь территориальными интересами.

Это борьба не за людей, а за территории через людей

‒ Логика российской колонизации базируется на концептах 18-19 столетия, ‒ говорит он. ‒ Это концепты мышления категориями, ресурсами, стратегическими объектами. Это борьба не за людей, а за территории через людей.

Антон Кориневич предостерегает власть от симметричных реакций, а украинским гражданам советует помнить, что двойное гражданство не только запрещено, но и может стать причиной дополнительных проблем, например, двойного налогообложения или воинского долга в обоих государствах.

‒ Украина как правовое государство должно разъяснить, что есть законодательство о гражданстве, из него можно выйти, но надо обращаться в соответствующие органы, ‒ убежден он. ‒ А все остальное ‒ просто пропагандистская завеса.

Пока закон одобрен только нижней палатой российского парламента ‒ Государственной Думой. В случае одобрения и верхней палатой ‒ Советом федерации, а также президентом России, эти нормы должны вступить в силу с 1 сентября этого года.