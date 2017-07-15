Суд в Киеве арестовал Добкина с возможностью внесения залога

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Украины от фракции «Оппозиционный блок» Михаилу Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как пояснили прокуроры, поскольку Добкин не находился под арестом, ему предоставили пять дней для внесения залога. Если он внесет эти деньги, к нему будет применена альтернативная мера пресечения в виде залога.

Сторона обвинения отмечает, что вопрос апелляционного обжалования этого решения еще не окончателен, необходимо изучить полный текст судебного решения.

Прокуратура просила суд применить к Добкину меру пресечения в виде ареста и залога в сумме 150 миллионов гривен, поскольку нардеп может влиять на ход расследования.



Добкин просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства и поручительства. В суде он заявил, что дело против него является политическим.

14 июля депутату в Генеральной прокуратуре вручили уведомление о подозрении. Перед этим, 13 июля, Верховная Рада удовлетворила представление генпрокурора о лишении неприкосновенности народного депутата Михаила Добкина, дав согласие на его привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.



ГПУ обвиняет Добкина в том, что он, действуя «в интересах председателя ОК «Жилстрой-1», оказал содействие в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана».



По версии следствия, из собственности территориальной громады Харькова «незаконно выпали земельные участки общей площадью 61,2 гектара, что причинило ущерб в размере 178 624 598 гривен». Добкин обвинения прокуратуры отвергает и считает, что они имеют политические основания.



Михаил Добкин от 2006 до 2010 года занимал должность городского головы Харькова, а с 2010 по 2014 год возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию